La ’10’ de Cruz Azul revive: El dorsal que vuelve a mandar en La Noria

Después de varios años sin un referente claro, el dorsal más emblemático de La Máquina vuelve a tener protagonismo

Andrés Montaño hace lucir la 10 de Cruz Azul | Claro Sports

La camiseta número 10 de Cruz Azul vuelve a tener un futbolista capaz de marcar diferencias. Andrés Montaño se ha convertido en uno de los elementos más influyentes de La Máquina y que tiene a Cruz Azul peleando por el liderato general con América y Chivas.

Sus números en el Apertura 2026 que está en el final de su fase regular, lo colocan como el heredero más destacado del dorsal desde la salida de Christian ‘Chaco’ Gimenez, en diciembre de 2017.

Con 11 goles y siete asistencias en 66 partidos, el mediocampista mexicano comienza a darle otra dimensión a un número que durante varios torneos perdió protagonismo en La Noria.

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No se trata solamente de portar una camiseta histórica. Durante los años posteriores a la partida del argentino naturalizado mexicano, seis futbolistas utilizaron ese número sin conseguir una continuidad estadística que los acercara al legado del Chaco. Montaño, en cambio, ha encontrado su mejor versión en un momento en el que Cruz Azul necesita jugadores capaces de asumir responsabilidades y resolver partidos.

Del peso de la maldición a la gloria: la historia reciente de la 10 celeste

Giménez dejó una marca difícil de igualar. Durante siete años con Cruz Azul disputó 310 partidos, anotó 74 goles y entregó 54 asistencias. Su salida dejó vacante un dorsal que incluso permaneció sin dueño durante el Clausura 2024.

Después llegaron Walter Montoya, Pol Fernández, Álex Castro, Rómulo Otero, Ángel Romero y Moisés Vieira. Sus etapas fueron distintas, pero ninguno consiguió establecerse como el referente ofensivo que había sido el Chaco.

Los registros individuales reflejan esa distancia. Montoya participó en 27 encuentros, con un gol y dos asistencias; Pol Fernández registró un tanto y tres pases para gol en 12 partidos. Álex Castro aportó una asistencia en nueve apariciones, mientras que Otero consiguió un gol y una asistencia en 14 encuentros.

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Ángel Romero y Moisés Vieira sumaron dos anotaciones y una asistencia cada uno, en 18 y 20 partidos, respectivamente. Aunque tuvieron momentos de participación, el número 10 no encontró continuidad ni un dueño que concentrara el protagonismo durante ese periodo.

El nuevo dueño del juego: cómo Montaño asumió el liderazgo

Andrés Montaño llegó procedente de Mazatlán para el Apertura 2024. Su primer semestre fue discreto: terminó sin goles ni asistencias. Sin embargo, el panorama cambió durante el Clausura 2025 y la Concacaf Champions Cup, competencias en las que consiguió cinco anotaciones y una asistencia.

La temporada entre 2025 y 2026 representó un obstáculo. Las lesiones limitaron su participación a 22 partidos, con tres goles y una asistencia. La falta de continuidad frenó su crecimiento, pero no borró las condiciones que había mostrado en sus primeros meses.

En el Apertura 2026 encontró una nueva oportunidad para despegar. Después de apenas 10 partidos disputados, acumulaba cuatro goles y cuatro asistencias, su mejor registro en un torneo con Cruz Azul. La combinación de ambas cifras habla de un futbolista que no solamente busca terminar las jugadas, sino que también participa en la generación de oportunidades para sus compañeros.

¿Desde cuándo no brillaba? Chaco Gimenez, el último referente con ese dorsal

La comparación con Giménez todavía favorece ampliamente al histórico mediocampista. Sus 74 goles y 54 asistencias están lejos de los números actuales de Montaño. Pero la distancia también permite dimensionar lo que representa el rendimiento del mexicano: sus 11 anotaciones y siete asistencias superan individualmente a cada uno de los seis futbolistas que utilizaron el dorsal antes que él.

De acuerdo con los registros individuales, esos seis jugadores anteriores acumularon siete goles y nueve asistencias entre todos. Al incorporar las cifras de Montaño, el balance de los siete futbolistas que portaron el número 10 después del Chaco llega a 18 anotaciones y 16 asistencias.

Todavía es pronto para colocar al mediocampista en el mismo escalón histórico que Gimenez. El legado del argentino se construyó durante siete temporadas, mientras que Montaño apenas comienza a consolidar su historia en La Máquina. Sin embargo, el Apertura 2026 ofrece una señal alentadora: el dorsal vuelve a estar asociado con un futbolista determinante. En La Noria, el número 10 ya tiene a alguien que responde dentro de la cancha.

Tigres vs Cruz Azul: horarios y dónde ver en vivo Estados Unidos a Andrés Montaño

El partido entre Tigres y Cruz Azul de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se juega el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Universitario también conocido como El Volcán.

Horarios en Estados Unidos

• 6:00 PM ET

• 5:00 PM CT

• 3:00 PM PT

La transmisión en vivo de este encuentro estará disponible en televisión a través de las señales en español de FOX Deportes, Universo y Estrella TV. Si prefieres seguir el partido a través de plataformas digitales o streaming en línea, podrás sintonizarlo por medio de opciones como Fubo TV.

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