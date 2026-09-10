¿Quién es Ryan Howard? La leyenda de los Phillies que invirtió en un equipo de la Liga MX

El exbeisbolista construyó una carrera histórica en MLB y ahora apuesta por el crecimiento del fútbol mexicano

A Howard le gusta fútbol desde que era niño/ Michael Reaves / Getty Images via AFP

Ryan Howard, una de las grandes figuras de los Philadelphia Phillies, en donde Luis Arráez es una de las figuras en la actualidad, en las últimas décadas, cambió el diamante de las Grandes Ligas por el fútbol mexicano. El exprimera base y MVP de la Liga Nacional en 2006 se convirtió en nuevo inversionista y socio de los Gallos Blancos de Querétaro, en una apuesta que conecta a una leyenda del béisbol estadounidense con el crecimiento de la Liga MX.

La incorporación de Howard al proyecto queretano no es menor. ‘The Big Piece’, como fue apodado durante su carrera, formó parte del equipo de los Phillies que conquistó la Serie Mundial de 2008 y dejó una de las trayectorias ofensivas más destacadas de su generación.

De MVP de MLB a campeón con los Phillies

La historia de Howard en el deporte profesional comenzó mucho antes de su llegada a la Liga MX. Nacido el 19 de noviembre de 1979 en St. Louis, Missouri, Howard debutó con Philadelphia en 2004 y permaneció con la organización hasta 2016. El bateador zurdo de 1.93 metros rápidamente se convirtió en una de las principales amenazas de poder de las Grandes Ligas.

Su consagración llegó en 2005, cuando ganó el Novato del Año de la Liga Nacional. Un año después protagonizó una temporada extraordinaria: conectó 58 jonrones, produjo 149 carreras y bateó para .313, números que le permitieron conquistar el MVP de la Liga Nacional.

Howard también fue pieza fundamental de los Phillies campeones de 2008, junto con jugadores como Chase Utley, Jimmy Rollins, Cole Hamels y Carlos Ruiz. Además, fue seleccionado tres veces al Juego de Estrellas, en 2006, 2009 y 2010.

Su poder quedó reflejado en 382 cuadrangulares y 1,194 carreras impulsadas durante su carrera. Entre 2006 y 2009 conectó al menos 45 jonrones en cada temporada y llegó a 100 cuadrangulares en 325 partidos y a 200 en 658, marcas que en su momento fueron récords de velocidad en MLB.

Las lesiones terminaron condicionando la segunda mitad de su carrera. La más grave llegó en los playoffs de 2011, cuando sufrió una lesión en el tendón de Aquiles. Aun así, su legado en Philadelphia quedó ligado para siempre al campeonato de 2008 y a sus extraordinarios años como bateador de poder.

Ahora, casi una década después de su retiro, Howard vuelve al deporte profesional desde otro escenario. Querétaro confirmó su llegada como inversionista y socio dentro del grupo encabezado por Innovatio Capital y Marc Spiegel.

El expelotero no será dueño único del club ni asumirá un cargo deportivo. Su papel estará relacionado con el grupo de inversión que busca impulsar el proyecto de los Gallos Blancos, en un momento de creciente interés estadounidense por el fútbol mexicano.

Howard ha explicado que su relación con el fútbol comenzó desde niño y que ve una oportunidad importante de crecimiento de la Liga MX y del deporte en Norteamérica, en general, después del Mundial 2026. Su vínculo con Spiegel también fue determinante para que decidiera involucrarse en el proyecto.

Para Querétaro, la llegada de una figura reconocida del deporte estadounidense puede representar una oportunidad para ampliar su exposición internacional y desarrollar nuevas conexiones comerciales, de patrocinio e inversión entre México y EE.UU.

Hasta ahora, no se ha informado cuánto dinero aportó Howard ni qué porcentaje accionario posee de la entidad queretana. Lo confirmado es que el famoso ‘Big Piece’ de los Phillies ya tiene una nueva camiseta, al menos en términos empresariales, y su siguiente apuesta deportiva está en la Liga MX.

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