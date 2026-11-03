Muerte del futbolista español Jesús de Miguel: por qué sufrió un paro en pleno partido

El delantero del Tenerife estaba en cuidados intensivos tras recibir un duro golpe en el pecho durante un partido

Jesús de Miguel falleció la mañana del martes | ANDRES GUTIERREZ / ANADOLU VIA AFP

Jesús de Miguel, delantero español del CD Tenerife, murió este martes 3 de noviembre a los 30 años, después del duro golpe que recibió en el pecho durante el partido contra el FC Andorra en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El club anunció su fallecimiento por la mañana, tras una noche en la que su estado de salud empeoró.

El futbolista sufrió una parada cardiorrespiratoria después del choque con el guardameta visitante, Jesús Owono. Los equipos médicos entraron al campo para atenderlo y continuaron las maniobras de reanimación en la ambulancia, donde lograron que recuperara el pulso antes de su ingreso hospitalario.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda.



No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente… pic.twitter.com/IbS1dTYP1b — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

La noticia provocó numerosos mensajes de condolencia de clubes, futbolistas e instituciones. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y FC Andorra, entre otros equipos, expresaron su pésame a la familia del delantero, a sus compañeros y a la afición del Tenerife.

¿Cómo ocurrió el golpe que sufrió Jesús de Miguel?

Jesús de Miguel chocó con Jesús Owono durante una disputa por un balón dividido en el tiempo añadido del encuentro del lunes 2 de noviembre. El portero del Andorra salió lejos de su área para intentar despejar y alcanzó con la rodilla al atacante del Tenerife en la zona del pecho.

El delantero cayó inconsciente sobre el césped tras el impacto. El partido marchaba 2-2 y la emergencia obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, mientras los servicios sanitarios atendían al futbolista.

El duelo correspondía a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, la Segunda División española. Ambos equipos debían enfrentarse el domingo, pero la alerta por fuertes lluvias en la isla llevó a aplazar el encuentro hasta el lunes.

Cómo atendieron los médicos a Jesús de Miguel en el campo

Los equipos médicos acudieron al terreno de juego y aplicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, conocidas como RCP. El delantero había sufrido una parada cardiorrespiratoria, una emergencia en la que el corazón deja de mantener una circulación eficaz y la persona pierde la respiración normal.

La asistencia continuó dentro de la ambulancia. El personal médico consiguió recuperar su pulso antes del ingreso en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife, aunque el jugador permaneció inconsciente y en estado grave.

El Tenerife informó horas más tarde que el jugador se encontraba siendo atendido en la Unidad de Cuidados Intensivos del centro de salud. Asimismo, indicaron que se encontraba respirando por su propia cuenta, si bien, su cuadro aún era delicado.

Durante la madrugada, el Tenerife informó de un empeoramiento neurológico del futbolista. Horas después, la entidad comunicó su fallecimiento y señaló que murió a las 8:00 de la mañana del martes.

¿Qué es la commotio cordis y por qué se relaciona con este caso?

El impacto que recibió Jesús de Miguel y la posterior parada cardiorrespiratoria ha hecho que especialistas apunten a la posibilidad de que el jugador haya presentado un cuadro de commotio cordis, también llamada conmoción cardíaca.

Se trata de un fenómeno poco frecuente en el que un golpe directo en el pecho altera el sistema eléctrico del corazón y desencadena una parada cardíaca, incluso en personas sin una enfermedad previa.

Para que ocurra, el impacto debe coincidir con una fase muy breve y vulnerable del ciclo eléctrico cardíaco. Ese golpe puede provocar una fibrilación ventricular, una arritmia en la que las cavidades que impulsan la sangre pierden su contracción coordinada y dejan de bombear con eficacia.

El cardiólogo español Aridane Cárdenes León explicó que esa ventana de vulnerabilidad abarca aproximadamente veinte milisegundos durante la repolarización ventricular. En términos sencillos, se trata del momento en el que las células del corazón recuperan su estado eléctrico después de una contracción.

El rodillazo en el pecho y la posterior parada cardiorrespiratoria llevaron a especialistas a plantear esta posibilidad en el caso de Jesús de Miguel. La secuencia resulta compatible con ese mecanismo, si bien no hay todavía un parte médico que lo confirme.

Cabe destacar que hasta ahora ni el club ni el equipo médico habían confirmado públicamente una commotio cordis.

Damar Hamlin, el jugador de la NFL que sobrevivió a una commotio cordis

Damar Hamlin, defensor de los Buffalo Bills, sobrevivió a una commotio cordis durante un partido de la NFL contra los Cincinnati Bengals el 2 de enero de 2023. Meses después, el deportista explicó que sus médicos habían identificado ese fenómeno como la causa de su parada cardíaca.

Hamlin recibió un impacto en el pecho durante un tackle y se desplomó sobre el campo. Los sanitarios iniciaron la reanimación cardiopulmonar y utilizaron un desfibrilador para restablecer su ritmo cardíaco. La intervención de emergencia permitió salvarle la vida antes de su traslado al hospital.

El jugador permaneció hospitalizado durante más de una semana y avanzó en su recuperación hasta recibir autorización médica para volver al fútbol americano. Su experiencia mostró la importancia de la RCP y de la desfibrilación inmediata ante una emergencia de este tipo.

MÁS INFORMACIÓN: Confunden a Michel Owono con Jesús Owono y lo amenazan tras la muerte de Jesús de Miguel

Owono cierra sus redes tras recibir insultos y amenazas de muerte

Jesús Owono, portero del FC Andorra, restringió el acceso a sus redes sociales tras recibir numerosos insultos y amenazas de muerte por el choque con Jesús de Miguel. El guardameta primero limitó los comentarios en sus publicaciones y después convirtió sus perfiles en privados ante el aumento de los mensajes ofensivos.

Los ataques comenzaron después del encuentro y se intensificaron cuando el Tenerife anunció el fallecimiento de su delantero. Algunos usuarios llamaron asesino al portero, un insulto que también escuchó desde las gradas del Heliodoro Rodríguez López mientras los médicos atendían a De Miguel.

Owono permaneció pendiente de la evolución del atacante a través del delegado del Andorra y de los servicios médicos. Según los reportes de medios españoles, el guardameta estaba muy afectado por lo ocurrido y quería contactar en privado con la familia del futbolista.

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