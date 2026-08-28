En qué le ganó la Liga MX a la MLS para adueñarse de la Leagues Cup 2026

Los clubes mexicanos encontraron las respuestas en defensa, contundencia y experiencia para imponerse en los partidos que definieron el torneo

América busca el título de la Leagues Cup / Harry How / Getty Images via AFP

La Liga MX dejó fuera a los cuatro equipos de la MLS en los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 y convirtió la ronda decisiva en una exhibición de dominio mexicano. Monterrey, León, Toluca y América ganaron sus respectivos partidos y ahora ocupan todos los lugares de las semifinales, pese a que los clubes estadounidenses habían tenido mejores resultados durante la fase de grupos.

Los cuatro clubes mexicanos enfrentaron a rivales de la MLS y todos ganaron sus duelos en tiempo regular, sin necesidad de irse a la tanda de penales. Además, el saldo fue contundente: nueve goles anotados y apenas uno recibido.

Lo ocurrido este año en la Leagues Cup es de llamar la atención, ya que en las últimas tres ediciones había habido un dominio contundente por parte de la MLS. Pero en este 2026, la situación cambió, así que la pregunta que está en el aire es: ¿qué hicieron los equipos de la Liga MX para dominar la edición 2026?

Aquí algunas de las respuestas.

La experiencia pesó cuando llegó la eliminación directa

El primer factor fue la capacidad para competir bajo presión. Mientras la MLS había mostrado fortaleza durante la fase inicial, los clubes mexicanos llegaron a los cruces con una experiencia particularmente útil para un torneo que se decide en partidos únicos.

Monterrey y América, por ejemplo, conocen de sobra escenarios de alta exigencia en el fútbol mexicano. Toluca y León también encontraron la manera de trasladar esa experiencia al terreno de juego. En lugar de convertir los cuartos de final en una carrera de ida y vuelta, los equipos de la Liga MX supieron administrar los momentos del partido y esperar sus oportunidades.

También hubo una diferencia evidente en la efectividad. Los mexicanos no necesitaron generar una cantidad descomunal de ocasiones para marcar distancia. Cuando encontraron espacios, fueron capaces de transformarlos en goles; después, protegieron sus ventajas con orden. El 3-0 de León y los triunfos 2-0 de Toluca y América son una muestra de esa capacidad para resolver y controlar.

La defensa fue otro punto decisivo. Tres de los cuatro representantes mexicanos terminaron los cuartos de final sin recibir goles y Monterrey solamente concedió uno. Esa solidez redujo considerablemente la posibilidad de que los clubes de la MLS pudieran aprovechar su velocidad y sus transiciones ofensivas.

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La Liga MX cambió el escenario de la Leagues Cup

El formato de 2026 también introdujo un elemento que modificó el contexto habitual de la competencia: por primera vez hubo partidos disputados en territorio mexicano. La posibilidad de jugar en estadios como el Nemesio Diez o el Estadio Banorte significó un escenario diferente para los clubes de la Liga MX y eliminó parte de la condición de visitante que habían enfrentado en ediciones anteriores.

Ese cambio no explica por sí solo lo ocurrido en los cuartos de final, pero sí forma parte del nuevo escenario competitivo. La MLS no consiguió ganar cuando tuvo que jugar en México, mientras que los equipos mexicanos encontraron condiciones conocidas para disputar algunos de sus compromisos.

Al final, la historia de esta edición no se escribió únicamente con lo ocurrido en la fase de grupos. La MLS pudo ser protagonista en esa instancia, pero la Liga MX respondió cuando cada partido podía significar la eliminación. Ahí aparecieron la experiencia, el orden defensivo y una contundencia que terminó inclinando la balanza.

Con sus cuatro representantes instalados en semifinales, el fútbol mexicano convirtió una clasificación que parecía discreta al comienzo en un dominio absoluto en la ronda decisiva. La Leagues Cup 2026 todavía debe definir a su campeón, pero la batalla entre Liga MX y MLS ya dejó una conclusión clara: cuando llegó la hora de ganar o quedar fuera, los clubes mexicanos encontraron lo necesario para salir vencedores.

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