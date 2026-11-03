Las 7 claves para entender la decisiva jornada electoral en EE. UU.

Este martes 3 de noviembre se celebran las elecciones de medio término en EE. UU.

EE.UU. con elecciones intermedias el 3 de noviembre de 2026. Crédito: Shutterstock.

En pocas horas, Estados Unidos vivirá las elecciones de mitad del mandato. Aunque no todos los votantes realizarán su voto este año, según datos del Pew Research Center los simpatizantes latinos de los candidatos demócratas están más involucrados en las elecciones de este año que hace cuatro años.

Conoce cuáles son las 7 claves para entender las elecciones a mitad del mandato de Donald Trump y por qué este proceso cambiará el mapa político del país.

1- ¿Cuándo se vota?

Este martes, 3 de noviembre de 2026. Los horarios de apertura y cierre de las urnas varían según el centro de votación en cada estado y condado.

2- ¿Qué se elige?

En esta jornada democrática nacional se someten a votación los siguientes cargos de representación popular:

Toda la Cámara de Representantes (los 435 escaños)

35 escaños del Senado

36 gobernadores y numerosos cargos locales y estatales

3- ¿Por qué es tan importante?

Quien controle el Congreso decidirá el presupuesto nacional, los impuestos, el rumbo de las leyes, la política migratoria y el sistema de salud en los próximos dos años de gestión.

4-¿Cómo votar?

Debe asistir en persona el día de las elecciones o bien haber aprovechado el voto anticipado presencial o el envío del voto por correo, en caso de que su estado disponga de estas modalidades.

5- ¿Qué necesito para votar?

Al confirmar tu registro electoral y tu centro de votación en la plataforma oficial vote.gov, debes verificar con antelación qué tipo de identificación oficial exige la legislación de tu estado para poder emitir el sufragio.

6- ¿Por qué es tan importante el voto latino?

Alrededor de 39 millones de latinos pueden votar en este ciclo, lo que representa aproximadamente un 16 por ciento de todo el electorado habilitado a nivel nacional. Asimismo, los datos señalan que el 77% de los votantes latinos identificados con el partido apoyan a las candidaturas demócratas, consolidándose como un bloque clave.

7- ¿Qué puede pasar luego de estas elecciones?

El antecedente histórico juega un papel determinante: el partido del presidente perdió escaños en 18 de las 20 elecciones de medio término celebradas en el país desde 1946.

La comunidad latina en Estados Unidos, una historia de idas y venidas con Trump

Entre 2016 y 2024, Donald Trump también ganó terreno entre los votantes latinos en las elecciones presidenciales. Pero estudios previos del Pew Research Center han revelado que las diferencias en la participación electoral influyen notablemente en los resultados finales. Sin embargo, a dos años del inicio de este segundo mandato de Trump, todo indica que su popularidad entre los latinos ha disminuido considerablemente.

Su índice de aprobación actual entre los votantes latinos registrados se ubica en el 24%, habiendo disminuido desde el 38% registrado en febrero de 2025. Según expresan los propios votantes, las nuevas políticas impulsadas por el presidente los perjudican más que ayudarlos en su economía y vida cotidiana.

Lo que no cambia para Donald Trump

Hay decisiones y facultades que el presidente Donald Trump conservará sin importar el resultado de estas elecciones. Trump seguirá firmando órdenes ejecutivas, impondrá sanciones bajo leyes de emergencia, fijará aranceles por seguridad nacional o por prácticas comerciales desleales, seguirá concediendo indultos, vetará leyes; decidirá con qué gobiernos trata Washington, como ocurre con el gobierno interino de Venezuela.

También puede ordenar acciones militares, aunque sujetas a la Ley de Poderes de Guerra.

En cuanto a la migración, seguirá definiendo las prioridades de deportación y buena parte de decisiones clave como el Estatus de Protección Temporal (TPS). Para anular un veto presidencial, el Congreso necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras. Sin embargo, uno de los límites más notorios a sus aranceles de emergencia vino directamente de la Corte Suprema, no del Congreso.

Ventaja de los demócratas en las encuestas

Los demócratas mantienen una ventaja de 27 puntos porcentuales sobre los republicanos entre todos los votantes hispanos registrados en la contienda nacional por la Cámara de Representantes: 51% frente a 24%. Por su parte, otro 18% afirma no estar seguro de por quién votaría en las urnas, y un 7% adicional indica que apoyaría a otro candidato independiente o de una tercera fuerza.

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