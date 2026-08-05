Fianza de 20 mil dólares por solicitar la visa de US: ¿qué países deben pagarla y por qué?

La norma entró en vigor el 3 de agosto y seis países de América Latina están incluidos en la lista que debe pagar la fianza de visa

La fianza aplica para la soliciud de visas B-1 y B-2. Foto: Mehaniq41 / Envato

Al menos 50 países, en su mayoría de África, tendrán que pagar una fianza de 20 mil dólares para poder solicitar visas de turismo y negocios que permitan ingresar legalmente en Estados Unidos.

El Departamento de Estado informó que la medida entró en vigor el 3 de agosto y afecta a quienes soliciten visados de no inmigrante para negocios (B-1) y turismo o tratamientos médicos (B-2). Ambos documentos ofrecen una permanencia de hasta 180 días en el país.

En su sitio web de Federal Register, el gobierno de los Estados Unidos hizo oficial esta fianza. También aclara que “finaliza la norma provisional (prueba piloto) que entró en vigor el 20 de agosto de 2025”.

“A un extranjero que solicite una visa como visitante temporal por negocios o placer (B-1/B-2) se le podrá exigir que presente una ‘fianza de visa’ para garantizar que mantenga su estatus de no inmigrante y salga del país según lo requerido”, señala el portal.

Por último, aclara que los funcionarios consulares son los que podrán exigir la fianza de 20 mil dólares. Sin embargo, en algunos casos podría ser de 15 mil o 10 mil dólares, según su criterio.

¿Qué países deben pagar 20 mil dólares de fianza para solicitar una visa americana?

Entre los 50 países figuran 30 de Africa, seis de América Latina y el resto de Asia y Oceanía. En el listado no aparece El Salvador, que para tramitar una visa de trabajo exige un aproximado de 200 dólares.

África: Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Yibuti, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Malawi, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue.

Argelia, Angola, Benín, Botsuana, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Costa de Marfil, Yibuti, Etiopía, Gabón, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Lesotho, Malawi, Mauritania, Mauricio, Mozambique, Namibia, Nigeria, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Zambia, Zimbabue. América Latina y el Caribe: Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, Venezuela.

Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, Venezuela. Asia y Oceanía: Bangladesh, Bután, Camboya, Fiyi, Georgia, República Kirguisa, Mongolia, Nepal, Papúa Nueva Guinea, Tayikistán, Tonga, Turkmenistán, Tuvalu, Vanuatu.

Según el Departamento de Estado, cuando un extranjero permanece más tiempo del autorizado en el país y debe ser sometido a un proceso de expulsión o deportación, esto requiere que el gobierno de los EE.UU. “incurra en costos relacionados con la aplicación de la ley de inmigración”.

“En el año fiscal 2024, hubo 45,488 personas que permanecieron ilegalmente en el país provenientes de estos 50 países. En los primeros 10 meses del programa piloto, el número de personas que permanecieron ilegalmente en el país fue menor a 50”, señala Federal Register.

La razón de las cifras responde a que casi la mitad de los solicitantes optó por no pagar la fianza y “las tasas de emisión de visas disminuyeron en un 83%” para los ciudadanos de los países mencionados.

Cabe aclarar que el monto de la fianza es devuelto de forma íntegra cuando el extranjero no comete errores que implican la revocación de la visa y sale del país a tiempo. Es decir, recuperará el dinero al momento de emprender su viaje de regreso. También se reembolsa si la visa es denegada o si la persona decide no realizar el viaje.

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