De Chivas y Pumas a Tigres: el recorrido que llevó a Memote Martínez a otro grande de Liga MX

El delantero pasó por el Ascenso y varios equipos del fútbol mexicano antes de consolidarse como un referente en la delantera; sin embargo, en algún momento, no veía claro su futuro y pensó en el retiro

‘Memote’ buscará consolidarse con Tigres / Carl de Souza / AFP

Guillermo ‘Memote’ Martínez ya tiene un nuevo desafío en la Liga MX. El delantero mexicano dejó atrás su etapa con Pumas de la UNAM para convertirse en refuerzo de Tigres UANL en este Apertura 2026, en un movimiento que representa la llegada a otro de los clubes de mayor exigencia del fútbol mexicano. Su nuevo contrato es por tres años y la operación rondó los 3 millones de dólares.

El salto del ‘Memote’ al conjunto regio adquiere una dimensión especial cuando se repasa su trayectoria. Antes de convertirse en seleccionado mexicano y disputar el Mundial de 2026, el atacante tuvo que abrirse camino lejos de los reflectores: debutó con Pachuca, pasó brevemente por Chivas y encontró en la entonces Liga de Ascenso el espacio que necesitaba para convertirse en un delantero de referencia.

De Pachuca a Chivas: los primeros pasos de Memote

Nacido en Celaya, Guanajuato, el 15 de marzo de 1995, Martínez se formó en las fuerzas básicas de Pachuca y debutó en Primera División durante el Clausura 2015. La falta de continuidad lo llevó a salir a préstamo y comenzar un recorrido por distintos equipos del balompié azteca.

Lobos BUAP y Coras de Tepic fueron algunas de sus primeras estaciones. En Tepic comenzó a mostrar con mayor claridad su capacidad goleadora, antes de recibir una oportunidad que parecía destinada a cambiar su carrera: Chivas lo incorporó a préstamo para el Clausura 2017, bajo las órdenes de Matías Almeyda.

Su paso por Guadalajara fue corto, pero dejó una curiosa conexión con su nuevo club. Aunque apenas disputó tres partidos y tuvo 31 minutos en la fase regular, las lesiones de otros futbolistas le permitieron formar parte de la convocatoria para la final ante Tigres. Chivas terminó conquistando el campeonato y ‘Memote’ se coronó campeón de Liga MX, precisamente frente al equipo que ahora lo incorpora.

El Ascenso, pieza clave para relanzar su carrera

Después de aquella experiencia en Guadalajara, Martínez regresó a un camino mucho menos mediático. Mineros de Zacatecas, Cafetaleros de Chiapas y Celaya formaron parte de una etapa en la que acumuló minutos, confianza y goles. Fue allí donde comenzó a desarrollar las características que más tarde lo convertirían en un delantero valioso: fortaleza física, juego aéreo, capacidad para proteger el balón y presencia dentro del área.

Con Mineros llegó a registrar 17 goles en 33 partidos entre liga y copa durante la campaña 2017-18. El delantero había encontrado finalmente continuidad y una identidad futbolística. Su recorrido, además, estuvo lejos de ser sencillo: en medio de aquella inestabilidad, llegó a contemplar la posibilidad de alejarse del fútbol profesional.

La oportunidad de regresar a Primera División llegó con Puebla. A partir de 2021, ‘Memote’ comenzó a transformar su carrera y pasó de ser un delantero que buscaba consolidarse a convertirse en uno de los atacantes mexicanos más reconocibles de la Liga MX.

Puebla y Pumas lo llevaron hasta la Selección Mexicana

Con La Franja, Martínez disputó 91 partidos y marcó 23 goles entre 2021 y 2023. Su mejor momento llegó en el Apertura 2023, cuando su producción ofensiva llamó la atención de otros clubes y también del cuerpo técnico de la Selección Mexicana.

El debut con el Tri ocurrió en diciembre de 2023 ante Colombia, partido en el que también se hizo presente en el marcador. Poco después, Pumas apostó por él para ocupar el lugar que había dejado Juan Ignacio Dinenno y el delantero respondió con números que elevaron aún más su perfil.

Durante su etapa con el conjunto universitario, Martínez alcanzó los 100 partidos, con 32 goles y tres asistencias. Pumas fue el escenario donde dejó de ser únicamente un delantero con una historia de superación para convertirse en un atacante con experiencia en uno de los clubes más importantes de México.

Ese crecimiento también lo llevó hasta la Selección Mexicana y al Mundial de 2026, en donde sumó unos cuantos minutos con el conjunto dirigido por Javier Aguirre. Ahora, con 31 años, el atacante afronta una nueva etapa en Tigres, club que lo incorporó como una pieza de experiencia para su ofensiva y que además puede aprovechar su condición de futbolista formado en México, por lo que ya va de camino hacia otro grande de la Liga MX tomó más de una década, con miras a desempeñar un gran papel que le permita ser considerado por Rafa Márquez en esta nueva era del Tri.

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