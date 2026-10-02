Colombia vs Paraguay: una noche de fútbol que une a Sudamérica en Nueva Jersey

El duelo reúne a dos selecciones con fuertes comunidades en el área triestatal y pone a prueba sus procesos después del Mundial de 2026

Colombia contará con el respado de su afición / Jamie Sabau / Getty Images via AFP

Colombia y Paraguay se enfrentan este viernes 2 de octubre en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, en un amistoso que va más allá de la preparación deportiva. El partido reunirá a dos selecciones sudamericanas con comunidades activas en el área metropolitana de Nueva York y convertirá al estadio en un punto de encuentro para aficionados que mantienen sus raíces a miles de kilómetros de sus países de origen.

La elección de Harrison tiene un componente especial para Colombia. El Sports Illustrated Stadium se ha convertido en una sede habitual de los Cafeteros en Estados Unidos y el equipo mantiene allí un registro invicto, con siete victorias y dos empates en nueve presentaciones desde 2010.

Este encuentro amistoso también ofrece la oportunidad de convertir las tribunas en un espacio de identidad. La presencia colombiana en el área triestatal anticipa una importante movilización de seguidores de la Tricolor. Paraguay también contará con el respaldo de sus compatriotas radicados en la región, por lo que el estadio tendrá sectores identificados para ambas selecciones.

Colombia vs Paraguay en Nueva Jersey: cómo verlo en EE.UU.

Fecha: viernes 2 de octubre de 2026

viernes 2 de octubre de 2026 Hora: 8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT

8:00 p. m. ET / 7:00 p. m. CT / 5:00 p. m. PT Estadio: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey

Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey Árbitro: Pierre-Luc Lauzière, de Canadá

Pierre-Luc Lauzière, de Canadá Streaming en EE.UU.: Fanatiz USA. No será transmitido por televisión

Dos procesos que buscan nuevas respuestas

El partido servirá para que Néstor Lorenzo y Gustavo Alfaro continúen evaluando sus equipos después de la participación de ambas selecciones en el Mundial de 2026. Colombia llega tras empatar 1-1 con México, mientras Paraguay derrotó 2-0 a Bolivia en su primer compromiso de esta gira.

Lorenzo ha utilizado esta ventana para introducir variantes y dar minutos a jugadores que pueden asumir mayores responsabilidades. Jhon Arias, Yáser Asprilla, Richard Ríos, Daniel Muñoz y Luis Javier Suárez aparecen entre los futbolistas llamados a tener protagonismo en esta nueva etapa, mientras algunos referentes habituales no forman parte de la convocatoria.

Paraguay, por su parte, llega con el impulso de la victoria sobre Bolivia, partido en el que Miguel Almirón marcó los dos goles. El conjunto dirigido por Alfaro busca mantener una base competitiva mientras prueba alternativas para el siguiente ciclo internacional.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones terminó 2-2 en Barranquilla, el 25 de marzo de 2025, por las eliminatorias al Mundial. Para este nuevo encuentro, el contexto es diferente, ya que no hay puntos en juego, pero sí minutos para futbolistas que buscan consolidarse y decisiones que pueden influir en la construcción de ambos equipos.

Un partido que se vive también en las tribunas

Para los aficionados sudamericanos que viven en Estados Unidos, este tipo de encuentros representa algo más que 90 minutos. Las selecciones nacionales funcionan como espacios de encuentro para familias y comunidades migrantes, especialmente en una zona como Nueva York-Nueva Jersey, donde distintas generaciones mantienen vínculos culturales con Sudamérica.

Es por ello que el Colombia vs Paraguay será también una celebración de esas identidades. La Tricolor vuelve a una cancha que conoce bien, mientras la Albirroja buscará aprovechar el respaldo de sus seguidores en la Costa Este para acompañar un proceso que continúa después del Mundial.

Además, será el segundo enfrentamiento de Colombia y Paraguay en territorio estadounidense. El antecedente previo se produjo en noviembre de 2022 en Fort Lauderdale, Florida, con victoria colombiana por 2-0.

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