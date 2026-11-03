Cruz Azul y su máquina de gol: 34 tantos repartidos en 14 jugadores

La Máquina suma 34 anotaciones en el Apertura 2026 y encontró en la participación de delanteros, volantes y defensores

El goleo de Cruz Azul está bien repartido en el Apertura 2026 | Claro Sports

Cruz Azul se convirtió en una de las ofensivas más productivas del Apertura 2026 de la Liga MX que lo tiene peleando el liderato general con América y Chivas con una característica que la distingue de sus principales competidores: no necesita depender de un solo goleador.

El equipo dirigido por Joel Huiqui acumula 34 tantos en 15 partidos, con un promedio de 2.27 anotaciones por encuentro, y ha distribuido su producción entre futbolistas de distintas posiciones.

Esa variedad explica buena parte de su clasificación anticipada a la liguilla que sigue definiendo a sus invitados y representa una amenaza para los rivales que intenten frenar a La Máquina con una marca individual.

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La victoria 2-1 sobre León, en la jornada 15, confirmó esa capacidad colectiva. Andrés Montaño y José Paradela fueron los autores de los goles que permitieron alcanzar los 29 puntos y asegurar el boleto a cuartos de final con dos fechas de anticipación.

Pero el dato más interesante no está únicamente en el resultado: Cruz Azul tiene diferentes caminos para llegar al arco contrario.

Peligro en todas las líneas: la fórmula para no depender de un solo romperredes

El planteamiento de Huiqui parte de un sistema con circulación de pelota, movilidad en el último tercio y constantes intercambios de posiciones. En ese esquema, el centrodelantero no tiene que resolver todas las jugadas. Gabriel ‘Toro’ Fernández y Nicolás Ibáñez pueden atraer a los centrales, disputar balones y abrir espacios para las llegadas de sus compañeros.

Cuando las defensas se concentran en ellos, aparecen otras amenazas. Christian Ebere ataca los espacios con velocidad, Paradela busca el disparo desde fuera del área y Montaño puede incorporarse para finalizar o ejecutar penales. Por las bandas, Rodolfo Rotondi y Omar Campos también encuentran oportunidades para sumarse al ataque.

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La presión tras pérdida completa el mecanismo. Cuando Cruz Azul recupera el balón cerca del área rival, jugadores como Erik Lira y Agustín Palavecino pueden aprovechar los rechaces o habilitar rápidamente a quienes llegan desde atrás. El resultado es una ofensiva que obliga a los adversarios a vigilar más de una zona.

De defensas a volantes: la radiografía de los anotadores celestes

Entre los nombres destacados aparece el camisa 10, Andrés Montaño, quien suma cinco goles y ha marcado en cuatro jornadas consecutivas: frente a FC Juárez, Pachuca, Querétaro y León. También sobresale Gabriel Fernández, con cinco anotaciones, mientras Ibáñez aporta presencia en el área y definición en partidos complicados.

Paradela se ha convertido en otra pieza importante por su golpeo y capacidad para generar peligro desde la frontal. Ebere, por su parte, ofrece profundidad y velocidad para castigar los espacios que dejan los laterales rivales. La participación de los defensores añade una dificultad extra para cualquier planteamiento que pretenda cerrar el centro del campo.

La ofensiva más temida: cómo llega Cruz Azul rumbo a la Fiesta Grande

La Máquina llega a la fase final con una racha de cuatro victorias consecutivas: goleó 5-0 a FC Juárez, venció 2-1 a Pachuca, superó 3-1 a Querétaro y derrotó 2-1 a León. En esos encuentros marcó 12 goles, una señal del momento que atraviesa su ataque.

El cierre de la fase regular también servirá para medir su consistencia ante rivales de jerarquía. Primero visitará a Tigres en el Estadio Universitario y después enfrentará a Chivas en el Estadio Akron. Son dos pruebas exigentes antes de comenzar la defensa de su título.

Tigres vs Cruz Azul: horarios y dónde ver en vivo Estados Unidos a La Máquina

El partido entre Tigres y Cruz Azul de la Jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se juega el sábado 7 de noviembre de 2026 en el Estadio Universitario también conocido como El Volcán.

Horarios en Estados Unidos

• 6:00 PM ET

• 5:00 PM CT

• 3:00 PM PT

La transmisión en vivo de este encuentro estará disponible en televisión a través de las señales en español de FOX Deportes, Universo y Estrella TV. Si prefieres seguir el partido a través de plataformas digitales o streaming en línea, podrás sintonizarlo por medio de opciones como Fubo TV.

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