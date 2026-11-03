América, Cruz Azul y Chivas: ¿pueden los tres gigantes terminar en lo más alto de la Liga MX?

El Apertura 2026 podría dejar una imagen inédita en los torneos cortos: los tres grandes del futbol mexicano juntos en el podio, algo que no ocurre desde hace 28 años al cierre de una jornada

Los clubes lograrían una clasificación no vista desde hace 30 años / Claro Sports

La recta final del Apertura 2026 de la Liga MX tiene un ingrediente especial para los aficionados del fútbol mexicano, pues América, Cruz Azul y Chivas están metidos de lleno en la pelea por los primeros puestos. Los tres gigantes comparten 29 puntos después de la jornada 15 y tienen posibilidades de cerrar la fase regular en lo más alto de la clasificación.

No se trata únicamente de una coincidencia estadística. La presencia simultánea de los tres clubes más populares del país en la parte alta de la tabla representa una oportunidad histórica. Si mantienen el paso durante las dos fechas restantes, podrían protagonizar un cierre que no tiene precedentes en la era de los torneos cortos.

Así está la pelea por el liderato del Apertura 2026

Por ahora, América ocupa el primer lugar gracias a su diferencia de goles de +15. Chivas aparece segundo con +11, mientras que Cruz Azul es tercero con +10. Los tres tienen las mismas unidades, pero los criterios de desempate mantienen a las Águilas en la cima.

Posición Equipo Puntos Diferencia 1 América 29 +15 2 Chivas 29 +11 3 Cruz Azul 29 +10 4 Atlas 27 0

Sin embargo, el podio todavía no está garantizado. Atlas acecha con 27 puntos, apenas dos por debajo del trío de líderes. El equipo rojinegro conserva opciones matemáticas de meterse entre los tres primeros y aprovechar cualquier tropiezo de los favoritos.

El calendario también tiene reservado un enfrentamiento que puede cambiarlo todo. En la jornada 17, Chivas recibirá a Cruz Azul en el Estadio Akron, en un partido que podría definir cuál de los dos termina mejor ubicado e incluso modificar la pelea por el liderato general, dependiendo de lo que suceda en la fecha anterior.

Hay un detalle que vuelve el escenario aún más interesante. Guadalajara y La Máquina no pueden ganar simultáneamente sus dos partidos restantes porque se enfrentarán entre sí. Aunque pueden alcanzar 35 puntos, no es posible que ambos registren esa cifra al mismo tiempo. El resultado de ese choque tendrá consecuencias directas en la clasificación.

América, Chivas y Cruz Azul: 28 años sin coincidir en el podio

Pero, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que los tres equipos coincidieron en los primeros lugares? Para encontrar el antecedente más cercano, hay que retroceder hasta el Invierno 1998, cuando América, Chivas y Cruz Azul ocuparon simultáneamente los tres primeros puestos al cierre de una jornada.

En aquella quinta fecha, Cruz Azul encabezaba la clasificación con 13 puntos, Chivas era segundo con la misma cantidad de unidades y América aparecía tercero con 10. Desde entonces, transcurrieron aproximadamente 28 años sin que los tres clubes volvieran a coincidir en esas posiciones al terminar una jornada.

La posibilidad de conseguirlo al cierre del torneo tiene un significado todavía mayor. Desde que comenzó la era de los torneos cortos, en 1996, América, Chivas y Cruz Azul nunca han terminado juntos en los tres primeros lugares de la fase regular. El Apertura 2026 podría convertirse en la primera ocasión.

Eso no significa que los tres lleguen sin antecedentes recientes de protagonismo. América terminó segundo en el Clausura 2025, con 34 puntos, mientras que Chivas y Cruz Azul ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente, en el Clausura 2026, con 36 y 33 unidades.

¿Cuándo fue la última vez que fueron líderes?

También hay una diferencia importante cuando se habla del liderato general. América fue líder de la fase regular por última vez en el Clausura 2024; Cruz Azul lo consiguió en el Apertura 2024 y Chivas debe remontarse hasta el Apertura 2011 para encontrar su último primer lugar. Son antecedentes distintos al objetivo de compartir el podio.

Por lo pronto, los tres clubes ya tienen asegurado su boleto a la Liguilla, incluso si pierden sus dos compromisos restantes. La verdadera batalla está en la posición que ocuparán al terminar la fase regular, un factor que puede influir en el camino hacia el campeonato.

El Apertura 2026 tiene, por tanto, una oportunidad histórica sobre la mesa: reunir por primera vez a América, Chivas y Cruz Azul en el podio definitivo de los torneos cortos. Dos jornadas separan a los tres gigantes de esa posibilidad, pero Atlas y el enfrentamiento directo entre Guadalajara y La Máquina todavía pueden cambiar el desenlace.

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