MLS rompe su récord de transferencias: las claves del salto histórico en 2026

La llegada de figuras mundialistas, el talento joven y una nueva estrategia de inversión explican el crecimiento del mercado de la MLS

Miami contribuyó al récord de transferencias | G. Stellfox | Getty Images vía AFP

La MLS que jugó su jornada de media semana cerró un año histórico en el mercado de fichajes al invertir un récord de 370 millones de dólares en transferencias, mientras sus clubes generaron otros 218 millones en ventas.

El salto no se explica únicamente por la llegada de figuras como Robert Lewandowski al Chicago Fire, Antoine Griezmann siendo un referente del Orlando City o Rodrigo De Paul y más tarde Casemiro con el Inter Miami de Messi: detrás de estas cifras existe una estrategia cada vez más ambiciosa para convertir al fútbol de Estados Unidos y Canadá en un mercado capaz de atraer, desarrollar y vender talento.

La cifra de gasto representa un aumento considerable respecto a los 336 millones registrados en 2025 y más del doble de los 172 millones de 2023. En apenas tres temporadas, la MLS pasó de ser un destino emergente para futbolistas internacionales a participar con mayor fuerza en el mercado global.

Pero el dato más interesante quizá no está en cuánto dinero salió de las cuentas de los clubes, sino en qué tipo de jugadores están llegando.

El Mundial aceleró la llegada de figuras internacionales

El impacto del Mundial 2026, disputado en Norteamérica y que terminó con España como campeón, fue determinante. Treinta jugadores con experiencia mundialista se incorporaron a clubes de la MLS durante el año y 20 de ellos formaron parte de las plantillas que participaron en el torneo.

El mercado también dejó nombres de enorme reconocimiento. Toronto FC apostó por Josh Sargent, mientras Sporting Kansas City incorporó a André Luiz y Atlanta United llevó a Breel Embolo. Inter Miami sumó a Casemiro y Rodrigo De Paul, Chicago Fire recibió a Lewandowski y Orlando City hizo lo propio con Griezmann.

Sin embargo, reducir el crecimiento de la MLS a los fichajes famosos sería quedarse en la superficie.

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El promedio de edad de los nuevos jugadores internacionales fue de 25.45 años, mientras que 48 incorporaciones tenían 21 años o menos. Además, uno de cada cinco futbolistas que llegó a la liga cuenta con experiencia en la UEFA Champions League.

Eso muestra un cambio de perfil: la MLS busca jugadores reconocidos, pero también futbolistas que todavía tienen años importantes de carrera por delante.

La MLS también está aprendiendo a vender su propio talento

La otra mitad de la historia está en las salidas. Los clubes estadounidenses y canadienses generaron 218 millones de dólares en ingresos por transferencias, otro récord para la liga. En seis años, esa cifra creció 360%, al pasar de 60 millones en 2021 a la marca alcanzada en 2026.

Aquí aparece uno de los cambios más importantes del modelo. Las academias y los equipos de desarrollo dejaron de ser únicamente una vía para alimentar a los primeros equipos y se convirtieron también en activos con valor internacional.

Quince futbolistas formados dentro del sistema MLS lograron transferencias millonarias en 2026 por más de 65 millones de dólares. Entre ellos destacan Zavier Gozo, Alex Freeman, Max Arfsten, Benjamin Cremaschi, Obed Vargas y Sebastian Berhalter.

También creció la diversidad del mercado. La MLS registró 186 fichajes internacionales procedentes de 51 países y 47 ligas, con Brasil, Argentina, México, España y Alemania entre los principales mercados de origen.

Y existe otro elemento que explica el movimiento: los intercambios internos. Los clubes gastaron 46 millones de dólares en operaciones entre equipos de la propia MLS, una herramienta que permite mover jugadores sin recurrir necesariamente a los mecanismos tradicionales de asignación.

Por eso, el récord de 2026 no debe interpretarse solamente como una carrera por contratar estrellas. La MLS está gastando más, pero también está intentando construir un mercado que produzca, desarrolle y venda futbolistas. Esa combinación puede ser el verdadero cambio estructural detrás del año más importante de transferencias en la historia de la liga.

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