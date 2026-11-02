Seguro Social: cómo actualizar tu apellido tras casarte o divorciarte para evitar retrasos en tus pagos

Un nombre que no coincide en los registros oficiales puede afectar tu historial laboral, los reembolsos del IRS y el cálculo de tus beneficios de jubilación

Revisa que tu nombre coincida con tus papeles del Seguro Social / Shutterstock

Un matrimonio o un divorcio puede traer cambios importantes en la vida financiera. Uno de ellos suele pasar inadvertido: actualizar el apellido ante la Administración del Seguro Social (SSA). Aunque parezca un trámite menor, dejarlo pendiente puede ocasionar problemas con el registro de tus ingresos, el procesamiento de impuestos e incluso, la entrega de tus beneficios.

Para los trabajadores y jubilados hispanos en Estados Unidos, mantener los datos personales actualizados es fundamental. La SSA utiliza el nombre registrado y el número de Seguro Social para identificar los salarios que reportan los empleadores. Cuando existe una diferencia entre ambos registros, algunos ingresos podrían no incorporarse correctamente al historial laboral.

El inconveniente no termina ahí. Si ya recibes beneficios del Seguro Social, un nombre que no coincide con tus documentos bancarios también puede generar dificultades con los depósitos directos. Por eso, después de casarte o divorciarte, conviene actualizar primero tu información ante la SSA y comprobar que los demás registros reflejen el mismo cambio.

¿Cómo afecta el cambio de apellido al historial laboral y la jubilación?

Cada año, los empleadores envían a la SSA los ingresos de sus trabajadores mediante el formulario W-2. La agencia utiliza el nombre y el número de Seguro Social para asociar esos salarios con cada persona. Si los datos no coinciden, los ingresos podrían quedar fuera del registro o no acreditarse correctamente.

Esta situación puede tener consecuencias a largo plazo. El historial de ingresos es uno de los elementos que utiliza el Seguro Social para calcular los beneficios de jubilación. Por ello, es fundamental prestar especial atención a los registros cuando se acerca la edad de retiro. También es importante avisar al departamento de recursos humanos para que los siguientes formularios W-2 incluyan el apellido correcto.

El IRS también exige que coincidan los datos personales

El cambio de apellido puede complicar la declaración de impuestos federales. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) indica que el nombre utilizado en la declaración debe coincidir con el que aparece en los registros del Seguro Social. Una discrepancia puede retrasar el procesamiento de los documentos y la entrega de un reembolso.

Por eso, si te casaste o divorciaste y modificaste legalmente tu nombre, actualiza primero los datos ante la SSA antes de presentar tu próxima declaración. También revisa tu formulario W-4 con el empleador si tu nueva situación matrimonial requiere ajustar las retenciones de impuestos. No obstante, cambiar de apellido no es un requisito para presentar una declaración conjunta después de casarte: lo importante es que el nombre declarado coincida con el registro oficial.

Cómo actualizar tu apellido ante el Seguro Social

El trámite es gratuito y puedes iniciarlo en la página oficial de la Administración del Seguro Social. La herramienta te indicará si puedes completar la solicitud por internet o si necesitas programar una cita en una oficina. Aunque el servicio digital está disponible, algunas gestiones requieren presentar documentación presencialmente.

Entre los documentos que podrían solicitarte están: certificado de matrimonio, la sentencia de divorcio o una orden judicial que autorice el cambio de nombre. También necesitarás una identificación, como una licencia de conducir, identificación estatal o pasaporte. Dependiendo de tu situación, la agencia puede pedir pruebas de ciudadanía estadounidense o estatus migratorio legal.

Un detalle importante. Si tu sentencia de divorcio no especifica el apellido que deseas recuperar, la SSA puede solicitar documentación adicional, como un acta de nacimiento o un documento de un matrimonio anterior. Además, no acepta simples fotocopias ni copias notarizadas: los documentos deben ser originales o copias certificadas por la entidad emisora.

Después de completar el procedimiento, recibirás una tarjeta de Seguro Social de reemplazo con tu nombre actualizado. La agencia estima un plazo de entre cinco y diez días hábiles para enviarla por correo, una vez procesada la solicitud. Tu número de Seguro Social no cambia.

SSA

Finalmente, comprueba que tus ingresos estén correctamente registrados en tu cuenta de my Social Security. Si encuentras salarios que no aparecen, reúne tus formularios W-2, recibos de nómina y declaraciones de impuestos para solicitar una revisión. Si necesitas ayuda en español, puedes llamar al 1-800-772-1213 y oprimir el 7, de lunes a viernes, entre las 8 a.m. y las 7 p.m., hora local en la mayoría de las zonas de Estados Unidos.

Te puede interesar: