¿Qué es una orden de deportación, cuánto dura y quién está en riesgo de ser deportado?

Conoce qué es una orden de deportación en EE. UU., quién puede recibirla, cuáles son los tipos de remoción, cuánto tiempo permanece vigente y qué opciones legales existen para intentar detenerla.

Orden de deportación, conocida legalmente como orden de remoción | Claro Sports

Una orden de deportación, conocida legalmente como orden de remoción, es la resolución que obliga a un ciudadano extranjero a abandonar Estados Unidos por haber violado las leyes migratorias. De acuerdo con la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), del Departamento de Justicia, en la mayoría de los casos la decisión la toma un juez de inmigración durante un proceso ante la Corte de Inmigración, aunque existen procedimientos acelerados en los que la expulsión puede realizarse sin una audiencia judicial completa.

Las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), inician el procedimiento cuando consideran que una persona es removible conforme a la ley. Posteriormente, si el caso llega a la Corte de Inmigración, un juez determina si procede la remoción o si el inmigrante reúne los requisitos para algún alivio migratorio.

Datos clave

Una orden de deportación es una decisión legal para remover a una persona de Estados Unidos.

Según USA.gov y el Departamento de Justicia (EOIR) , normalmente la emite un juez de inmigración, aunque algunos casos califican para una deportación expedita (Expedited Removal) sin necesidad de una audiencia completa.

, normalmente la emite un juez de inmigración, aunque algunos casos califican para una sin necesidad de una audiencia completa. Pueden enfrentar una orden de deportación quienes: Ingresaron al país sin autorización. Permanecieron más tiempo del permitido por su visa. Incumplieron las condiciones de su estatus migratorio. Fueron condenados por determinados delitos. Representan una amenaza para la seguridad pública o nacional.

Los principales tipos de procedimientos son: Remoción regular, resuelta por un juez de inmigración. Remoción expedita, aplicada en los casos previstos por la ley. Salida voluntaria, autorizada por un juez para abandonar el país sin una orden formal de deportación.

De acuerdo con la guía oficial de USA.gov, una orden de deportación no tiene una fecha automática de vencimiento. Permanece vigente hasta que sea ejecutada, anulada o el caso sea reabierto conforme a la legislación migratoria.

¿Qué hacer si tienes una orden de deportación?

Recibir una orden de deportación no significa necesariamente que ya no existan alternativas legales. El Departamento de Justicia y USA.gov señalan que, dependiendo de cada caso, la persona puede presentar una apelación, solicitar la reapertura del proceso o pedir algún beneficio migratorio si cumple con los requisitos establecidos por la ley.

Las autoridades federales también recomiendan buscar asesoría de un abogado de inmigración o de un representante legal acreditado y verificar el estado del caso mediante el Sistema Automatizado de Información de Casos (ACIS) de la Corte de Inmigración utilizando el número de registro de extranjero (A-Number).

¿Qué otras medidas migratorias debes conocer?

Aunque una orden de deportación es un procedimiento distinto, existen otras disposiciones migratorias que pueden afectar la situación legal de los extranjeros en Estados Unidos y que conviene tener presentes.

Registro obligatorio de extranjeros. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exige que los extranjeros mayores de 14 años que permanezcan en Estados Unidos durante 30 días o más se registren y proporcionen sus huellas dactilares antes de que concluya ese plazo, cuando la ley así lo requiera.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exige que durante 30 días o más se registren y proporcionen sus huellas dactilares antes de que concluya ese plazo, cuando la ley así lo requiera. Mayor revisión de las solicitudes migratorias. Una norma vigente permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) rechazar o negar una solicitud migratoria si posteriormente detecta que la firma presentada no era válida , incluso cuando el trámite ya había sido aceptado para su procesamiento.

Una norma vigente permite al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) , incluso cuando el trámite ya había sido aceptado para su procesamiento. Atención para venezolanos con TPS o asilo pendiente. Los migrantes venezolanos con Estatus de Protección Temporal (TPS) o solicitudes de asilo en trámite deben revisar el estado de sus casos antes del 2 de octubre de 2026, ya que esa fecha es relevante dentro de los litigios que mantienen suspendidas temporalmente algunas decisiones migratorias mientras continúan los procesos judiciales.

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