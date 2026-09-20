Fernando Mendoza todavía no ha empezado

El quarterback llegó a la NFL como número 1 del Draft después de ganar el Heisman y el campeonato nacional con Indiana. Pero su historia profesional apenas comienza: en Las Vegas espera su oportunidad detrás de Kirk Cousins.

Mendoza | Christian Petersen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Hay algo extraño en ver a Fernando Mendoza con el uniforme de los Raiders y sin el balón en las manos.

Hace menos de un año era el quarterback que todos miraban en el football universitario: campeón nacional con Indiana, ganador del Heisman y, después, la primera selección del Draft de la NFL.

Ahora ha comenzado su carrera profesional como suplente de Kirk Cousins. La diferencia no está solamente en el nivel de competencia. Está en que, después de haber llegado a la cima en la universidad, Mendoza vuelve a encontrarse en el lugar que ya conoció alguna vez: el de quien tiene que esperar su oportunidad.

El número 1 que no comenzó

Los Raiders decidieron que Cousins comenzara la temporada 2026 como quarterback titular y mantuvieron esa decisión durante la pretemporada. En la Semana 1, Las Vegas derrotó 27-13 a Miami y Cousins jugó el partido completo, mientras Mendoza no lanzó un solo pase en temporada regular. El dato puede parecer extraño para un jugador seleccionado con el número 1, pero tiene un contexto histórico particular: Mendoza es el primer quarterback elegido en la primera posición global que no abre la temporada como titular desde Baker Mayfield en 2018.

No es una situación frecuente. Desde 2008, solamente Jared Goff, Baker Mayfield y ahora Mendoza han sido quarterbacks seleccionados con el número 1 global sin comenzar la Semana 1 como titulares. Goff fue elegido por los Rams en 2016 y comenzó detrás de Case Keenum. Mayfield llegó a Cleveland dos años después y comenzó detrás de Tyrod Taylor. Mendoza está ahora detrás de Cousins. Las circunstancias de cada uno fueron diferentes y no permiten anticipar qué ocurrirá con el quarterback de los Raiders, pero el dato coloca su comienzo profesional en un grupo muy pequeño.

La estadística de Mendoza en la NFL todavía es prácticamente una hoja en blanco. Tiene cero partidos como titular, cero pases completos, cero yardas y cero touchdowns. No es una crítica ni una estadística negativa: es simplemente el registro de un jugador que todavía no ha tenido su primera oportunidad en temporada regular.

Y eso resulta especialmente llamativo porque hace unos meses parecía estar en el extremo contrario.

Ya sabe lo que significa esperar

Cuando llegó a California en 2023, Mendoza tampoco era el quarterback alrededor del cual se construía el equipo. Había sido un recluta de tres estrellas y comenzó aquella temporada dentro de una competencia en la que Sam Jackson V y Ben Finley estaban por delante de él. Mendoza tuvo que esperar hasta la sexta semana para recibir su primera oportunidad como titular.

Aquella primera apertura fue contra Oregon State. Cal perdió 52-40, pero Mendoza completó 21 de 32 pases para 207 yardas, dos touchdowns y una intercepción. La semana siguiente volvió a comenzar contra Utah y, aunque los Golden Bears también perdieron, Mendoza lanzó otros dos pases de touchdown. El cuerpo técnico decidió mantenerlo como titular y aquel jugador terminó abriendo ocho partidos durante la temporada, con 1,708 yardas y 14 touchdowns.

No fue todavía una historia de campeonato. Fue el primer indicio de lo que podía ocurrir cuando Mendoza recibía una oportunidad.

En 2024 se consolidó como titular de California y lanzó para 3,004 yardas, 16 touchdowns y solamente seis intercepciones. Su rendimiento lo convirtió en uno de los quarterbacks más atractivos del portal de transferencias y terminó eligiendo Indiana. Allí encontró un escenario completamente distinto y, en su primera temporada con los Hoosiers, pasó de ser un quarterback con una carrera interesante a convertirse en el mejor jugador del football universitario.

Del tercer quarterback al Heisman

Mendoza tuvo una temporada regular de 2025 extraordinaria: lanzó para 2,980 yardas y 33 touchdowns, además de 240 yardas y seis anotaciones terrestres. Indiana terminó invicto la temporada regular, ganó el Big Ten y llegó al College Football Playoff como número 1. Después ganó el campeonato nacional y Mendoza recibió el Heisman. En todo el recorrido de 16 partidos, incluidos los tres encuentros del playoff, terminó con 3,535 yardas por pase, 41 touchdowns y seis intercepciones, además de siete anotaciones terrestres.

El salto al Draft fue la consecuencia lógica de aquella temporada. Los Raiders lo seleccionaron primero de todos y lo convirtieron en la pieza sobre la que quieren construir su futuro en la posición más importante del football. Pero el Draft terminó en el momento en que comenzó otra historia. Los premios universitarios no se trasladan al campo de la NFL. El campeonato no le da una ventaja en la línea de golpeo y el Heisman no cuenta como una repetición en el sistema ofensivo de Las Vegas.

Por eso hay una diferencia importante entre decir que Mendoza fue “número 1” y decir que fue el mejor jugador de la NCAA. Fue ganador del Heisman, campeón nacional y posteriormente la primera selección del Draft. Son reconocimientos distintos, obtenidos en momentos diferentes. Lo que los une es que todos pertenecen al pasado inmediato de Mendoza.

La NFL, en cambio, solamente está empezando a contar su historia.

El Heisman tampoco garantiza el comienzo

Mendoza no es el primer ganador del Heisman que descubre que la NFL no funciona como una continuación automática del football universitario. Los caminos de los últimos ganadores muestran precisamente lo contrario: no existe una fórmula que determine cómo debe comenzar la carrera profesional de un jugador después de recibir el trofeo.

Baker Mayfield ganó el Heisman en 2017, fue elegido primero por Cleveland en 2018 y comenzó su temporada como suplente de Tyrod Taylor antes de terminar tomando el puesto. Joe Burrow, ganador en 2019, fue titular desde el inicio de su temporada de novato con Cincinnati. Kyler Murray, ganador en 2018, también abrió desde la Semana 1 con Arizona. Caleb Williams y Jayden Daniels, ganadores en 2022 y 2023 respectivamente, comenzaron como titulares en sus primeros partidos profesionales.

La diferencia entre ellos y Mendoza no está necesariamente en lo que consiguieron en la universidad, sino en las circunstancias que encontraron al llegar a la NFL. El Heisman reconoce una temporada universitaria. No determina el depth chart de un equipo profesional.

Por eso la comparación con Baker Mayfield resulta útil solamente hasta cierto punto. Ambos fueron Heisman y número 1 del Draft y ambos comenzaron su primera temporada profesional como suplentes. Lo que ocurrió después con Mayfield pertenece a su propia historia. Lo que ocurra con Mendoza todavía está por escribirse.

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Otra vez tiene que demostrarlo

Hay una pequeña ironía en el recorrido de Mendoza. Su carrera no llegó hasta aquí siguiendo una línea recta. Antes de convertirse en campeón y Heisman tuvo que competir por un puesto en California; antes de llegar a Indiana tuvo que cambiar de programa; antes de convertirse en la primera selección del Draft tuvo que convencer a los Raiders de que era el quarterback que querían para comenzar una nueva etapa.

Incluso Miami, la universidad que estaba prácticamente en su propia ciudad y donde su madre había sido atleta universitaria, quedó fuera de su primer camino. Mendoza ha contado que no recibió la oportunidad de entrar como walk-on. Terminó tomando otro camino y ese camino lo llevó a California, después a Indiana y finalmente a Las Vegas.

Ahora vuelve a estar en una situación parecida, aunque las dimensiones son completamente diferentes. Ya no está intentando convencer a un entrenador universitario de que merece una oportunidad. Es la primera selección del Draft de la NFL y los Raiders acaban de invertir en él el capital más alto que puede recibir un prospecto. Pero todavía tiene que aprender el sistema, acostumbrarse a la velocidad del juego profesional y esperar a que llegue el momento en que el cuerpo técnico considere que está preparado.

Su historia familiar también acompaña este tránsito. Sus cuatro abuelos nacieron y crecieron en Cuba. Su abuelo materno, Alberto Espino, salió de la isla con 14 años en 1960 y terminó reconstruyendo su vida en Miami. Décadas después llevó a Fernando y a su hermano a conocer Cuba. Fernando creció en Miami, habla español con sus abuelos y ha hablado públicamente de lo que significa para él su identidad cubano-estadounidense. La historia de Espino y su salida de Cuba en 1960 está documentada por The Washington Post.

Pero en este momento la historia no necesita convertirlo en símbolo de nada. Lo interesante es observar qué hace un jugador que ya conoció el éxito cuando vuelve a ocupar un lugar secundario.

Ahora falta la estadística más importante

Los Raiders comenzaron 2026 con Cousins como titular y ganaron 27-13 a Miami en la primera semana. Mendoza, quien tuvo su presentación en pretemporada, permaneció como suplente. La situación puede cambiar durante la temporada, pero por ahora el quarterback que fue elegido primero de todo el Draft todavía no ha tenido un solo intento de pase en un partido oficial.

Y esa es precisamente la parte que hace que esta historia todavía tenga recorrido.

Fernando Mendoza ya tiene estadísticas universitarias que llenan una carrera: 8,247 yardas por pase y 71 touchdowns entre California e Indiana. Tiene un campeonato nacional, un Heisman y una selección como número 1 del Draft. También tiene un lugar particular en la historia del Heisman como primer ganador cubano-estadounidense.

Pero la NFL todavía no le ha dado su primera cifra realmente importante. El número de partidos como titular sigue en cero. No sabemos cuándo cambiará. No sabemos cómo será su primer partido. No sabemos si la oportunidad llegará pronto o si tendrá que esperar mucho más de lo que imaginaba cuando los Raiders pronunciaron su nombre como la primera selección del Draft. Lo que sí sabemos es que Fernando Mendoza ya estuvo aquí antes: en el lugar del jugador que espera.

En California empezó como un quarterback que tuvo que esperar su oportunidad y terminó como titular. En Indiana llegó hasta el campeonato nacional y el Heisman. Ahora está en Las Vegas, donde todos conocen esos antecedentes pero nadie puede jugar por él. Porque en la NFL los premios anteriores sirven para explicar cómo llegaste. No sirven para decirte cómo vas a empezar. Y Fernando Mendoza, el número 1 del Draft, todavía está esperando escribir esa primera línea.

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