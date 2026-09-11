TPS para El Salvador: qué medidas puedes tomar ahora mismo para protegerte

Pese al aviso de continuidad de amparo que emitió el DHS, los salvadoreños con TPS pueden anticiparse a cualquier anuncio con algunas medidas de protección

Salvadoreños en EE.UU. pueden seguir trabajando. Foto: Roberto Galán / Shutterstock

Oficialmente, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 170,000 ciudadanos de El Salvador culminó a las 11:59 pm del 9 de septiembre. Sin embargo, la medida no significó el desamparo migratorio.

A través de su sitio web oficial, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió una alerta en la que aclaró que los salvadoreños “conservan su protección, incluyendo la autorización de trabajo”, hasta que las autoridades federales hagan un nuevo anuncio.

Pese a que el aviso del DHS representa un alivio para los inmigrantes de El Salvador, la recomendación es que puedan anticiparse ante cualquier decidión, es decir, qué hacer ahora o cómo protegerse de una irregularidad o riesgo de deportación.

¿Qué pueden hacer los salvadoreños que perdieron el TPS?

La primera recomendación para un beneficiario salvadoreño es consultar cuanto antes con un abogado de inmigración o con un representante acreditado por el Departamento de Justicia (DOJ).

Según el propio DOJ, para agosto de 2023 había cerca de 850 organizaciones reconocidas y 2,290 representantes acreditados que prestan servicios legales de inmigración en todo Estados Unidos.

Revisa si existe otra vía migratoria

El TPS no conduce por sí mismo a la residencia permanente, pero el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha explicado que una persona con el documento puede solicitar otros beneficios migratorios para los que sea elegible, aunque cada alternativa tiene requisitos propios.

Por ejemplo, algunas personas pueden tener un cónyuge ciudadano estadounidense o hijos ciudadanos mayores de 21 años que eventualmente puedan presentar una petición familiar.

Pero recuerda algo importante: tener un familiar ciudadano no significa automáticamente que el beneficiario pueda obtener la residencia dentro de Estados Unidos. La forma en que entró al país, su historial migratorio, posibles órdenes de deportación, viajes anteriores y otros antecedentes pueden cambiar completamente el análisis.

También existe la opción basada en empleo, aunque esta alternativa suele depender de requisitos específicos y no todos los beneficiarios de TPS califican para un ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.

Asilo, visa U y otras protecciones

Otra posibilidad que puedes evaluar es el asilo. Una persona puede solicitarlo independientemente de su nacionalidad o de que actualmente tenga TPS si puede demostrar persecución pasada o un temor fundado de persecución por una de las razones contempladas por la ley.

No obstante, el USCIS hace énfasis en una regla general que exige presentar la solicitud de asilo dentro del primer año de la llegada a Estados Unidos, aunque existen excepciones.

Alguien que lleva muchos años en el país no debería asumir que automáticamente perdió la posibilidad de solicitarlo ni tampoco presentar una solicitud, sin analizar primero si existe una excepción aplicable.

Por su parte, la visa U, destinada a determinadas víctimas de delitos que cumplen requisitos específicos y colaboran con las autoridades, también puede ser relevante para algunas personas. Lo mismo ocurre con otras formas de protección o alivio migratorio, pero su viabilidad depende completamente de la historia individual.

No viajes fuera de Estados Unidos sin asesoría

Los beneficiarios de TPS, incluyendo los de El Salvador, que necesitan viajar normalmente deben solicitar autorización de viaje mediante el Formulario I-131. USCIS advierte que viajar sin la autorización correspondiente puede tener consecuencias migratorias.

Asimismo, mientras el futuro del TPS salvadoreño continúa pendiente, no es recomendable salir de Estados Unidos.

Reúne tu expediente migratorio

Conviene conservar copias de las aprobaciones de TPS, formularios I-821 e I-765, recibos de USCIS, permisos de trabajo anteriores y actuales, pasaporte, documentos de identidad, declaraciones de impuestos, comprobantes de empleo y cualquier comunicación recibida de inmigración. En definitiva, TODO.

También es útil reunir documentos que permitan reconstruir la historia migratoria. Esto son: fechas de entradas y salidas, matrimonios, nacimientos de hijos, solicitudes anteriores, procesos judiciales y cualquier interacción con autoridades migratorias.

Tener el expediente organizado puede ahorrar tiempo cuando un abogado tenga que determinar qué opciones existen.

Prepara un plan para tu familia

La incertidumbre migratoria también puede afectar a los hijos y a otros familiares, por lo que todos los miembros debe diseñar un plan de emergencia. En este sentido, conviene planificar quién podría cuidar a los menores, dónde están los documentos importantes, cómo contactar al abogado y definir personas de confianza.

Si una persona decide otorgar un poder legal para determinados asuntos familiares o financieros, debe hacerlo con asesoría apropiada y entendiendo qué permite ese documento. Un poder notarial no otorga estatus migratorio ni impide una deportación, pero puede facilitar que otra persona gestione determinados asuntos.

Finalmente, los salvadoreños con TPS no deben basar cualquier decisión o proceso migratorio por publicaciones de redes sociales que no provengan de organismos oficiales. Hasta el momento, la única información disponible indica que los beneficiarios mantienen su protección y autorización de trabajo mientras esperan un nuevo anuncio del DHS.

A mediados de agosto, después de la cancelación del TPS para los ciudadanos de Haití, más de 160 haitianos llegaron a su país, luego de ser deportados desde Estados Unidos. La situación es diferente, porque el DHS no emitió aviso de amparo, como ocurrió con los salvadoreños.

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