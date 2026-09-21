Germán Berterame busca su revancha con México en el nuevo proceso de Rafa Márquez

El delantero del Inter Miami vuelve al radar del Tri después de quedar fuera del Mundial 2026 y tendrá una nueva oportunidad rumbo a 2030

Germán Berterame convocado por México | S. Navarro | Getty Images vía AFP

Germán Berterame fue convocado para la selección mexicana de Rafael Márquez en esta nueva etapa del conjunto mexicano después de quedar fuera de la lista definitiva para el Mundial 2026.

Su regreso a la convocatoria no solo representa una oportunidad para volver a vestir la camiseta nacional, sino también para demostrar que la evolución que tuvo en el Inter Miami puede convertirlo en una pieza importante del proyecto rumbo a 2030.

El delantero, de 27 años, apareció en la primera lista de Márquez, integrada por 30 futbolistas, presentada el 17 de septiembre. La primera concentración con Rafa en el timón marca un nuevo comienzo para un jugador que ya conoce la presión de competir por un puesto en el ataque mexicano y que ahora tendrá que adaptarse a una idea de juego diferente.

Su historia con el Tri comenzó en 2024, después de completar su proceso de naturalización. Debutó el 12 de octubre de aquel año ante el Valencia en partido de preparación en Puebla, México. Sin embargo, el cambio de sistema durante el proceso mundialista terminó reduciendo sus posibilidades de competir por un lugar.

De quedar fuera del Mundial a cambiar su manera de jugar

La exclusión de Berterame de la lista final de 26 jugadores no fue sencilla. El atacante había firmado una temporada 2024/25 destacada con Monterrey, con 25 goles en 47 partidos, pero sus características no terminaron de encajar en el modelo utilizado entonces por Javier Aguirre.

Su respuesta fue buscar una transformación dentro de la cancha. En enero de 2026 dejó a Rayados para incorporarse al Inter Miami en una operación de 15 millones de dólares. En el conjunto de Florida, compartir escenario con Lionel Messi y Luis Suárez le exigió ampliar su repertorio.

Berterame comenzó a participar más en la construcción ofensiva, bajando para ofrecer líneas de pase, intercambiando posiciones y atacando espacios desde distintos sectores.

MÁS INFORMACIÓN: Primera baja del proyecto de Rafa Márquez

Esa evolución también fortaleció su capacidad para jugar de espaldas y participar en la presión después de perder el balón. Ese cambio puede ser especialmente relevante para Márquez.

El estilo de Rafa Márquez puede abrirle una puerta distinta

El proyecto de Márquez, plantea una selección con mayor énfasis en el juego de posición. El 4-3-3 puede transformarse durante la posesión en un 3-2-4-1, mientras el centrodelantero adquiere responsabilidades que van más allá de finalizar las jugadas.

En ese escenario, Berterame puede funcionar como un delantero móvil: bajar entre ocho y 12 metros para recibir, atraer a los centrales y liberar espacios para las llegadas de interiores y extremos. El documento también señala su capacidad para encabezar la presión tras pérdida, una exigencia importante dentro de la propuesta del nuevo cuerpo técnico.

La competencia, sin embargo, será exigente. Santiago Giménez aparece como una de las principales referencias ofensivas, mientras Armando González representa otra alternativa en el centro del ataque. Berterame tiene a su favor la posibilidad de actuar como nueve, segundo delantero o incluso falso extremo.

El nuevo proceso tendrá cuatro pruebas durante el otoño: Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile. Para Berterame, serán partidos importantes para mostrar si su evolución en la MLS puede trasladarse al escenario internacional.

La revancha está servida, pero no será solamente cuestión de marcar goles. En el proyecto de Rafa Márquez, Berterame tendrá que demostrar que también puede asociarse, presionar, moverse y generar espacios. Ahí estará su oportunidad de convertir una exclusión dolorosa en el punto de partida de una nueva historia con México.

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