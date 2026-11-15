EE. UU. pierde el estatus de eliminación del sarampión

El país acumula 5,412 casos confirmados en 2026, en medio de una caída en la cobertura de vacunación infantil

El virus volvió a circular de manera sostenida en EE. UU.| Claro Sports

Estados Unidos perdió una de sus principales conquistas de salud pública de las últimas décadas. Después de 26 años con el sarampión bajo control y sin transmisión endémica, el virus volvió a circular de manera sostenida en el país. La situación llevó a la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a retirar el reconocimiento de eliminación de la enfermedad, según información conocida esta semana.

La determinación fue reportada el sábado 14 de noviembre por KFF Health News, que citó a investigadores con conocimiento directo de las deliberaciones de la organización. La evaluación tomó en cuenta un análisis de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y otro elaborado por un grupo independiente de especialistas. La OPS tenía previsto hacer público el anuncio el 17 de noviembre.

El retroceso ocurre en medio de un repunte de contagios que supera ampliamente los registros de los últimos años. Los CDC contabilizaron 5,412 casos confirmados hasta el 12 de noviembre de 2026, frente a los 2,289 registrados durante todo 2025. También reportaron 591 hospitalizaciones y seis fallecimientos asociados a la enfermedad en lo que va del año.

Estados Unidos pierde 26 años de eliminación del sarampión

Estados Unidos consiguió el estatus de eliminación del sarampión en el año 2000, después de décadas de campañas de vacunación que permitieron interrumpir la transmisión endémica del virus.

Esta distinción no significaba que la enfermedad hubiera desaparecido del mundo ni que no pudieran registrarse casos importados. Significaba que los contagios procedentes de otros países no conseguían establecer cadenas de transmisión sostenida dentro de Estados Unidos durante 12 meses o más.

Ese escenario cambió con los brotes registrados desde 2025. De acuerdo con la información publicada por KFF Health News, la OPS concluyó que el virus había recuperado una transmisión regular en el país, una condición incompatible con el estatus de eliminación.

Uno de los antecedentes determinantes fue un brote en Utah que superó el periodo de 12 meses en junio de 2026. La evaluación de la OPS tomó en cuenta análisis epidemiológicos y genéticos de los CDC, además del trabajo de un grupo independiente de especialistas.

Perder el estatus de eliminación no significa que el sarampión se encuentre extendido por todo el territorio estadounidense. Significa que el país ya no cumple el criterio internacional de haber interrumpido la transmisión endémica de la enfermedad.

El CDC registra más de 5,400 casos de sarampión en 2026

Las cifras oficiales muestran la dimensión del repunte. Hasta el 12 de noviembre, los CDC habían confirmado 5,412 contagios en Estados Unidos durante 2026.

De ese total, 5,394 fueron notificados por 47 jurisdicciones y otros 18 correspondieron a visitantes internacionales.

La agencia también contabilizó 43 nuevos brotes durante el año. El 96% de los casos confirmados, equivalentes a 5,216 personas, estaban relacionados con brotes identificados por las autoridades sanitarias.

La comparación anual permite dimensionar el crecimiento:

2024: 285 casos confirmados.

285 casos confirmados. 2025: 2,289 casos confirmados.

2,289 casos confirmados. 2026: 5,412 casos confirmados hasta el 12 de noviembre.

El registro de 2026 ya supera más del doble del total del año anterior. Además, los CDC reportaron que 591 personas necesitaron hospitalización, equivalentes al 11% de los casos confirmados, mientras que seis fallecimientos estaban contabilizados en sus registros. Las cifras de 2025 y 2026 son preliminares y pueden cambiar conforme se actualicen los reportes.

La distribución geográfica muestra que el problema no está limitado a una sola región. Entre las jurisdicciones con más casos hasta el 12 de noviembre figuran:

Pensilvania: 1,529 casos.

1,529 casos. Carolina del Sur: 670 casos.

670 casos. Utah: 536 casos.

536 casos. Wisconsin: 505 casos.

El sarampión puede provocar neumonía, inflamación cerebral y otras complicaciones graves. Los bebés, los niños pequeños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados tienen especial riesgo de desarrollar cuadros severos.

La vacunación infantil cae por debajo del nivel recomendado

Uno de los principales factores que aumentan la vulnerabilidad frente a nuevos brotes es la disminución de la cobertura de vacunación.

De acuerdo con los CDC, el porcentaje de niños de kindergarten vacunados contra sarampión, paperas y rubéola pasó de 95.2% durante el ciclo escolar 2019-2020 a 92.4% en 2025-2026.

El dato está por debajo del nivel de aproximadamente 95% que se considera necesario para mantener la inmunidad comunitaria y reducir significativamente la transmisión del virus.

Durante el ciclo escolar 2025-2026, alrededor de 280,000 niños de kindergarten asistieron a clases sin documentación de haber completado la serie de vacunación contra el sarampión. Esto no significa necesariamente que todos carezcan de alguna dosis, pero sí que no contaban con un registro que acreditara el esquema completo.

La diferencia importa porque un promedio nacional puede ocultar comunidades con niveles todavía más bajos de protección. Cuando el virus llega a una de esas zonas, encuentra condiciones para propagarse rápidamente.

La cobertura de vacunación infantil ha disminuido desde el inicio de la pandemia de COVID-19, de acuerdo con los registros de los CDC. Sin embargo, la caída nacional no explica por sí sola la situación: también existen diferencias importantes entre estados y comunidades, donde pueden concentrarse grupos con menor protección.

Qué vacuna protege contra el sarampión y cuántas dosis se necesitan

La vacuna triple viral, conocida como MMR en Estados Unidos, protege contra sarampión, paperas y rubéola.

Los CDC recomiendan dos dosis para los niños:

Primera dosis: entre los 12 y 15 meses de edad.

entre los 12 y 15 meses de edad. Segunda dosis: entre los cuatro y seis años, antes del ingreso escolar.

Dos dosis ofrecen una protección aproximada del 97% contra el sarampión, mientras que una dosis proporciona alrededor del 93%.

Los adultos también deben revisar su situación de vacunación, especialmente quienes viajan internacionalmente, trabajan en servicios de salud o no cuentan con evidencia de inmunidad. Las recomendaciones pueden variar según la edad, los antecedentes de vacunación y los factores de riesgo.

En determinadas circunstancias, los bebés de seis a 11 meses pueden recibir una dosis anticipada si existe un riesgo elevado de exposición. Sin embargo, esa aplicación no sustituye las dos dosis del esquema habitual después del primer cumpleaños.

Las familias pueden consultar sus registros de vacunación con su proveedor de atención médica para comprobar si necesitan completar alguna dosis.

Cuáles son los síntomas del sarampión y cómo se transmite

El sarampión es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa. Se transmite por el aire cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. El virus puede permanecer en el aire de un espacio hasta dos horas después de que la persona enferma lo abandona.

Los primeros síntomas suelen aparecer entre siete y 14 días después de la exposición. Entre las señales más frecuentes están:

Fiebre alta.

Tos.

Secreción nasal.

Ojos enrojecidos y llorosos.

Pequeñas manchas blancas dentro de la boca.

Erupción cutánea que generalmente comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

Una persona infectada puede transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido. Esto facilita la propagación porque puede contagiar a otras personas antes de reconocer que tiene la enfermedad.

Los CDC recomiendan que quienes sospechen haber estado expuestos al virus contacten inmediatamente a su proveedor de atención médica. Si presentan síntomas, deben llamar antes de acudir a un consultorio u hospital para evitar exponer a otros pacientes y al personal sanitario.

¿Puede Estados Unidos recuperar su estatus de eliminación del sarampión?

Sí. Perder la designación no significa que Estados Unidos no pueda recuperarla en el futuro.

Brasil ofrece un antecedente reciente. El país perdió su estatus de eliminación en 2019 y lo recuperó en noviembre de 2024, después de interrumpir la transmisión endémica y reforzar sus acciones de vacunación, vigilancia epidemiológica y respuesta a los brotes.

Para Estados Unidos, el desafío consiste en contener los brotes activos, recuperar los niveles de vacunación y evitar que el virus continúe circulando de manera sostenida.

Los CDC consideran que una cobertura superior al 95% es fundamental para proteger a las comunidades y reducir el riesgo de que un caso importado desencadene nuevos brotes.

La pérdida de este reconocimiento representa un retroceso sanitario después de más de dos décadas de control. También deja una advertencia para las familias: una enfermedad que parecía estar bajo control puede recuperar terreno cuando disminuye la protección colectiva.

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