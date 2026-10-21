Trump destina $8,000 millones a agricultores por el alza del combustible: quiénes califican y cuándo se paga

El USDA repartirá $8,000 millones en pagos únicos a agricultores afectados por el precio récord del diésel

El plan de ayudas busca mitigar el aumento del combustible | Shutterstock

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) pondrá $8,000 millones de dólares a disposición de los agricultores del país en medio del encarecimiento histórico del diésel. El presidente Donald Trump hizo el anuncio el lunes por la noche durante un acto de campaña en Park City, Kansas, justo cuando la cosecha de otoño entra en su punto más exigente para el bolsillo de los productores rurales.

Harvest relief for America’s farmers.



Today, @POTUS and @SecRollins announced the Harvest Fuel Relief Program — making $8 BILLION available for one-time payments to farmers facing higher costs and market disruptions.



Here’s what that means:



➡️ Payments to help cover a portion… pic.twitter.com/bLju20bxuy — Dept. of Agriculture (@USDA) October 20, 2026

El plan, bautizado como Harvest Fuel Relief Program (Programa de Alivio de Combustible de Cosecha), busca compensar el golpe que el combustible y otros insumos le han dado al sector agrícola. El diésel alcanzó un récord de $6.53 dólares por galón en septiembre y aunque el precio cedió un poco, el promedio nacional ronda los $6.32, muy por encima de los $3.62 dólares que costaba hace apenas un año.

Estados como Texas y California figuran entre los que más diésel agrícola consumen y en ambos se han reportado precios récord en las últimas semanas, una realidad que se repite en buena parte del país. Para las familias que viven del campo, cada carga de combustible hoy pesa el doble que el año pasado, justo en la temporada en la que más dependen de su maquinaria.

Cómo funciona el programa Harvest Fuel Relief del USDA

El programa ofrece pagos únicos y directos a los productores para cubrir una parte de las pérdidas estimadas del ciclo agrícola 2026, ante las disrupciones del mercado y el alza en los costos de producción. La secretaria de Agricultura, Brooke L. Rollins, respaldó la iniciativa, que sigue el modelo del Farmer Bridge Assistance, un paquete anterior que repartió $12,000 millones entre más de 560,000 agricultores.

El dinero sale de los fondos de la Commodity Credit Corporation y la Farm Service Agency (FSA), la agencia encargada de administrar cada pago. El USDA calcula un promedio nacional de pérdidas y entrega un apoyo proporcional a cada productor, sin fórmulas complicadas ni papeleo excesivo.

Requisitos y agricultores elegibles para la ayuda

La fórmula toma en cuenta tres datos clave. El primero es la cantidad de acres sembrados que cada productor reportó ante la FSA. El segundo corresponde a las estimaciones de costos de producción del Servicio de Investigación Económica del USDA. El tercero suma los rendimientos y precios proyectados en el informe de Oferta y Demanda Agrícola Mundial.

Aquí viene la parte que más interesa. Los agricultores no necesitan tener seguro de cosecha para calificar, lo que abre la puerta a productores pequeños y medianos que suelen quedar fuera de otros programas. La prioridad inicial la tendrán los cultivos básicos como maíz y soya, aunque el USDA prometió metodologías para otras producciones más adelante.

Fechas de pago y pasos para solicitar los $8,000 millones

El USDA publicará en noviembre las tasas de pago específicas para los principales cultivos, con detalles para otros productos elegibles en fechas posteriores. Las solicitudes se harán en línea y la agencia recomienda preparar el terreno desde ya. El primer paso consiste en crear una cuenta en Login.gov y vincularla al perfil del USDA.

Una vez realizado este paso la persona podrá completar la planilla correspondiente vía web para continuar con el proceso. Para ello deberá aportar la información que se le solicite. Dichas planillas estarán disponibles a partir del mes de enero de 2027.

Un dato importante es que ni Trump ni el Departamento de Agricultura definieron aún la fecha exacta de desembolso, pero el objetivo es que el dinero llegue durante esta misma temporada de cosecha. La recomendación práctica pasa por tener al día el reporte de acres sembrados ante la FSA, porque de esos datos dependerá el monto final.

El récord del diésel en Texas, California y el resto del país

El contexto explica el tamaño del paquete. El precio del diésel aumentó más del 65% desde el inicio del conflicto en el Medio Oriente, y el Farm Bureau calcula que el diésel agrícola saltó de $3.01 a $5.61 dólares por galón desde septiembre de 2025. El propio USDA proyecta que los gastos de combustible y aceite del sector pasarán de $16,800 millones en 2025 a $21,600 millones de dólares en 2026, un aumento del 29% en un solo año.

Las cifras récord de Texas y California no sorprenden a nadie en el campo. Ambos estados encabezan la lista de consumidores agrícolas de diésel, junto con Iowa, Minnesota, Illinois, Kansas y Nebraska, por lo que buena parte del impacto de esta ayuda se concentrará allí. Para miles de productores, este apoyo representa la diferencia entre cerrar la cosecha en números rojos o respirar aliviados hasta la próxima siembra.

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