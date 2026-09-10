Philadelphia Union: el equipo que convirtió el parón mundialista en una segunda oportunidad

Philadelphia Union pasó del último lugar del Este a los puestos de playoffs gracias a un cambio táctico, físico y formativo

Philadelphia Union mejoró tras el Mundial | E. Chinn | Getty Images vía AFP

El Philadelphia Union encontró en la pausa de la MLS por el Mundial 2026 que terminó con España como campeón la oportunidad perfecta para cambiar su temporada: después de ocupar el último lugar de la Conferencia Este.

El equipo de Pensilvania volvió a la competencia con una identidad renovada y ahora pelea de lleno por los playoffs de la MLS alejándose de peligro de no clasificar.

El contraste no es menor: pasó de sumar apenas siete puntos en 15 partidos a conseguir 23 unidades en sus siguientes nueve encuentros.

La transformación comenzó lejos de los reflectores. Mientras buena parte de la conversación durante el receso estuvo relacionada con grandes fichajes y estrellas internacionales, Philadelphia aprovechó esas semanas para hacer algo menos vistoso, pero mucho más importante: ordenar su casa.

Un descanso que funcionó como una nueva pretemporada

El Union llegó al parón en una situación límite. Había conseguido apenas una victoria en sus primeros 15 partidos y la crisis terminó con la salida de Bradley Carnell. Ryan Richter tomó el mando y encontró en la interrupción del calendario el tiempo que necesitaba para trabajar sin la presión de competir cada pocos días.

El resultado se reflejó rápidamente después de la reanudación. Philadelphia presentó una defensa más compacta, mejor escalonada y mucho más disciplinada en las transiciones. Andre Blake recuperó protagonismo bajo los tres palos y el equipo solamente recibió nueve goles durante una racha de nueve partidos sin perder.

En ese periodo llegaron triunfos tan contundentes como el 2-0 sobre CF Montreal y el espectacular 5-0 frente a FC Cincinnati.

MÁS INFORMACIÓN: Messi hace historia en la jornada 24

Ese último resultado confirmó que no se trata solamente de una buena racha. El Union llegó a 30 puntos y se colocó octavo en el Este, dentro de la zona de Wild Card, después de haber estado siete posiciones más abajo. El 5-0 ante Cincinnati también fue confirmado por MLS como una de las actuaciones más contundentes de la jornada.

La estadística que mejor explica el cambio es el promedio de puntos por partido: 0.46 antes del Mundial y 2.55 después. Es una diferencia demasiado grande para atribuirla únicamente a la casualidad.

La cantera terminó siendo el gran fichaje del Union

El otro gran acierto estuvo en casa. Philadelphia no necesitó responder al mercado con una colección de nombres importantes; encontró soluciones dentro de su propia estructura.

Cavan Sullivan se convirtió en el rostro más visible de esa apuesta. Con apenas 16 años, el atacante comenzó a tener mayor libertad en tres cuartos de cancha y respondió con goles, asistencias y capacidad para romper líneas. El archivo de referencia registra nueve participaciones directas de gol en sus últimos seis partidos y diez asistencias durante la temporada.

Su impacto también ha llamado la atención fuera de Philadelphia. Sullivan, quien está vinculado al Manchester City, viene siendo señalado como uno de los jóvenes estadounidenses más interesantes de la MLS.

Pero no está solo. Quinn Sullivan recuperó protagonismo después de su lesión, mientras Frankie Westfield y Neil Pierre aportaron energía y solidez a un equipo que encontró en los futbolistas formados en casa una ventaja física importante.

Incluso en el mercado, Philadelphia mantuvo su filosofía. La consolidación de Kai Wagner ayudó a estabilizar la defensa, mientras jugadores como Bruno Damiani y Milan Iloski elevaron su producción ofensiva.

La gran lección del Union es sencilla: el parón mundialista no cambió solamente sus resultados, cambió sus prioridades. Recuperó futbolistas, ordenó su sistema y confió en su cantera. Ahora, con los playoffs al alcance, Philadelphia tiene algo que parecía imposible hace unos meses: control sobre su propio destino.

Te puede interesar