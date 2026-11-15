Curry, Luka y Brunson: los jerseys más vendidos de la NBA

Existen alternativas que van desde los 90 dólares hasta versiones Authentic que superan los 200

Stephen Curry, Luka Dončić y Jalen Brunson | Claro Sports

Stephen Curry, Luka Dončić y Jalen Brunson encabezan la clasificación de los jerseys más vendidos de la NBA. Los jugadores de Golden State Warriors, Los Angeles Lakers y New York Knicks ocuparon los tres primeros puestos del ranking correspondiente a la temporada 2025-26.

La NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Básquetbol (NBPA) publicaron la clasificación el 13 de abril de 2026. Al 15 de noviembre, es el último listado oficial de cierre de temporada disponible. Por lo tanto, sus resultados no representan las ventas acumuladas de la campaña 2026-27.

Para quienes quieren comprar alguna de estas camisetas en Estados Unidos, existen alternativas que van desde modelos de entrada por menos de 90 dólares hasta versiones Authentic que superan los 200. NBA Store, Fanatics y Macy’s ofrecen productos de los tres jugadores, mientras que otras tiendas permiten buscar diseños históricos y mercancía oficial de los equipos.

¿Cuáles son los jerseys más vendidos de la NBA?

Stephen Curry ocupa el primer lugar, seguido por Luka Dončić y Jalen Brunson. La clasificación completa de los 15 jugadores con mayores ventas durante la temporada 2025-26 quedó de la siguiente manera:

Stephen Curry — Golden State Warriors Luka Dončić — Los Angeles Lakers Jalen Brunson — New York Knicks Victor Wembanyama — San Antonio Spurs LeBron James — Los Angeles Lakers Anthony Edwards — Minnesota Timberwolves Jayson Tatum — Boston Celtics Shai Gilgeous-Alexander — Oklahoma City Thunder Cooper Flagg — Dallas Mavericks Nikola Jokić — Denver Nuggets Kevin Durant — Houston Rockets Tyrese Maxey — Philadelphia 76ers Devin Booker — Phoenix Suns Cade Cunningham — Detroit Pistons LaMelo Ball — Charlotte Hornets

La NBA y la NBPA elaboraron el listado con base en las ventas registradas en NBAStore.com, Fanatics.com y los sitios asociados de Fanatics. Esto significa que la clasificación no representa un conteo de todas las camisetas comercializadas en establecimientos físicos o en otras plataformas de Estados Unidos.

El ranking también dejó espacio para las nuevas generaciones. Seis jugadores tenían 25 años o menos: Victor Wembanyama, Anthony Edwards, Cooper Flagg, Tyrese Maxey, Cade Cunningham y LaMelo Ball.

Flagg fue el único novato entre los 15 primeros. El jugador de Dallas Mavericks mejoró su posición respecto al listado de mitad de temporada, cuando ocupaba el undécimo puesto, para terminar noveno.

En la clasificación de mercancía por equipo, los New York Knicks ocuparon el primer lugar. Este resultado corresponde a las ventas generales de productos de la franquicia, no exclusivamente a los jerseys de Jalen Brunson.

¿Dónde comprar los jerseys de Curry, Luka Dončić y Jalen Brunson en Estados Unidos?

NBA Store y Fanatics son las principales alternativas para comparar modelos y precios de los tres jugadores. También existen opciones en grandes almacenes y tiendas oficiales de las franquicias.

NBA Store: precios según el tipo de jersey

La tienda oficial de la NBA reúne camisetas de los 30 equipos y permite buscar por jugador, franquicia y tipo de uniforme.

Su guía de compra establece los siguientes precios iniciales para los modelos actuales:

Fanatics Fast Break Replica: desde 79.99 dólares.

desde 79.99 dólares. Nike Swingman: desde 119.99 dólares.

desde 119.99 dólares. Nike Authentic: desde 209.99 dólares.

La diferencia no está únicamente en el precio. Cada categoría tiene características de fabricación y acabados distintos, por lo que conviene identificar qué versión se quiere antes de comprar.

Fanatics: jerseys de los tres jugadores con descuentos

Fanatics es otra de las principales opciones para adquirir mercancía oficial de la NBA. Su catálogo incluye camisetas de Curry, Dončić y Brunson en diferentes colores y ediciones.

En la consulta del 15 de noviembre de 2026, los modelos Fanatics Fast Break Replica de los tres jugadores aparecían con precios promocionales de 71.99 dólares, frente a un precio regular de 89.99 dólares.

Las promociones pueden depender de códigos de descuento, tallas y disponibilidad. El precio final debe comprobarse antes de completar la compra.

Macy’s: descuentos en modelos Nike y Jordan

Macy’s también ofrece jerseys de la NBA y cuenta con modelos de los tres jugadores.

En la revisión de su catálogo se encontraron los siguientes precios para versiones de adulto:

Stephen Curry: Nike Swingman de Golden State Warriors, 92.99 dólares.

Nike Swingman de Golden State Warriors, 92.99 dólares. Luka Dončić: Nike Swingman de Los Angeles Lakers, 92.99 dólares.

Nike Swingman de Los Angeles Lakers, 92.99 dólares. Jalen Brunson: Nike Swingman de New York Knicks, 92.99 dólares.

La tienda también ofrece versiones juveniles con precios diferentes. Por eso, es importante comprobar que la talla y el modelo seleccionados correspondan al producto que se busca.

Lakers Store: mercancía oficial de Luka Dončić

La tienda oficial de Los Angeles Lakers tiene una sección dedicada a Luka Dončić, con jerseys y otros productos de la franquicia.

Para quienes se encuentran en California, también existe un establecimiento físico en 729 N. Douglas Street, El Segundo, California. El horario publicado es de lunes a sábado, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

Durante los partidos como local, los aficionados también pueden encontrar mercancía de los Lakers en los puntos de venta de Team LA dentro de Crypto.com Arena. La disponibilidad de productos y las condiciones de acceso dependen de cada evento.

Mitchell & Ness: jerseys históricos de Stephen Curry

Quienes buscan una camiseta de otra época pueden revisar las colecciones Hardwood Classics de Mitchell & Ness.

La marca comercializa modelos históricos de Stephen Curry correspondientes a la temporada 2009-10 con Golden State Warriors. Entre los productos identificados en su catálogo aparecen:

Swingman: 150 dólares.

150 dólares. Authentic naranja: 325 dólares.

325 dólares. Authentic blanco: 325 dólares.

325 dólares. Authentic azul marino: 350 dólares.

350 dólares. Versión juvenil Swingman: 85 dólares.

Esta alternativa tiene un propósito distinto al de las tiendas que ofrecen los uniformes actuales: permite encontrar diseños de temporadas anteriores y piezas para coleccionistas.

¿Cuánto cuesta un jersey de la NBA en Estados Unidos?

El precio depende del fabricante, la edición, la talla y la tienda. Como referencia, estos son algunos de los importes observados en los catálogos consultados el 15 de noviembre de 2026:

Fanatics Fast Break Replica: 89.99 dólares de precio regular, con promociones desde 71.99 dólares.

89.99 dólares de precio regular, con promociones desde 71.99 dólares. Nike Swingman: desde 119.99 dólares en NBA Store. En Macy’s se encontraron modelos de Curry, Dončić y Brunson a 92.99 dólares.

desde 119.99 dólares en NBA Store. En Macy’s se encontraron modelos de Curry, Dončić y Brunson a 92.99 dólares. Nike Authentic: desde 209.99 dólares en NBA Store.

desde 209.99 dólares en NBA Store. Mitchell & Ness Hardwood Classics: entre 150 y 350 dólares para los modelos históricos de Stephen Curry consultados.

Estos importes corresponden a productos específicos y no son precios fijos para todos los jerseys de la NBA. Los descuentos pueden cambiar o desaparecer, mientras que el costo final puede incluir impuestos y gastos de envío.

¿Qué diferencia hay entre Replica, Swingman y Authentic?

Antes de comprar, conviene identificar el tipo de camiseta. Las tres categorías tienen diferencias en materiales, acabados y ajuste.

Replica o Fast Break: es la alternativa de menor precio. Reproduce los colores y el diseño del uniforme de juego, con una construcción más sencilla. Los modelos Fanatics utilizan tejido de malla y gráficos impresos.

es la alternativa de menor precio. Reproduce los colores y el diseño del uniforme de juego, con una construcción más sencilla. Los modelos Fanatics utilizan tejido de malla y gráficos impresos. Swingman: es una opción intermedia. Los jerseys Nike incorporan tecnología Dri-FIT y tejido de malla transpirable. Sus gráficos y acabados reproducen la apariencia de los uniformes de los equipos, aunque no son idénticos a los que utilizan los jugadores en la cancha.

es una opción intermedia. Los jerseys Nike incorporan tecnología Dri-FIT y tejido de malla transpirable. Sus gráficos y acabados reproducen la apariencia de los uniformes de los equipos, aunque no son idénticos a los que utilizan los jugadores en la cancha. Authentic: es la versión de mayor categoría entre los uniformes actuales. Tiene un ajuste más atlético y detalles de construcción superiores. Los modelos Nike incluyen tecnología Dri-FIT ADV, paneles de malla y aplicaciones de nombre y número con acabados de mayor calidad.

La palabra Replica no significa que el producto sea falso. Se trata de una categoría comercial de camisetas oficialmente licenciadas. Para evitar imitaciones, es importante comprobar el fabricante, la licencia y la identidad del vendedor.

¿Es seguro comprar jerseys de la NBA en Amazon o eBay?

Las plataformas de comercio electrónico y reventa pueden tener camisetas de temporadas anteriores, modelos agotados y productos de distintos vendedores. Sin embargo, no todas las publicaciones ofrecen las mismas garantías de autenticidad.

Antes de comprar, conviene comprobar:

Quién vende y quién envía el producto.

Si la publicación identifica al fabricante y la licencia oficial.

Si las fotografías corresponden al artículo que se recibirá.

La reputación del vendedor y las opiniones de otros compradores.

Las condiciones de devolución y reembolso.

El precio frente al de las tiendas oficiales y distribuidores reconocidos.

Una oferta muy por debajo del precio habitual no garantiza que se trate de una buena compra. Si no se puede comprobar el origen del producto, es preferible elegir un distribuidor que proporcione información clara sobre la licencia y las devoluciones.

¿Cuál es la mejor opción para comprar un jersey de Curry, Luka o Brunson?

Para comparar los tres jugadores y diferentes tipos de camisetas, NBA Store y Fanatics son los principales puntos de partida. Macy’s permite encontrar modelos Nike y Jordan con descuentos, mientras que Lakers Store es una alternativa directa para adquirir mercancía oficial de Dončić.

Por su parte, Mitchell & Ness resulta interesante para quienes buscan una camiseta histórica de Stephen Curry y no necesariamente el uniforme actual de Golden State.

Si el presupuesto es la prioridad, un Fast Break Replica puede ser suficiente. Quien busque un acabado más cercano al uniforme de juego puede comparar los Swingman. Los Authentic tienen un precio mayor y están dirigidos a quienes prefieren una versión de gama alta.

Los precios y la disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso. Las referencias de esta guía corresponden a consultas realizadas el 15 de noviembre de 2026. Antes de comprar, hay que confirmar la talla, el precio final, los impuestos, el envío y las condiciones de devolución.

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