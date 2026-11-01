Más de 52.7 millones ya votaron en EE.UU.

Una encuesta de Gallup encontró que 51% de los votantes registrados todavía planeaba acudir a las urnas el 3 de noviembre

El registro llegó a 52,796,215 boletas | Claro Sports

Más de 52.7 millones de estadounidenses habían emitido su voto anticipadamente antes de las elecciones intermedias del próximo martes 3 de noviembre. El registro llegó a 52,796,215 boletas, de acuerdo con la actualización del Election Lab de la Universidad de Florida correspondiente a las 9:58 p. m. del sábado 31 de octubre, hora del Este.

La cifra supera los aproximadamente 45.9 millones de votos anticipados registrados antes de las elecciones intermedias de 2022. El crecimiento confirma la importancia que ha adquirido la participación previa a la jornada electoral en Estados Unidos, cuando todavía faltan dos días para que los ciudadanos acudan oficialmente a las urnas.

Sin embargo, el volumen de boletas recibidas no permite anticipar quién ganará las elecciones ni cuántos ciudadanos participarán finalmente. Una encuesta de Gallup publicada el 29 de octubre encontró que 51% de los votantes registrados todavía planeaba votar el día de la elección, mientras que 43% dijo que ya había votado o tenía previsto hacerlo anticipadamente.

El voto anticipado supera el registro de 2022

El seguimiento del Election Lab de la Universidad de Florida contabilizó 52,796,215 votos anticipados en su actualización de la noche del sábado 31 de octubre. El total representa cerca de 6.9 millones de boletas más que los aproximadamente 45.9 millones registrados antes de las elecciones intermedias de 2022.

El avance muestra que la participación anticipada mantiene un ritmo superior al del ciclo electoral anterior. Los ciudadanos pueden emitir su voto presencialmente antes del martes o mediante los sistemas de votación por correo disponibles en cada estado.

Las cifras nacionales deben interpretarse considerando las diferencias entre las jurisdicciones. Estados Unidos no tiene un sistema electoral centralizado: cada estado establece sus procedimientos y calendarios, y no todos actualizan sus registros con la misma frecuencia.

Además, los votos anticipados no son resultados electorales. Las autoridades deben procesar y contar las boletas conforme a las reglas de cada jurisdicción. Los datos de afiliación partidista disponibles en algunos estados tampoco revelan por quién votó cada persona.

¿Cuántos electores planeaban votar el 3 de noviembre?

La encuesta de Gallup, realizada entre el 1 y el 19 de octubre y publicada el 29 de octubre, ofrece otra perspectiva sobre la participación.

El 51% de los votantes registrados dijo que planeaba acudir a las urnas el día de la elección, mientras que 43% señaló que ya había votado o tenía previsto hacerlo anticipadamente. Dentro de este último grupo, 5% ya había emitido su voto al momento de responder.

El porcentaje de personas que contemplaba votar antes del día oficial fue similar al registrado por Gallup en las elecciones intermedias de 2022, cuando alcanzó 41%. La proporción de 2026 se ubicó por encima de los niveles medidos en otros comicios de mitad de mandato desde 2010.

La encuesta también encontró diferencias en las modalidades previstas según la afiliación partidista. El 54% de los demócratas registrados dijo que planeaba votar anticipadamente, frente a 38% de los republicanos y 37% de los independientes.

Estas cifras describen las intenciones declaradas por los participantes en el sondeo; no representan el comportamiento final de los votantes ni permiten deducir sus preferencias electorales.

La atención a las elecciones también presenta diferencias por edad

Gallup encontró una brecha generacional en el interés declarado por los comicios. El 73% de los adultos de 65 años o más dijo haber pensado bastante en la elección, frente a 32% de las personas de entre 18 y 29 años.

En el conjunto de la población adulta, 56% afirmó haber dedicado bastante atención a las elecciones intermedias. Gallup señaló que se trata del nivel más alto que ha registrado para una campaña de mitad de mandato desde que comenzó a medir esta variable en 1958, con excepción de 1986, año en que no realizó la medición.

Estos resultados describen el nivel de atención que las personas dicen prestar a la elección, no su participación efectiva. Tampoco permiten concluir que los adultos mayores votarán necesariamente en mayor proporción que los jóvenes.

Por qué no se puede saber exactamente quién falta por votar

Estados Unidos no cuenta con un registro nacional único y actualizado en tiempo real que identifique a cada ciudadano que todavía no ha participado. La administración electoral está distribuida entre los estados y sus jurisdicciones, que establecen sus propios calendarios, procedimientos y sistemas de publicación de datos.

Algunos estados divulgan información sobre edad o afiliación partidista de quienes ya votaron; otros ofrecen datos más limitados. Incluso cuando se conoce la afiliación partidista, esa información se refiere al registro electoral y no al contenido de la boleta.

Por esa razón, los más de 52.7 millones de votos anticipados permiten medir la magnitud de la participación registrada antes del 3 de noviembre, pero no calcular cuántas personas permanecían pendientes. La encuesta de Gallup, por su parte, recoge intenciones expresadas entre el 1 y el 19 de octubre, no una actualización del comportamiento electoral al cierre del 31 de octubre.

La jornada del martes completará el panorama. Hasta entonces, el dato más claro es que el voto anticipado de 2026 ya superó el total registrado antes de las elecciones intermedias de 2022, mientras millones de electores todavía tenían previsto participar el día oficial.

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