TPS: ¿Cómo solicitar el Estatus de Protección Temporal en US? Países afiliados y requisitos

Conoce qué es el TPS, quiénes pueden solicitarlo, cuáles son los países elegibles, los requisitos para obtenerlo y qué ocurre si este beneficio migratorio llega a su fin en EE. UU.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio migratorio | Claro Sports

El Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio migratorio que permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales o situaciones extraordinarias permanecer legalmente en Estados Unidos de manera temporal. Aunque no otorga la residencia permanente, sí ofrece protección contra la deportación y la posibilidad de obtener un permiso de trabajo, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

¿Qué es el TPS y cómo funciona?

El TPS es un programa administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). El secretario del DHS puede designar a un país cuando considera que sus ciudadanos no pueden regresar de forma segura debido a:

Conflictos armados , como guerras civiles.

, como guerras civiles. Desastres naturales , como terremotos o huracanes.

, como terremotos o huracanes. Epidemias .

. Otras condiciones extraordinarias y temporales.

Mientras el beneficio está vigente, las personas aprobadas:

No pueden ser deportadas por motivos relacionados con su estatus migratorio.

por motivos relacionados con su estatus migratorio. Pueden solicitar un Documento de Autorización de Empleo (EAD) .

. Pueden solicitar autorización para viajar fuera de Estados Unidos en determinados casos.

Es importante destacar que el TPS no conduce automáticamente a la residencia permanente ni a la ciudadanía estadounidense, aunque tampoco impide solicitar otros beneficios migratorios si la persona reúne los requisitos.

¿Qué países tienen actualmente TPS?

De acuerdo con USCIS, los países con designaciones de TPS o con procesos relacionados son:

Afganistán

Birmania (Myanmar)

Camerún

El Salvador

Etiopía

Haití

Honduras

Nepal

Nicaragua

Somalia

Sudán

Sudán del Sur

Siria

Ucrania

Venezuela

Yemen

Venezuela es uno de los países con mayor número de beneficiarios del TPS y enfrenta un panorama legal complejo. Los inmigrantes venezolanos protegidos por este programa deben revisar las fechas de sus documentos y mantenerse atentos a los cambios anunciados por USCIS y el DHS.

No obstante, la situación de varios países ha cambiado durante 2025 y 2026 debido a cancelaciones, extensiones y litigios federales, por lo que USCIS recomienda revisar el estatus específico de cada nacionalidad antes de presentar una solicitud.

¿Quién puede solicitar el TPS?

Para ser elegible, el solicitante debe cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:

Ser nacional de un país designado para TPS , o una persona sin nacionalidad cuya última residencia habitual haya sido ese país.

, o una persona sin nacionalidad cuya última residencia habitual haya sido ese país. Haber estado físicamente presente de manera continua en Estados Unidos desde la fecha establecida para su país.

desde la fecha establecida para su país. Haber residido continuamente en Estados Unidos desde la fecha fijada por USCIS.

desde la fecha fijada por USCIS. Presentar la solicitud durante el periodo de inscripción o reinscripción correspondiente, o calificar para una inscripción tardía.

durante el periodo de inscripción o reinscripción correspondiente, o calificar para una inscripción tardía. Cumplir con los requisitos de antecedentes y elegibilidad establecidos por la ley migratoria.

Datos clave

El TPS es un beneficio temporal , no una residencia permanente.

, no una residencia permanente. Permite solicitar un permiso de trabajo (EAD).

(EAD). Protege contra la deportación mientras el beneficio permanezca vigente.

mientras el beneficio permanezca vigente. Cada país tiene fechas específicas de elegibilidad y reinscripción.

específicas de elegibilidad y reinscripción. USCIS evalúa cada solicitud de forma individual.

¿Cómo solicitar el TPS?

El proceso oficial incluye los siguientes pasos:

Verificar que el país de origen tenga una designación vigente o aplicable .

. Confirmar que se cumplen las fecha s de presencia física y residencia continua exigidas para ese país.

s de presencia física y residencia continua exigidas para ese país. Presentar el Formulario I-821 (Solicitud de Estatus de Protección Temporal) .

. Si se desea trabajar legalmente, presentar también el Formulario I-765 para solicitar el Documento de Autorización de Empleo.

para solicitar el Documento de Autorización de Empleo. Entregar la documentación de identidad, nacionalidad, residencia y presencia física requerida.

de identidad, nacionalidad, residencia y presencia física requerida. Asistir a la cita de datos biométricos cuando USCIS lo solicite.

de datos biométricos cuando USCIS lo solicite. Esperar la resolución oficial del caso.

¿Qué pasa si termina o le cancelan el TPS?

Cuando una designación de TPS finaliza o es cancelada por el Gobierno de Estados Unidos, el beneficiario deja de contar con la protección que ofrecía ese programa una vez concluyen los periodos establecidos por las autoridades o por decisiones judiciales.

Los casos de Haití y Siria son un ejemplo reciente de cómo una terminación del TPS puede avanzar después de decisiones judiciales. La Corte Suprema permitió al Gobierno federal continuar con el proceso para poner fin a estas designaciones, una situación que abrió un nuevo escenario para miles de beneficiarios.

En ese escenario:

El permiso de trabajo puede dejar de ser válido .

. La protección contra la deportación puede finalizar .

. La persona deberá evaluar si reúne los requisitos para otro beneficio migratorio, como asilo, ajuste de estatus, visas u otra protección prevista por la ley.

USCIS recomienda seguir únicamente la información oficial y consultar asesoría legal calificada antes de tomar decisiones migratorias. En los últimos meses, varias designaciones de TPS han sido objeto de litigios y resoluciones judiciales, por lo que las condiciones pueden cambiar según el país de origen.

Además del TPS, USCIS ha anunciado cambios en el procesamiento de algunas solicitudes de asilo afirmativo. En determinados casos, la agencia puede enviar un expediente directamente a un juez de inmigración sin realizar una entrevista previa, por lo que los solicitantes deben mantenerse informados sobre el estado de sus casos.

¿Cuál es el panorama legal del TPS en 2026?

El futuro del Estatus de Protección Temporal (TPS) atraviesa uno de sus momentos de mayor incertidumbre en años. El 25 de junio de 2026, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión en el caso Mullin v. Doe que limitó significativamente la posibilidad de impugnar en los tribunales las decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para poner fin a las designaciones del TPS.

En la práctica, el fallo facilitó que el DHS avance con mayor rapidez en la terminación de algunas protecciones. Sin embargo, la situación no es uniforme, ya que diversos tribunales federales mantienen suspendidas temporalmente algunas de esas decisiones mientras continúan los litigios. Esto ha generado un escenario distinto para cada nacionalidad.

Nacionalidades con mayor incertidumbre

El Salvador: Es el caso más relevante por el número de beneficiarios. La actual designación vence el 9 de septiembre de 2026 y el DHS deberá anunciar si renueva o pone fin al programa. Según datos oficiales de USCIS, alrededor de 232,000 salvadoreños cuentan con TPS . Además, organizaciones especializadas estiman que más de 150,000 ciudadanos estadounidenses son hijos de personas beneficiarias del TPS salvadoreño , por lo que una eventual terminación tendría un fuerte impacto familiar. A diferencia de otros países, la administración federal no ha anunciado una terminación anticipada para esta designación.

Es el caso más relevante por el número de beneficiarios. y el DHS deberá anunciar si renueva o pone fin al programa. Según datos oficiales de USCIS, alrededor de . Además, organizaciones especializadas estiman que , por lo que una eventual terminación tendría un fuerte impacto familiar. A diferencia de otros países, la administración federal no ha anunciado una terminación anticipada para esta designación. Haití y Siria: Son dos de los casos directamente afectados por el fallo de la Corte Suprema. Aunque el TPS continúa vigente de forma temporal debido al proceso judicial, el Gobierno quedó habilitado para avanzar hacia la terminación del beneficio una vez concluyan las actuaciones pendientes en los tribunales inferiores.

Son dos de los casos directamente afectados por el fallo de la Corte Suprema. Aunque el TPS continúa vigente de forma temporal debido al proceso judicial, una vez concluyan las actuaciones pendientes en los tribunales inferiores. Venezuela: Se trata de la población más numerosa protegida por el TPS y también del caso con mayor complejidad jurídica. La designación de 2023 continúa inmersa en distintos litigios federales. Para muchos beneficiarios, la documentación vigente mantiene como fecha de expiración el 2 de octubre de 2026, aunque el futuro del programa dependerá tanto de las resoluciones judiciales como de las decisiones que adopte el DHS.

Ante este panorama, USCIS recomienda que todos los beneficiarios del TPS consulten únicamente información oficial y revisen periódicamente las actualizaciones publicadas por la agencia, ya que las designaciones, extensiones y terminaciones pueden modificarse por decisiones administrativas o por resoluciones de los tribunales federales. Para quienes enfrentan un cambio en su estatus, también es recomendable buscar asesoría legal antes de tomar cualquier decisión migratoria.

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