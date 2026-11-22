La NBA celebra diez años de sus uniformes City Edition con una colección que recupera diseños históricos de sus franquicias

Jerseys City Edition de diferentes franquicias de la NBA | Claro Sports

La NBA prepara una colección especial para la temporada 2026-27: los uniformes City Edition cumplen diez años y las 30 franquicias recuperarán diseños de temporadas anteriores. En lugar de presentar conceptos completamente nuevos, la liga apostará por camisetas que ya dejaron huella entre sus aficionados.

La selección incluye referencias a la historia de los equipos, la música, la arquitectura y las tradiciones de sus ciudades. Entre los modelos que han trascendido aparecen el Fiesta de San Antonio, el homenaje de Brooklyn a Notorious B.I.G., el Rainbow Skyline de Denver y el ViceWave de Miami.

La colección tendrá detalles especiales por el aniversario y comenzará a aparecer en las duelas en enero de 2027. Aunque se espera que los jerseys lleguen a las tiendas durante ese mismo mes, todavía no hay precios oficiales para las nuevas versiones. Estos son los diseños que regresan, las fechas de estreno y las opciones para buscarlos en Estados Unidos.

¿Qué son los jerseys City Edition de la NBA?

Los City Edition son uniformes alternativos que representan la identidad de las ciudades y comunidades donde juegan las 30 franquicias de la NBA. El programa comenzó en la temporada 2017-18, durante la colaboración de la liga con Nike.

Desde entonces, los equipos han utilizado estas camisetas para incorporar referencias culturales, históricas, arquitectónicas y deportivas de sus ciudades. Algunos diseños recuperan colores de otras épocas, mientras que otros rinden homenaje a personajes, movimientos musicales o símbolos locales.

La temporada 2026-27 marca la décima edición del programa. Por eso, la propuesta consiste en recuperar uniformes de las nueve temporadas anteriores. Hay una particularidad: Boston Celtics, Cleveland Cavaliers y Minnesota Timberwolves eligieron modelos Earned Edition de 2018-19, una colección que Nike produjo para los equipos clasificados a los playoffs de aquella campaña.

¿Qué diseños regresan para la temporada 2026-27?

La colección recupera camisetas que los equipos utilizaron en años anteriores. Sin embargo, no todos los modelos tienen el mismo nivel de confirmación: algunas franquicias ya anunciaron su elección, mientras que otros diseños proceden de reportes especializados y filtraciones.

Entre los modelos confirmados o reportados destacan los siguientes:

Chicago Bulls – Chicago Flag: recupera el uniforme blanco de 2017-18, con la palabra Chicago en rojo y las cuatro estrellas de seis puntas de la bandera de la ciudad. El equipo presentó oficialmente el regreso del diseño en octubre.

recupera el uniforme blanco de 2017-18, con la palabra Chicago en rojo y las cuatro estrellas de seis puntas de la bandera de la ciudad. El equipo presentó oficialmente el regreso del diseño en octubre. Atlanta Hawks – Martin Luther King Jr.: vuelve la camiseta negra de 2020-21, desarrollada en colaboración con el legado del Dr. King. La franquicia confirmó su regreso.

vuelve la camiseta negra de 2020-21, desarrollada en colaboración con el legado del Dr. King. La franquicia confirmó su regreso. Washington Wizards – City in Bloom: recupera el concepto inspirado en los cerezos de Washington D.C., presentado originalmente en 2022-23. El diseño fue confirmado por el equipo.

recupera el concepto inspirado en los cerezos de Washington D.C., presentado originalmente en 2022-23. El diseño fue confirmado por el equipo. Indiana Pacers – Moments Mixtape: el modelo blanco incorpora una franja diagonal azul real con letras doradas. Combina referencias a distintas etapas de la historia de la franquicia. Su regreso ha sido reportado, pero no se ha localizado una presentación oficial del equipo.

el modelo blanco incorpora una franja diagonal azul real con letras doradas. Combina referencias a distintas etapas de la historia de la franquicia. Su regreso ha sido reportado, pero no se ha localizado una presentación oficial del equipo. Detroit Pistons – Mixtape: el diseño reportado recupera una camiseta roja con letras azules y detalles turquesa, con referencias a distintas generaciones de la franquicia.

el diseño reportado recupera una camiseta roja con letras azules y detalles turquesa, con referencias a distintas generaciones de la franquicia. Denver Nuggets – Rainbow Skyline: vuelve el uniforme blanco con una representación multicolor del horizonte de Denver y las montañas de Colorado.

vuelve el uniforme blanco con una representación multicolor del horizonte de Denver y las montañas de Colorado. San Antonio Spurs – Fiesta: el diseño negro recupera las franjas rosa, turquesa y naranja que identifican la estética Fiesta de San Antonio y que se convirtieron en parte de la identidad visual del equipo.

el diseño negro recupera las franjas rosa, turquesa y naranja que identifican la estética Fiesta de San Antonio y que se convirtieron en parte de la identidad visual del equipo. Miami Heat – ViceWave: la camiseta de 2019-20 recupera la estética de la colección Vice, con una base azul claro y la palabra Miami en rosa.

la camiseta de 2019-20 recupera la estética de la colección Vice, con una base azul claro y la palabra Miami en rosa. Brooklyn Nets – Notorious B.I.G.: el uniforme negro vuelve a rendir homenaje al rapero nacido en Brooklyn. Incorpora detalles multicolores inspirados en los suéteres Coogi asociados con su imagen.

También aparecen entre los regresos los uniformes Earned Edition de Boston Celtics, Cleveland Cavaliers y Minnesota Timberwolves. El de Boston recupera el verde con letras doradas; Cleveland vuelve al blanco con degradado azul claro, y Minnesota al diseño blanco con letras rosas y moradas.

Importante: la lista no representa 30 anuncios oficiales de las franquicias. Algunos modelos ya fueron confirmados y otros se conocen por reportes o filtraciones. Los diseños pendientes de presentación pueden tener cambios antes de su lanzamiento.

¿Qué detalles especiales tendrán los jerseys del décimo aniversario?

La colección 2026-27 no se limitará a recuperar camisetas anteriores. Las versiones conmemorativas también incorporarán elementos para distinguirlas de los uniformes originales.

Entre los detalles reportados está el acabado iridiscente, con apariencia de aluminio, en el logotipo de Nike o Jordan Brand, según el equipo. El emblema de la NBA también cambiará de ubicación: pasará a la parte posterior del cuello.

Estos elementos permitirán identificar las versiones del décimo aniversario, incluso cuando se trate de diseños que ya aparecieron en temporadas anteriores. Para los aficionados que coleccionan camisetas, la diferencia estará tanto en el uniforme recuperado como en los detalles de esta edición.

¿Cuándo se estrenan los jerseys NBA City Edition 2026-27?

Los equipos comenzarán a utilizar los uniformes City Edition el 14 de enero de 2027. El calendario de la NBA contempla estrenos escalonados durante la segunda mitad de enero.

Estas son las primeras fechas programadas:

14 de enero: Chicago Bulls, Detroit Pistons, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs y Utah Jazz.

Chicago Bulls, Detroit Pistons, Los Angeles Lakers, New York Knicks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, San Antonio Spurs y Utah Jazz. 15 de enero: Houston Rockets, LA Clippers, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers y Sacramento Kings.

Houston Rockets, LA Clippers, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers y Sacramento Kings. 16 de enero: Memphis Grizzlies.

Memphis Grizzlies. 17 de enero: Indiana Pacers, Miami Heat, New Orleans Pelicans y Washington Wizards.

Indiana Pacers, Miami Heat, New Orleans Pelicans y Washington Wizards. 18 de enero: Atlanta Hawks y Phoenix Suns.

Atlanta Hawks y Phoenix Suns. 19 de enero: Denver Nuggets.

Denver Nuggets. 20 de enero: Boston Celtics y Minnesota Timberwolves.

Boston Celtics y Minnesota Timberwolves. 22 de enero: Charlotte Hornets y Golden State Warriors.

Charlotte Hornets y Golden State Warriors. 23 de enero: Brooklyn Nets y Dallas Mavericks.

Brooklyn Nets y Dallas Mavericks. 27 de enero: Cleveland Cavaliers.

Cleveland Cavaliers. 28 de enero: Milwaukee Bucks.

Milwaukee Bucks. 29 de enero: Toronto Raptors.

Estas fechas corresponden al primer partido programado para que cada franquicia utilice su uniforme City Edition. No significan que todos los equipos jugarán con esa camiseta durante cada encuentro posterior.

El calendario completo puede consultarse en NBA LockerVision, la plataforma oficial de la liga que permite revisar qué uniforme utilizará cada equipo en cada partido.

¿Cuándo salen a la venta los jerseys NBA City Edition?

La disponibilidad comercial de la colección está prevista para enero de 2027, de acuerdo con los reportes especializados sobre el lanzamiento del décimo aniversario.

La fecha de venta no debe confundirse con el estreno en cancha. Un equipo puede utilizar su uniforme en un partido antes de que todas las versiones para aficionados estén disponibles en las tiendas.

Al 22 de noviembre de 2026, NBA Store todavía muestra principalmente camisetas City Edition de temporadas anteriores. Por eso, los aficionados tendrán que revisar las plataformas oficiales durante enero para conocer la llegada de los modelos 2026-27, sus tallas y las versiones disponibles.

¿Dónde comprar jerseys oficiales City Edition de la NBA en Estados Unidos?

Los aficionados tendrán varias alternativas para buscar las camisetas cuando comience la distribución comercial. Estas son las principales tiendas en Estados Unidos:

NBA Store

Es la tienda oficial en línea de la NBA. Permite buscar productos por equipo, jugador, talla y tipo de uniforme. También reúne camisetas de las 30 franquicias y diferentes colecciones.

Fanatics

Es uno de los principales distribuidores de mercancía deportiva oficial en Estados Unidos. Su catálogo incluye jerseys de distintas franquicias y versiones para aficionados.

Nike Estados Unidos

Nike fabrica los uniformes de juego de la NBA. En su plataforma se pueden consultar camisetas oficiales y productos de distintas franquicias.

Tiendas oficiales de los equipos

Las franquicias también comercializan productos a través de sus propias tiendas digitales. Consultarlas puede ser útil para encontrar modelos, tallas o artículos que no estén disponibles en otros distribuidores.

La disponibilidad y las fechas de entrega pueden variar según el equipo y la tienda. Antes de comprar, conviene comprobar quién vende el producto, que tenga licencia oficial y cuáles son las condiciones de envío y devolución.

¿Cuánto cuestan los jerseys City Edition de la NBA?

Todavía no hay precios confirmados para los modelos City Edition 2026-27. Como referencia, los jerseys de la colección 2025-26 que aparecen en NBA Store tienen precios regulares distintos según su versión:

Nike Swingman para adultos: alrededor de 119.99 dólares.

alrededor de 119.99 dólares. Nike Swingman personalizado: alrededor de 149.99 dólares.

alrededor de 149.99 dólares. Nike Authentic: alrededor de 199.99 dólares en algunos modelos.

alrededor de 199.99 dólares en algunos modelos. Nike Swingman juvenil: alrededor de 99.99 dólares.

En la guía de compra de Claro Sports US también se identificaron modelos Fanatics Fast Break Replica con precios regulares desde 79.99 dólares.

Estos importes corresponden a productos de temporadas anteriores y no son tarifas confirmadas para la colección del décimo aniversario. Los descuentos pueden modificar el precio final, al que también pueden sumarse impuestos y gastos de envío.

¿Cuál es la diferencia entre un jersey Swingman y uno Authentic?

Antes de comprar una camiseta de la NBA conviene identificar qué versión se busca. Las diferencias principales están en los materiales, los acabados y la construcción.

Fast Break Replica: es una alternativa de precio más accesible. Reproduce los colores y el diseño del uniforme oficial, pero utiliza una confección más sencilla. Es un producto autorizado, no una imitación.

es una alternativa de precio más accesible. Reproduce los colores y el diseño del uniforme oficial, pero utiliza una confección más sencilla. Es un producto autorizado, no una imitación. Swingman: es una versión intermedia, pensada para los aficionados. Los modelos Nike utilizan tejido transpirable y tecnología Dri-FIT, con gráficos y acabados que reproducen la apariencia del uniforme de juego.

es una versión intermedia, pensada para los aficionados. Los modelos Nike utilizan tejido transpirable y tecnología Dri-FIT, con gráficos y acabados que reproducen la apariencia del uniforme de juego. Authentic: es la versión de mayor especificación. Tiene una construcción más cercana a la que utilizan los jugadores en la cancha, con materiales y acabados de gama superior.

La elección depende del presupuesto y del uso que se le quiera dar. Para vestir la camiseta en el día a día, un modelo Replica o Swingman puede ser suficiente. Quienes buscan una versión más cercana al uniforme de juego pueden comparar los Authentic.

Diez años de uniformes que cuentan historias

Durante nueve temporadas, los City Edition permitieron que las franquicias de la NBA mostraran aspectos de su identidad que no siempre aparecen en sus uniformes tradicionales. Las camisetas recuperaron símbolos locales, referencias musicales, episodios históricos y colores que forman parte de la memoria de sus ciudades.

La colección 2026-27 recupera esa historia con diseños que ya pasaron por las duelas. Para los aficionados, el décimo aniversario ofrece la oportunidad de volver a encontrar modelos que marcaron temporadas anteriores, ahora con detalles conmemorativos.

Los primeros estrenos llegarán el 14 de enero de 2027. La disponibilidad comercial se espera durante ese mes, cuando NBA Store, Nike, Fanatics y las tiendas de las franquicias comiencen a incorporar las nuevas versiones.

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