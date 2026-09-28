La brecha del idioma le cuesta dinero a los hispanos en Medicare

Las barreras para entender planes, recetas y trámites pueden dejar a beneficiarios hispanos con gastos de bolsillo que podrían evitarse

Los hispanos pueden pedir apoyo en español para trámites de Medicare / Shutterstock

Para millones de hispanos en Estados Unidos, entender Medicare no solo implica descifrar términos como deducible, copago o autorización previa. También significa enfrentarse a un sistema de salud en el que una barrera de idioma puede convertir una decisión administrativa en un gasto inesperado.

El problema no es que Medicare cobre más a una persona por hablar español. La dificultad aparece cuando la información sobre planes, medicamentos, médicos, facturas o programas de ayuda no llega de manera suficientemente clara. En esas circunstancias, un error puede terminar costando dinero.

Cuando elegir mal un plan sale caro

Medicare requiere tomar decisiones que van mucho más allá de pagar una prima mensual. Los beneficiarios deben considerar si permanecerán en Medicare Original o elegirán Medicare Advantage, cómo obtendrán cobertura para medicamentos y qué médicos, hospitales y farmacias forman parte de su plan.

Para una persona que no recibe información clara en español, una prima baja puede resultar engañosa si el plan elegido no incluye a su especialista habitual, coloca sus medicamentos en niveles de mayor costo o exige autorizaciones para determinados servicios. El gasto aparece después, cuando ya necesita atención.

La barrera lingüística tampoco se limita a la elección inicial. Una encuesta de KFF sobre adultos con dominio limitado del inglés encontró dificultades para llenar formularios médicos, comunicarse con personal de consultorios, comprender instrucciones, surtir recetas y programar citas. El idioma, por tanto, puede convertirse en un obstáculo a lo largo de todo el proceso de atención.

Ayudas que pueden quedar sobre la mesa

Otro punto crítico son los programas destinados a reducir los costos de Medicare. Los Medicare Savings Programs pueden ayudar a cubrir determinadas primas, deducibles y coseguros, mientras que Extra Help puede reducir gastos relacionados con los medicamentos de la Parte D para quienes cumplen los requisitos.

El problema surge cuando una persona elegible desconoce que puede solicitar estos beneficios, no comprende los requisitos o tiene dificultades para completar la documentación. En esos casos, el costo no proviene de una tarifa adicional por ser hispano, sino de no acceder a una ayuda disponible.

La dimensión de esta situación es relevante para la comunidad latina. Los hispanos representan una parte importante de los beneficiarios que reciben asistencia mediante los programas de ahorro de Medicare, de acuerdo con los datos citados en la encuesta citada anteriormente. Esto refuerza la importancia de que la información sobre estos recursos sea accesible y comprensible.

El idioma también puede afectar las recetas

Las consecuencias pueden llegar hasta la farmacia. Entre los adultos con dominio limitado del inglés encuestados por KFF, 27% señaló dificultades relacionadas con surtir una receta o entender cómo utilizarla, mientras que 30% reportó problemas para comprender las instrucciones de un profesional de la salud.

Una indicación mal entendida puede generar consultas adicionales, errores en el tratamiento o problemas que requieran atención posterior. No significa que cada dificultad lingüística termine necesariamente en un gasto mayor, pero sí muestra cómo una falla de comunicación puede tener consecuencias que van más allá de la conversación entre paciente y médico.

Medicare también implica revisar cartas, explicaciones de beneficios, cambios de cobertura y posibles denegaciones. No entender a tiempo uno de estos documentos puede hacer que un beneficiario deje pasar un plazo, desconozca un cambio en su plan o no detecte un problema de facturación.

¿Qué pueden hacer los beneficiarios hispanos?

Una de las primeras medidas es pedir asistencia lingüística. Los beneficiarios pueden solicitar un intérprete al comunicarse con Medicare, su aseguradora o un proveedor de salud, en lugar de depender exclusivamente de familiares para interpretar información médica o financiera.

También es recomendable revisar cada año los cambios del plan, comprobar que los médicos y medicamentos habituales continúen cubiertos y verificar los costos de las farmacias. Ante dudas, el programa estatal SHIP ofrece orientación gratuita para ayudar a los beneficiarios a comprender Medicare y sus opciones.

La información dada por Medicare debe permitir que una persona entienda cuánto pagará, qué servicios están cubiertos y qué ayudas puede solicitar. En un sistema donde una decisión equivocada puede convertirse en cientos o miles de dólares en gastos, comprender la letra pequeña también es una forma de proteger el bolsillo.

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