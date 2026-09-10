Además del Chucky Lozano, Sergi Roberto carga con la mayor expectativa en LA Galaxy

El español llegó para darle orden al mediocampo angelino, una zona que quedó seriamente afectada tras la lesión de Riqui Puig

Sergi Roberto debe dar más en LA Galaxy | R. Lam | Getty Images vía AFP

El LA Galaxy necesita mucho más que goles de Hirving ‘Chucky’ Lozano para cambiar su temporada en la MLS 2026 que tiene al cuadro angelino en peligro de no alcanzar los playoffs.

Entre sus nuevos refuerzos, Sergi Roberto aparece como el futbolista del que se espera un impacto más profundo, porque su misión no será simplemente producir estadísticas: deberá darle equilibrio, pausa y dirección a un equipo que perdió buena parte de su estructura tras la lesión de Riqui Puig.

La llegada del mexicano fue el movimiento que más ruido generó alrededor del club angelino, pero la situación del Galaxy exigía soluciones en varias zonas. La salida de Gabriel Pec y la lesión de Puig dejaron dos huecos importantes en el funcionamiento ofensivo, mientras la defensa continuó mostrando problemas para controlar las transiciones.

Con 29 puntos y ubicado en la parte baja del Oeste al momento del análisis, el Galaxy necesitaba algo más que nombres conocidos. Necesitaba jugadores capaces de corregir problemas concretos.

Sergi Roberto, el refuerzo que puede cambiar el funcionamiento

El fichaje de Sergi Roberto tiene una particularidad: su importancia puede ser mucho mayor de lo que indiquen sus goles o asistencias.

El español llegó procedente del Como 1907 y firmó un contrato garantizado hasta 2028, con opción de una temporada adicional. Su experiencia en el Barcelona le aporta una combinación de lectura táctica, capacidad asociativa y conocimiento de diferentes posiciones del mediocampo.

Para Greg Vanney, esa versatilidad puede resultar especialmente valiosa. La idea es que Roberto ayude a conectar la salida desde el fondo con Marco Reus y, al mismo tiempo, permita que el alemán tenga mayor libertad para aparecer cerca del área.

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El español también puede asumir responsabilidades defensivas que anteriormente recaían sobre otros futbolistas. Si consigue darle mayor estabilidad al mediocampo, Lozano, Reus y los atacantes del Galaxy podrían recibir el balón en mejores condiciones.

Su adaptación ya comenzó a mostrar señales positivas. En su primera titularidad en casa, ante New England Revolution, completó 34 pases con 94.1% de efectividad, mientras el Galaxy consiguió una victoria 2-1.

Eso explica por qué su rendimiento genera tanta expectativa: el Galaxy no solamente necesita crear más ocasiones, también necesita controlar mejor los partidos.

Furuhashi y Klauss tienen otra misión: convertir las oportunidades

Si Sergi Roberto representa la solución estructural, Kyōgo Furuhashi es probablemente el refuerzo ofensivo que carga con mayor presión.

El delantero japonés llegó para cubrir parte del vacío dejado por Gabriel Pec y recuperar la contundencia que mostró durante su etapa con Celtic. En Escocia marcó 85 goles y dio 19 asistencias en 165 partidos, además de conquistar el premio al mejor jugador de la Scottish Premiership en 2022-23.

Su reto, sin embargo, es importante: llega después de una etapa complicada en Inglaterra y deberá demostrar que puede recuperar aquella versión goleadora.

João Klauss ofrece otra alternativa. El brasileño aporta presencia física dentro del área y registraba cinco goles en ocho partidos, con 0.82 tantos por cada 90 minutos, antes de que su continuidad quedara condicionada por problemas físicos.

Mientras tanto, Robert Taylor puede convertirse en una pieza de equilibrio por las bandas gracias a su capacidad para colaborar en ataque y regresar a defender.

Pero hay una diferencia clave entre todos ellos. Furuhashi debe marcar, Klauss debe rematar, Taylor debe complementar y Lozano debe desequilibrar. Sergi Roberto tiene que hacer que todo funcione mejor.

Ese es precisamente el motivo por el que, más allá del impacto mediático del Chucky, el español puede terminar siendo el refuerzo más importante para las aspiraciones del LA Galaxy.

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