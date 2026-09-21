Medicare 2027: aumentan el deducible y el gasto máximo de bolsillo para medicamentos

Los cambios de Medicare Part D afectarán el presupuesto de millones de afiliados en 2027, justo antes de la inscripción abierta de otoño

Medicare también ampliará su cobertura de medicinas / Shutterstock

Los beneficiarios de Medicare Part D tendrán nuevos límites de costos para sus medicamentos en 2027. El deducible estándar máximo pasará de 615 a 700 dólares, mientras que el límite anual de gastos de bolsillo aumentará de 2,100 a 2,400 dólares, según los parámetros publicados por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

El incremento del deducible representa 85 dólares adicionales, o cerca de 14%, mientras que el tope anual subirá 300 dólares. Estos cambios serán especialmente relevantes para las personas que toman medicamentos de manera frecuente o dependen de tratamientos de alto costo. Sin embargo, el monto de 700 dólares es un máximo dentro del beneficio estándar; algunos planes pueden ofrecer un deducible menor o incluso de 0 dólares.

¿Qué cambia para los medicamentos en 2027?

El deducible es la cantidad que un afiliado puede tener que pagar por sus recetas cubiertas antes de que comience la participación del plan. Una vez superada esa etapa, el beneficiario entra en la fase de cobertura correspondiente a su plan. En el diseño estándar de 2027, el límite de gastos de bolsillo será de 2,400 dólares.

Al alcanzar ese límite con los gastos que cuentan bajo las reglas de Medicare Part D, el afiliado tendrá 0 dólares de costo compartido por los medicamentos cubiertos durante el resto del año. Sin embargo, el tope no representa un límite universal para todos los gastos de salud. Las primas y otros costos médicos pueden quedar fuera de este cálculo.

Para los adultos mayores y otros beneficiarios que viven con presupuestos ajustados, la diferencia puede ser importante. Por eso, Medicare recomienda utilizar el periodo de inscripción abierta para revisar las alternativas disponibles en lugar de asumir que la cobertura actual seguirá siendo igual.

La inscripción abierta comienza el 15 de octubre

El periodo de inscripción abierta de Medicare se desarrollará del 15 de octubre al 7 de diciembre de 2026. Durante esas semanas, los beneficiarios pueden cambiar de plan Medicare Advantage, modificar su cobertura de medicamentos o pasar entre Medicare Original y Medicare Advantage, según las condiciones de su cobertura. Los cambios entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

Antes de tomar una decisión, conviene revisar el Aviso Anual de Cambios que envía el plan y comprobar cuánto costarán las recetas habituales. También es importante verificar si los médicos, hospitales y farmacias utilizados permanecen dentro de la red y si algún medicamento cambia de categoría o requiere autorización previa.

Una prima mensual baja tampoco significa necesariamente que el costo total sea menor. Los copagos, el deducible, la red de farmacias y las condiciones para obtener determinados medicamentos pueden modificar de manera considerable el gasto anual de cada afiliado.

Medicare también negociará precios de 15 medicamentos

Hay otro cambio que puede beneficiar a determinados pacientes. A partir del 1 de enero de 2027, entrarán en vigor los precios negociados por Medicare para un segundo grupo de 15 medicamentos de la Parte D. La lista incluye Ozempic, Rybelsus, Wegovy, Ibrance, Xtandi, Otezla y Vraylar, entre otros tratamientos utilizados para enfermedades como diabetes y cáncer.

CMS informó que los precios negociados para esos 15 medicamentos representan un ahorro neto estimado de 44%, equivalente a 12 mil millones de dólare, al compararlos con el gasto que se habría producido sin la negociación bajo el escenario utilizado por la agencia. Ese dato corresponde al programa en conjunto y no significa que cada paciente pague exactamente 44% menos en la farmacia.

El precio final que pague un beneficiario dependerá de su plan, el medicamento específico, su categoría de cobertura y las reglas aplicables. Para evitar sorpresas en 2027, comparar las opciones antes del cierre de la inscripción puede ser tan importante como conocer los nuevos límites federales.

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