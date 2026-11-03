Salomón Rondón y Lionel Messi: goleadores veteranos que mandan en Liga MX y MLS

Con 37 y 39 años, Rondón y Messi lideran el goleo de la Liga MX y la MLS, con estilos distintos y una vigencia extraordinaria

Rondón y Messi muestran que la edad no compite con la calidad | Claro Sports

La Liga MX y la MLS que constantemente están en competencia, tienen algo en común: dos protagonistas que desafían el paso del tiempo. Salomón Rondón, delantero venezolano de Pachuca, encabeza la tabla de goleo del Apertura 2026 con 15 anotaciones, mientras Lionel Messi domina la clasificación de la temporada regular estadounidense con 26 tantos para Inter Miami.

A sus 37 y 39 años, respectivamente, ambos demuestran que la experiencia todavía puede marcar diferencias en el fútbol de Norteamérica. No viven de su trayectoria ni ocupan un lugar simbólico en sus equipos: siguen siendo piezas decisivas.

Sus números cuentan historias distintas, pero coinciden en un punto: la jerarquía no depende exclusivamente de la velocidad o la potencia física.

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Rondón ha recuperado una marca que llevaba 17 años sin repetirse en una fase regular del campeonato mexicano. Messi, por su parte, combina goles con una producción de asistencias que lo mantiene en los libros de récords de la MLS.

Jerarquía sin fecha de vencimiento: la vigencia de Rondón y Messi

El rendimiento de Rondón en el Apertura 2026 tiene un valor especial. Después de 15 jornadas suma 15 goles y registra una anotación cada 83 minutos. Es el primer delantero que alcanza esa cifra en una fase regular de la Liga MX desde que Emanuel “Tito” Villa marcó 17 tantos con Cruz Azul en el Apertura 2009.

El venezolano también ha aparecido cuando Pachuca más lo necesita. Frente a Necaxa consiguió dos goles en apenas tres minutos para rescatar un empate 3-3 en la jornada 11. Más recientemente, firmó un doblete en la victoria 3-0 sobre Tigres, resultado que mantuvo a los Tuzos en la pelea por un lugar en la Liguilla.

Messi ofrece una producción diferente. A sus 39 años lidera el goleo de la MLS 2026 con 26 anotaciones y suma 16 asistencias, una cifra histórica para la competición. El argentino se convirtió en el primer jugador que supera las 15 asistencias durante tres campañas consecutivas: consiguió 16 en 2024, 19 en 2025 y 15 en 2026.

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La fórmula de dos goleadores únicos: potencia en el área y visión de juego

Rondón representa al centrodelantero que fija a los defensores, gana duelos físicos y convierte centros o balones divididos en oportunidades. Su presencia obliga a los centrales a mantenerse atentos y abre espacios para compañeros como Oussama Idrissi y Alan Bautista. No necesita participar constantemente en la construcción: su especialidad es aparecer en el momento preciso.

Messi, en cambio, influye en casi todas las fases ofensivas. Puede retroceder para organizar, acercarse a la banda derecha para atraer marcas o acelerar con una combinación corta. Su sociedad con Germán Berterame y Luis Suárez le permite alternar la creación con la definición. La diferencia está en que el argentino no solamente termina las jugadas: muchas veces también las inicia.

Choque de ligas: por qué los veteranos de élite siguen marcando la pauta

La experiencia de ambos se refleja en la lectura de los partidos. Rondón administra sus movimientos para aprovechar su fortaleza en los últimos metros; Messi dosifica sus esfuerzos y utiliza su visión para anticipar espacios que otros futbolistas todavía no identifican.

El 1 de noviembre, Messi volvió a demostrar esa influencia frente a New England Revolution: asistió a Germán Berterame al minuto 69 y anotó el gol del triunfo al 83, en el 2-1 de Inter Miami. El equipo llegó así a 59 puntos y se mantuvo en la cima de la Conferencia Este.

Los desafíos son distintos en el cierre de temporada. Pachuca necesita ganar sus últimos dos encuentros para aspirar a la liguilla, mientras Inter Miami afronta los playoffs con la intención de defender su título. En ambos escenarios, sus referentes tienen una responsabilidad enorme.

Rondón y Messi no necesitan demostrar que siguen siendo figuras por nostalgia. Sus estadísticas, sus decisiones y su influencia competitiva hablan por ellos. En dos ligas que también apuestan por el talento joven, los veteranos siguen dictando el ritmo.

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