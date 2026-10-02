¿Por qué la despedida de Messi contrasta con la amarga salida de Cristiano?

Mientras Messi prepara su último partido con Argentina, Cristiano vive un cierre marcado por pérdida de protagonismo en Portugal

Messi y CR7 | C. Carter | Getty Images vía AFP | L. Aserud | NTB | AFP

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá un escenario preparado para celebrar su legado, mientras el cierre de Cristiano Ronaldo con Portugal quedó marcado por una ruptura con el cuerpo técnico y su salida de la concentración.

Después de más de dos décadas como protagonistas del fútbol mundial, las dos leyendas afrontan el final de sus ciclos internacionales desde caminos completamente distintos.

Messi llega a este momento como capitán y referente, en su participación con el Inter de Miami en la MLS sigue dando récords, mientras Ronaldo perdió la titularidad y terminó involucrado en un conflicto institucional.

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Messi en la cancha: el capitán que eligió despedirse jugando

Lionel Messi no quiso que su último capítulo con Argentina quedara reducido a un anuncio de redes sociales que fue replicado en todo el mundo. Su despedida fue planteada junto con Lionel Scaloni y la Asociación del Fútbol Argentino, con un partido especial ante Benín previsto para el 6 de octubre en el Estadio Monumental.

La idea es que el capitán vuelva a ponerse la camiseta albiceleste ante su público, acompañado por algunos de los futbolistas que compartieron con él buena parte de su recorrido.

El contexto también ayuda a entender la transición. Argentina utilizó los primeros partidos de la fecha FIFA para darle espacio a una nueva generación, con José Manuel López, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni como parte del recambio ofensivo. Messi, mientras tanto, quedó reservado para la función que tiene un peso especial: su último partido en casa.

Sobre el césped, su papel también cambió. Messi ya no necesita participar constantemente en la presión, sino aparecer entre líneas, administrar los tiempos y encontrar con precisión a los delanteros.

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El ocaso de CR7: del protagonismo al banquillo

En Portugal, el proceso tuvo otra dinámica. Cristiano Ronaldo, de 41 años, comenzó como titular ante Gales, pero Jorge Jesus decidió enviarlo al banco frente a Noruega. Portugal ganó 2-1 sin utilizarlo, y el delantero terminó aquel encuentro sin minutos.

La situación se deterioró antes del siguiente partido. Cristiano Ronaldo no participó en el entrenamiento táctico sobre el césped y posteriormente abandonó la concentración en Copenhague para viajar a Arabia Saudita.

Después publicó un mensaje en redes sociales en el que aseguró que contaría su versión de los hechos a su debido tiempo. El episodio derivó además en un expediente disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol.

El problema deportivo también era evidente: Portugal había construido una estructura basada en presión intensa y transiciones rápidas, mientras Gonçalo Ramos y João Félix ganaban espacio en el ataque.

El legado internacional: dos finales para una misma era

Los números ayudan a dimensionar lo que dejan ambos. Messi cerró su ciclo con Argentina después de conquistar el Mundial de 2022, dos Copas América y la Finalissima. Mientras que con la Selección de Portugal, Cristiano Ronaldo levantó la Eurocopa de 2016 y la Nations League de 2019.

Pero las imágenes finales serán diferentes.

Messi se prepara para despedirse en el Monumental, con el brazalete y frente a su gente. Cristiano protagonizó una salida abrupta en Copenhague. El contraste no borra sus respectivas carreras ni sus logros, pero sí puede influir en la manera en que las aficiones recuerden los últimos pasos de dos futbolistas que definieron una generación.

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