Calendario del Seguro Social: pagos restantes de 2026 y fechas de 2027

La SSA publicó el calendario de pagos para lo que resta de 2026 ya está listo. Revisa cuándo cobras según tu fecha de nacimiento y si recibes SSI.

La SSA ya publicó el calendario oficial de pagos para 2026-27 | Shutterstock

Millones de estadounidenses dependen cada mes del pago del Seguro Social para cubrir gastos básicos. La Administración del Seguro Social (SSA) mantiene un calendario claro que define cuándo llega el dinero a cada cuenta bancaria. Este esquema se basa en reglas simples que todos los beneficiarios pueden seguir sin complicaciones.

La fecha exacta del depósito depende de dos factores principales. El primero es el día de nacimiento del beneficiario. El segundo es si la persona también recibe pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario, conocido como SSI. Esta combinación determina si el dinero llega a principios de mes o en uno de los miércoles centrales.

Conocer estas fechas evita confusiones y permite planificar mejor el presupuesto familiar. Los pagos no llegan todos el mismo día. La SSA distribuye los depósitos a lo largo del mes según un orden establecido. Entender este sistema ayuda a saber con precisión cuándo esperar el dinero.

Fechas de pago de octubre a diciembre 2026

Los meses que restan de 2026 mantienen el patrón habitual de los miércoles. Octubre distribuye los pagos en tres fechas. Los nacidos del 1 al 10 reciben su depósito el miércoles 14 de octubre. Quienes nacieron del 11 al 20 cobran el miércoles 21 de octubre. Los nacidos del 21 al 31 esperan hasta el miércoles 28 de octubre.

Noviembre presenta un ajuste por el Día de los Veteranos. El primer grupo de beneficiarios, nacidos del 1 al 10, recibe su pago el martes 10 de noviembre en lugar del miércoles habitual. Este cambio ocurre porque el segundo miércoles cae en día festivo. Los nacidos del 11 al 20 cobran el miércoles 18 de noviembre. Los nacidos del 21 al 31 reciben su depósito el miércoles 25 de noviembre.

Diciembre cierra el año con fechas regulares. Los nacidos del 1 al 10 cobran el miércoles 9 de diciembre. Quienes nacieron del 11 al 20 reciben su pago el miércoles 16 de diciembre. Los nacidos del 21 al 31 esperan hasta el miércoles 23 de diciembre. Estas fechas permiten a los beneficiarios organizar sus gastos de fin de año con claridad.

Calendario oficial de pagos del Seguro Social para 2027

La SSA ya publicó el calendario oficial de pagos para 2027. El esquema mantiene la misma lógica de los miércoles según la fecha de nacimiento. Enero 2027 inicia con pagos el 13, 20 y 27 de enero para los tres grupos respectivos. Febrero distribuye los depósitos el 10, 17 y 24 de febrero. Marzo sigue el patrón con pagos el 10, 17 y 24 de marzo.

Los meses posteriores mantienen esta estructura sin cambios mayores. Abril paga el 14, 21 y 28. Mayo distribuye los fondos el 12, 19 y 26. Junio lo hace el 9, 16 y 23. Julio mantiene el esquema el 14, 21 y 28. Agosto paga el 11, 18 y 25. Septiembre distribuye el 8, 15 y 22. Octubre lo hace el 13, 20 y 27. En noviembre el pago será el 10, 17 y 24. Diciembre cierra con pagos el 8, 15 y 22 de diciembre.

Un detalle importante afecta a quienes reciben SSI. Las personas que cobran tanto Seguro Social como SSI reciben su pago de Seguro Social el día 3 de cada mes, mientras que el SSI llega el día 1. Este grupo no sigue el calendario de los miércoles. Los beneficiarios que empezaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 también cobran el día 3 de cada mes sin importar su fecha de nacimiento.

El sistema de pagos del Seguro Social busca ofrecer orden y previsibilidad para todos los beneficiarios. Conocer las fechas exactas permite planificar mejor las finanzas personales. La SSA mantiene esta información actualizada en su sitio web oficial para consulta permanente.

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