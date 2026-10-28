Renta récord en Nueva York: una familia necesita ganar $215,800 al año para vivir en Manhattan

Aunque la cifra es una referencia oficial, el presupuesto real también depende de otros gastos que no son imprevistos

La renta mensual en 2026 aumentó 8.3% respecto al año anterior. Foto: Shutterstock

Una familia que reside en la ciudad de Nueva York necesita ganar al menos $215,000 dólares al año para pagar una renta en Manhattan. Así lo precisa un informe reciente de Realtor, plataforma especializada en bienes raíces.

El costo de un alquiler en Manhattan se ha convertido en un ejemplpo de la presión que enfrentan los inquilinos en la Gran Manzana. Según las cifras, la renta mensual durante el tercer trimestre de 2026 se ubica en $5,375 dólares, un aumento del 8.3% en comparación con el mismo periodo de 2025.

Cabe aclarar que estos montos no representan un salario mínimo exigido por los propietarios ni una condición legal para alquilar. Se trata de una estimación basada en una recomendación financiera.

¿Qué es la regla del 30% al pagar una renta en Manhattan?

De acuerdo con Realtor, la llamada regla del 30% consiste en una especie de estrategia que los inquilinos pueden manejar al momento de percibir su salario mensual. En pocas palabras, ese porcentaje representa el pago de la renta.

En la práctica, un hogar necesitaría unos $17,917 dólares al mes (antes de impuestos) para afrontar la renta de $5,375 dólares mensuales, que representa ese 30%.

Pero se dice fácil, ya que los ingresos de muchos residentes en Manhattan están muy lejos de ese nivel. Según datos del Censo de Estados Unidos citados en el informe, el ingreso familiar mediano de Manhattan es de $106,403 dólares al año, menos de la mitad de los $215,000 dólares estimados para pagar la renta típica sin superar el umbral del 30%.

“Ganar un sueldo de seis cifras en Manhattan ya no garantiza un respiro financiero”, comentó Amy Herman, agente inmobiliaria de Brown Harris Stevens, una firma privada de bienes raíces. También sañaló que los residentes de Nueva York “tienen que replantearse lo que pueden permitirse” dentro de la ciudad.

Lo que debes ganar para alquilar en Brooklyn, Queens y El Bronx

Manhattan no es el único distrito que registra incrementos. El alquiler medio solicitado en toda la ciudad de Nueva York llegó a $3,785 dólares al mes, un máximo desde que Realtor comenzó a recopilar los datos datos en el segundo trimestre de 2019.

En este sentido, la cifra representa un aumento anual del 4.5%, equivalente a $162 mensuales. Además, las rentas solicitadas están un 27.5% por encima de los niveles previos a la pandemia del COVID-19, acota el informe.

Aunque Manhattan sigue siendo el distrito más caro, los otros grandes distritos también requieren ingresos elevados:

Brooklyn: $4,197 dólares mensuales | $167,880 dólares anuales

Queens: $3,744 dólares mensuales | $149,760 dólares anuales

El Bronx: $3,233 dólares mensuales | $129,330 dólares anuales

Las cifras corresponden a los alquileres solicitados en el tercer trimestre de 2026 y al ingreso bruto anual aproximado necesario para mantener la renta en torno al 30% de los ingresos.

Cabe aclarar que estos montos son una referencia, debido a que el presupuesto real también depende de gastos como electricidad, calefacción, transporte, alimentación, seguros y deudas. Un hogar que destine más del 30% de ingresos a la vivienda no necesariamente descuidará la renta, pero tendrá menos margen para imprevistos y ahorro.

De acuerdo con SmartAsset, una plataforma que ofrece información y asesoramiento financiero para el consumidor, una familia de cuatro personas necesita a $291,533 dólares para vivir cómodamente en Nueva York.

Y comprar una también es un suplicio para quienes necesitan financiar la mayor parte del proceso. Un promedio semanal publicado por Freddie Mac de septiembre indicó que las tasas hipotecarias a 30 años alcanzaron 6.71%, el nivel más alto desde julio de 2025.

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