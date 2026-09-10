Después del kickoff Seahawks vs Patriots, la NFL aterriza en Australia: todos los partidos de la liga lejos de casa este año

Los 49ers y los Rams protagonizan el debut de la NFL en Australia, dentro de una histórica agenda internacional con nueve juegos.

La NFL visitará 7 países durante la temporada 2026 | MARTIN KEEP / AFP

La NFL ya puso en marcha su temporada 2026 con el duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, un partido que abrió el calendario regular en Estados Unidos. Ahora, la liga cambia de continente para presentar una de sus principales apuestas de expansión.

Los San Francisco 49ers y Los Angeles Rams se enfrentarán en Melbourne, Australia, en el primer partido de temporada regular de la NFL disputado en ese país. El encuentro se jugará este jueves 10 de septiembre a las 8:35 p. m. del Este de Estados Unidos, que será el viernes 11 de septiembre a las 10:35 a. m. en Melbourne.

All NINE international games in 2026 🌎🌍🌏



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La NFL tendrá en 2026 su calendario internacional más amplio hasta la fecha, con nueve partidos fuera de Estados Unidos, distribuidos en cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Además de Australia, la liga visitará Brasil, Reino Unido, Francia, España, Alemania y México.

San Francisco 49ers y Los Angeles Rams hacen historia en Australia

El Melbourne Cricket Ground será el escenario del primer partido oficial de la NFL en Australia. El estadio, uno de los recintos deportivos más reconocidos del país, recibirá a dos rivales de la NFC Oeste en un encuentro que también tendrá una particularidad para el público estadounidense.

El partido entre San Francisco y Los Angeles será transmitido exclusivamente por Netflix en Estados Unidos. La NFL eligió este enfrentamiento divisional para iniciar su recorrido internacional, con figuras como Brock Purdy, Christian McCaffrey, Matthew Stafford, Puka Nacua y Davante Adams entre los principales nombres del cartel.

Los Rams también llegan con una incorporación destacada. El esquinero Trent McDuffie, procedente de los Kansas City Chiefs, hará su debut con el equipo de Los Ángeles. En San Francisco, el regreso de jugadores defensivos como Fred Warner y Nick Bosa forma parte de los temas que rodean el inicio de la campaña.

Australia no será la única novedad. Río de Janeiro y París también recibirán por primera vez un partido de temporada regular de la NFL, mientras Madrid, Múnich y Ciudad de México volverán a formar parte del recorrido internacional.

Calendario completo de la NFL fuera de Estados Unidos

La actividad internacional continuará después del partido en Melbourne. Este es el calendario completo de los nueve encuentros programados para 2026.

10 de septiembre, Melbourne, Australia (Semana 1)

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams, en el Melbourne Cricket Ground. El inicio está pautado para las 8:35 p. m. del Este de Estados Unidos.

San Francisco 49ers vs Los Angeles Rams, en el Melbourne Cricket Ground. El inicio está pautado para las 8:35 p. m. del Este de Estados Unidos. 27 de septiembre, Río de Janeiro, Brasil (Semana 3)

Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys, en el estadio Maracaná. El kickoff será a las 4:25 p. m. del Este.

Baltimore Ravens vs Dallas Cowboys, en el estadio Maracaná. El kickoff será a las 4:25 p. m. del Este. 4 de octubre, Londres, Reino Unido (Semana 4)

Indianapolis Colts vs Washington Commanders, en el Tottenham Hotspur Stadium. El partido comenzará a las 9:30 a. m. del Este.

Indianapolis Colts vs Washington Commanders, en el Tottenham Hotspur Stadium. El partido comenzará a las 9:30 a. m. del Este. 11 de octubre, Londres, Reino Unido (Semana 5)

Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars, nuevamente en el Tottenham Hotspur Stadium.

Philadelphia Eagles vs Jacksonville Jaguars, nuevamente en el Tottenham Hotspur Stadium. 18 de octubre, Londres, Reino Unido (Semana 6)

Houston Texans vs Jacksonville Jaguars, en el estadio de Wembley.

Houston Texans vs Jacksonville Jaguars, en el estadio de Wembley. 25 de octubre, París, Francia (Semana 7)

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints, en el Stade de France. Será el primer partido de temporada regular de la NFL en París.

Pittsburgh Steelers vs New Orleans Saints, en el Stade de France. Será el primer partido de temporada regular de la NFL en París. 8 de noviembre, Madrid, España (Semana 9)

Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons, en el Estadio Santiago Bernabéu.

Cincinnati Bengals vs Atlanta Falcons, en el Estadio Santiago Bernabéu. 15 de noviembre, Múnich, Alemania (Semana 10)

New England Patriots vs Detroit Lions, en el Estadio del Bayern Múnich.

New England Patriots vs Detroit Lions, en el Estadio del Bayern Múnich. 22 de noviembre, Ciudad de México, México (Semana 11)

Minnesota Vikings vs San Francisco 49ers, en el Estadio Banorte. Será el cierre del calendario internacional.

Londres volverá a ser una parada clave en el calendario

El Reino Unido tendrá tres partidos en 2026, una cifra que refuerza su posición como uno de los principales mercados internacionales de la NFL. Dos encuentros se disputarán en el Tottenham Hotspur Stadium y uno tendrá como sede Wembley.

Jacksonville será uno de los equipos con mayor presencia fuera de Estados Unidos. Los Jaguars jugarán en Londres durante dos semanas consecutivas, primero contra los Eagles y después frente a los Texans. San Francisco también tendrá dos compromisos internacionales, pues comenzará el año en Melbourne y cerrará la gira en Ciudad de México.

El calendario incluye 16 equipos con participación internacional, aunque solo los Jaguars y los 49ers disputarán dos partidos fuera del país. Para la liga, el objetivo es ampliar su audiencia, fortalecer la relación con los aficionados y establecer nuevos mercados comerciales.

Con nueve partidos internacionales, la NFL sigue extendiendo su temporada más allá de sus sedes tradicionales. La edición 2026 tendrá nuevos destinos, estadios conocidos y una agenda que permitirá a los aficionados de siete países ver partidos oficiales sin viajar a Estados Unidos.

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