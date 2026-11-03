Elecciones de mitad de mandato 2026: horarios de cierre de urnas en cada estado

Consulta los horarios locales de cierre en los 50 estados y qué ocurre si aún estás en la fila cuando termina la jornada electoral

Millones de estadounindenses votarán en los 50 estados | Shutterstock

Millones de estadounidenses salen a votar este martes 3 de noviembre en las elecciones de mitad de mandato de 2026. Con la jornada electoral en marcha, conocer el horario de cierre de los centros de votación es clave para organizar la visita y llegar a tiempo.

Los ciudadanos de los 50 estados eligen a los integrantes de la Cámara de Representantes, con los 435 escaños en disputa. Para quienes acuden a las urnas, el plazo que cuenta es el de su centro electoral, no la hora a la que termina la votación en otras partes del país.

Si todavía hay personas en la fila cuando llega el cierre, pueden votar. La Comisión de Asistencia Electoral de Estados Unidos reconoce ese derecho para quienes ya esperan su turno al cumplirse el horario oficial. No hace falta haber recibido la boleta antes de esa hora.

Horarios de cierre de las urnas por estado en las elecciones de 2026

Todos los horarios de esta lista corresponden a la hora local del centro electoral. En los estados con dos husos horarios, los recintos siguen el reloj de su zona, salvo las excepciones que aparecen en la lista.

Alabama — 7 p. m.

Alaska — 8 p. m.

Arizona — 7 p. m.

Arkansas — 7.30 p. m.

California — 8 p. m.

Carolina del Norte — 7.30 p. m.

Carolina del Sur — 7 p. m.

Colorado — 7 p. m.

Connecticut — 8 p. m.

Dakota del Norte — Entre las 7 y las 9 p. m., según el centro electoral.

Dakota del Sur — 7 p. m.

Delaware — 8 p. m.

Florida — 7 p. m.

Georgia — 7 p. m.

Hawái — 7 p. m.

Idaho — 8 p. m.

Illinois — 7 p. m.

Indiana — 6 p. m.

Iowa — 8 p. m.

Kansas — 7 p. m.

Kentucky — 6 p. m.

Luisiana — 8 p. m.

Maine — 8 p. m.

Maryland — 8 p. m.

Massachusetts — 8 p. m.

Michigan — 8 p. m.

Minnesota — 8 p. m.

Mississippi — 7 p. m.

Missouri — 7 p. m.

Montana — 8 p. m.

Nebraska — 8 p. m.

Nevada — 7 p. m.

Nueva Hampshire — entre las 7 y las 8 p. m.

Nueva Jersey — 8 p. m.

Nueva York — 9 p. m.

Nuevo México — 7 p. m.

Ohio — 7.30 p. m.

Oklahoma — 7 p. m.

Oregón — 8 p. m.

Pensilvania — 8 p. m.

Rhode Island — 8 p. m.

Tennessee — 7 p. m. .

Texas — 7 p. m.

Utah — 8 p. m.

Vermont — 7 p. m.

Virginia — 7 p. m.

Virginia Occidental — 7.30 p. m.

Washington — 8 p. m.

Wisconsin — 8 p. m.

Wyoming — 7 p. m.

Estos horarios reflejan las reglas generales estatales. Las autoridades locales pueden aplicar los ajustes que permite la ley, y una orden judicial puede ampliar el plazo de un centro durante la jornada.

Estados con dos husos horarios y excepciones locales

Florida, Texas, Indiana, Kentucky, Michigan, Idaho y Dakota del Sur abarcan dos husos horarios. Aunque sus centros comparten una hora local de cierre dentro de cada estado, no todos terminan de recibir votantes al mismo momento.

Por ejemplo, cuando los centros de Florida que usan la hora del Este cierran a las 7 p. m., los de la zona central todavía tienen una hora por delante. Ambos cumplen el horario de las 7 p. m. de su respectiva zona.

Nebraska y Tennessee tienen una regla distinta. Nebraska cierra a las 8 p. m. de la zona central y a las 7 p. m. de la zona de la montaña. Tennessee cierra a las 7 p. m. de la zona central y a las 8 p. m. de la zona del Este. En ambos estados, esos horarios coinciden en un mismo momento.

También conviene revisar estas excepciones antes de acudir al recinto.

Nueva Hampshire permite horarios municipales. Los cierres habituales ocurren a las 7, las 7.30 o las 8 p. m.

permite horarios municipales. Los cierres habituales ocurren a las 7, las 7.30 o las 8 p. m. Dakota del Norte ofrece una consulta oficial por domicilio para conocer el centro electoral y sus horas de atención.

ofrece una consulta oficial por domicilio para conocer el centro electoral y sus horas de atención. Kansas permite que los condados ajusten sus horarios dentro de los límites legales.

permite que los condados ajusten sus horarios dentro de los límites legales. Montana permite el cierre anticipado de ciertos recintos con menos de 400 electores registrados si todos ellos ya votaron.

¿Qué pasa si estoy en la fila cuando cierran las urnas?

Puedes votar si ya estabas en la fila a la hora oficial de cierre. El personal electoral debe permitir que quienes llegaron a tiempo completen el proceso, aunque emitan su voto después del horario establecido.

Si tu centro cierra a las 7 p. m., y a esa hora todavía esperas tu turno, permanece en la cola. El cierre marca el límite para incorporarse a la fila, no para terminar de votar.

Esta protección no cubre a quienes llegan después de la hora oficial, salvo que las autoridades amplíen el plazo. Por eso, una fila larga no debe confundirse con una extensión del horario de acceso.

¿El voto por correo tiene el mismo plazo que la votación presencial?

El voto por correo tiene reglas específicas de devolución que no siempre coinciden con los horarios de los centros electorales. El elector debe distinguir entre enviar su boleta por correo y entregarla personalmente en un punto autorizado.

En Oregón y Washington, las 8 p. m., marcan el límite de la entrega presencial de boletas. Hawái mantiene sus centros de servicios al votante hasta las 7 p. m. Estos plazos no sustituyen los requisitos de envío postal de cada estado.

El cierre tampoco significa que las autoridades terminen el conteo esa noche. Los primeros resultados tienen carácter preliminar, y las contiendas ajustadas pueden requerir más tiempo antes de que exista un ganador claro.

Te puede interesar: