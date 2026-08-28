Desfile del Día de la Independencia de México en Chicago: lo que debes saber

La Cámara de Comercio de United Merchants of Pilsen, en Chicago, ofreció detalles sobre el desfile mexicano, incluyendo el día, la hora y recorrido

El desfile contará con expresiones culturales. Foto: Roberto Galán / Shutterstock

El 25° desfile anual del Día de la Independencia de México, que se celebra en Chicago, ya tiene fecha y lugar. Los organizadores del evento anunciaron que tendrá lugar el sábado 5 de septiembre, en el centro de Pilsen.

A través de un comunicado oficial, citado por NBC Chicago, la Cámara de Comercio de United Merchants of Pilsen, que organiza el desfile, expresa que durante generaciones las familias, empresas y grupos que participan “celebran la herencia mexicana y el orgullo comunitario”.

Asimismo, destacan el hecho de que se celebre en Pilsen: “Uno de los barrios más históricos de Chicago”.

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Recorrido y horario del desfile del Día de la Independencia de México en Chicago

El inicio de la actividad está pautada para las 12:00 pm (ET) y se extenderá hasta las 4:00 pm, un amplio lapso de tiempo para que Chicago se “bañe” de cultura mexicana.

El recorrido será por la calle West 18th, desde South Newberry Avenue, hasta Harrison Park, donde los asistenten podrán disfrutar de otras actividades vinculadas con el Grito de la Independencia de México.

Aunque el año pasado fueron cancelados varios eventos, debido al temor por los operativos y detenciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Cámara de Comercio de United Merchants of Pilsen espera recibir a unos 15,000 espectadores.

De acuerdo con Telemundo Chicago, los organizadores implementarán medidas de seguridad para proteger a quienes asistan al histórico desfile mexicano. Sin embargo, estas no fueron detalladas.

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“Este año es más que una celebración, es una vibrante expresión de la herencia y la cultura mexicana. Hay un impacto duradero que México y su gente han tenido en esta nación”, añade el comunicado de la Cámara de Comercio de Pilsen, que tendrá a su cofundador, Rodolfo Álvarez, como gran mariscal del desfile.

¿Qué pueden esperar los espectadores en el desfile mexicano en Chicago?

Generalmente, cuenta con una amplia variedad de expresiones culturales y tradicionales, además música en vivo y actividades familiares. Las atracciones principales a lo largo del recorrido incluyen:

Danzas aztecas: grupos de danza prehispánica con vestimentas tradicionales y penachos

grupos de danza prehispánica con vestimentas tradicionales y penachos Bailes folclóricos: ballets locales que ofrecen coreografías de distintas regiones de México

ballets locales que ofrecen coreografías de distintas regiones de México Carrozas alegóricas: vehículos decorados y patrocinados por negocios locales y marcas de la comunidad

vehículos decorados y patrocinados por negocios locales y marcas de la comunidad Bandas musicales escolares: grupos musicales de escuelas del vecindario, con trompetas y tambores

grupos musicales de escuelas del vecindario, con trompetas y tambores Dulces y regalos: participantes del desfile estarán interactuando con el público repartiendo golosinas

Además, en los alrededores del recorrido habrá venta de antojitos mexicanos tradicionales, a cargo de comerciantes locales con licencia. Y también dispondrá de juegos o atracciones mecánicas, de estilo carnaval, destinadas al entretenimiento infantil.

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