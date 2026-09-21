Protestas inundan Austin tras el disparo de un agente de ICE a Wilber Garcés, migrante venezolano: está grave

El DHS señala que Wilber Garcés resultó herido “durante una operación policial” y que tiene orden final de deportación

Manifestantes piden justicia para Wilber Garcés. Foto: Brandon Bell / AFP

Decenas de personas inundaron la ciudad de Austin, en Texas, en protesta por el caso de Wilber Garcés Pérez. El inmigrante, un venezolano de 28 años que trabaja como repartidor de DoorDash, recibió un disparo en el torso y fue trasladado a un hospital.

El motivo de la manifestación es porque el balazo fue propinado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Los protestantes, que mostraron carteles de “Justicia 4 (for) Wilber”, ahora exigen una investigación abierta contra ICE y el agente involucrado.

La concentración continuó durante varias horas del domingo, aumentando la tensión entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Según The Texas Tribune, poco antes de anochecer lanzaron piedras y botellas de agua a los uniformados, quienes se preparaban para abandonar la zona.

Posteriormente, las autoridades utilizaron proyectiles de tipo ‘pepper ball’ contra parte de la multitud, añadió el medio.

Protestas contra ICE, con banderas de México y Guatemala. Foto: Brandon Bell / AFP

De acuerdo con la BBC, autoridades locales informaron inicialmente que Garces Pérez se encontraba en condición grave, pero estable. Horas después fue dado de alta y quedó bajo custodia de las autoridades migratorias.

Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, cuestionó la actuación de ICE y solicitó información sobre el estado y la situación migratoria de su cliente.

¿Qué le pasó al venezolano Wilber Garcés?

El tiroteo ocurrió en el norte de Austin, cerca de Anderson Square y Research Boulevard. El Departamento de Policía de Austin, que aclaró que sus agentes no participaron, detalló que el episodio se produjo después de una parada de tráfico y una persecución a pie.

La policía estatal de Texas también recibió una solicitud de apoyo de agentes federales que perseguían un Toyota Corolla azul, pero estos habrían llegado después de que se produjeran los disparos.

Según reseñó AP, el inmigrante Wilber Garcés estaba realizando una entrega de DoorDash cuando ocurrió el encuentro con los agentes. La propia compañía confirmó a la agencia de noticias que el venezolano se encontraba trabajando en ese momento.

Su abogada también dijo que llegó a comunicarse con su esposa desde el vehículo mientras “gritaba de dolor”.

🛑Full Vid: Wilber Rafael Garces Perez Shot by ICE🛑



Here is the full video of the North Austin incident where ICE shot the illegal alien known as Wilber Rafael Garces Perez, 28, from Venezuela. It includes EMS arriving to pick him up at the 8000 block of Anderson Square.… https://t.co/d5Bo7IuhSp pic.twitter.com/qEI7MHoV1a — Kim "Katie" USA (@KimKatieUSA) September 21, 2026

¿Cuál es la postura del DHS?

El Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS), a través de un comunicado, sostuvo que Wilber Garces resultó herido “durante una operación policial” y que tenía una orden final de deportación. La agencia confirmó además que se encontraba estable y que permanecía bajo custodia federal a la espera de su proceso de expulsión.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha explicado públicamente todos los detalles sobre qué llevó al agente a utilizar su arma.

En el sur de California, un juez federal ya impuso límites a arrestos migratorios sin una orden y los agentes migratorios deben determinar previamente que existe una probabilidad de que la persona escape.

Imágenes muestran a Wilber Garcés Pérez, venezolano de 29 años, dentro de su Toyota Corolla azul en la zona de 7000 de West Anderson Lane, cerca de la U.S. 183, donde fue herido por un agente de ICE en Austin Texas.



El video muestra la parte derecha del vehículo con un aparente… pic.twitter.com/Vbm54j8FS6 — VPItv (@VPITV) September 20, 2026

El DHS sostiene que el venezolano ingresó ilegalmente a Estados Unidos durante la administración del expresidente Joe Biden. Sin embargo, su abogada insiste en que ingresó con documentación legal y que contaba con autorización para trabajar.

El alcalde de Austin, Kirk Watson, pidió que la investigación no quedara exclusivamente en manos de ICE y reclamó la participación de la policía de Austin y de los Texas Rangers. Asimismo, señaló que los habitantes de la ciudad tienen derecho a conocer lo ocurrido.

El congresista Greg Casar, que pidió la publicación de las grabaciones de las cámaras corporales de los agentes, y el fiscal del condado de Travis, solicitaron al gobierno federal todo el acceso a las pruebas del caso.

Según cifras del DHS, obtenidas por CBS News, ICE tenía hasta julio unas 65,765 personas bajo custodia y con orden de deportación. Solo en junio hubo 43,138 ingresos a custodia, siendo Texas el estado con mayor número de detenciones (16,450).

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