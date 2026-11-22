La marca histórica vuelve a estar en juego en la temporada 2026

McCaffrey | Stacy Revere / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Christian McCaffrey tiene ocho partidos para intentar alcanzar uno de los registros más importantes en la historia de los San Francisco 49ers. El corredor suma 13 touchdowns en nueve encuentros de la temporada 2026 y necesita diez anotaciones más para igualar las 23 que Jerry Rice consiguió en 1987.

La distancia parece alcanzable si mantiene el ritmo que ha mostrado hasta ahora. McCaffrey promedia 1.44 touchdowns por partido y requiere 1.25 en los ocho encuentros que le quedan. Sin embargo, la comparación con Rice tiene un dato que cambia la dimensión del desafío: el histórico receptor consiguió sus 23 anotaciones en apenas 12 partidos.

El siguiente compromiso de San Francisco será ante los Minnesota Vikings, este domingo 22 de noviembre, en el Estadio Banorte de la Ciudad de México. El partido representa una nueva oportunidad para McCaffrey, que llega después de una actuación de tres touchdowns ante Dallas y con una marca de franquicia que todavía pertenece a una de las grandes figuras de la NFL.

Los 23 touchdowns de Jerry Rice, una marca de 1987

Jerry Rice estableció el récord de touchdowns totales en una temporada de los 49ers en 1987. Terminó aquella campaña con 23 anotaciones: 22 por recepción y una por tierra. Lo hizo en 12 partidos disputados, una producción que mantiene su lugar entre las temporadas más destacadas de la historia de San Francisco.

El registro tiene una dimensión adicional cuando se compara con el calendario actual. La NFL pasó de temporadas regulares de 16 partidos a un formato de 17 encuentros en 2021. McCaffrey dispone de más oportunidades para alcanzar el total de Rice, pero necesita completar la tarea durante los ocho partidos que le quedan en 2026.

La marca de Rice también sirve para medir el lugar que ocupa McCaffrey en la historia de la franquicia. En 2023, el corredor terminó con 21 touchdowns, la segunda mejor cifra de temporada de los 49ers. Ahora tiene la posibilidad de superar ese registro personal y acercarse al máximo histórico.

McCaffrey llega con 13 touchdowns y ocho partidos por jugar

La actuación ante los Dallas Cowboys, el 15 de noviembre, impulsó la persecución del récord. En la victoria de San Francisco por 46-40, McCaffrey consiguió tres touchdowns: uno por tierra y dos como receptor.

También acumuló 223 yardas desde la línea de golpeo, con 62 terrestres y 161 por recepción. Una de sus anotaciones llegó en una recepción de 74 yardas, la más larga de ese tipo en su carrera.

Con esos tres touchdowns llegó a 13 en la temporada, después de nueve partidos. Su producción se divide en diez anotaciones terrestres y tres por recepción. Para igualar a Rice necesita diez más antes de que termine la campaña regular.

El cálculo muestra que el objetivo sigue abierto. McCaffrey necesita un promedio de 1.25 touchdowns en cada uno de los ocho encuentros restantes, por debajo de su ritmo actual de 1.44. La dificultad estará en sostener esa producción ante defensivas que conocen su importancia dentro del ataque de Kyle Shanahan.

La versatilidad de McCaffrey también construye su récord

El corredor no depende de una sola vía para llegar a la zona de anotación. Puede producir con acarreos desde el backfield, recibir pases en situaciones de presión o aprovechar los espacios que aparecen cuando Brock Purdy extiende una jugada.

Su rendimiento ante Dallas volvió a mostrar esa variedad. La recepción de 74 yardas nació de una jugada en la que Purdy escapó de la presión y encontró a McCaffrey después de que el corredor había participado en la protección. El jugador convirtió un pase corto en una anotación de largo recorrido.

En su trayectoria con San Francisco ya acumula 39 touchdowns por recepción. Además, es el líder de la franquicia en anotaciones recibidas por corredores y fullbacks, con 21. Sus 276 recepciones con los 49ers también lo colocaron en el cuarto lugar histórico de esa clasificación entre jugadores de esas posiciones.

Después de nueve partidos de 2026, McCaffrey suma 519 yardas terrestres y 431 por recepción, para un total de 950 yardas desde la línea de golpeo. Las cifras explican por qué su presencia obliga a las defensivas a prepararse para distintos escenarios y por qué su producción puede cambiar el desarrollo de un partido.

Minnesota, la siguiente prueba para acercarse a Jerry Rice

Los 49ers llegan al partido contra Minnesota con marca de 8-1, después de vencer a Dallas. Los Vikings presentan un registro de 7-2 y tendrán que contener una ofensiva que encontró diferentes formas de producir en su último encuentro.

Para McCaffrey, el reto será encontrar espacios ante una defensiva que buscará limitar tanto sus acarreos como sus recepciones. Cada anotación tendrá un valor adicional: lo acercará a las 23 que Rice consiguió hace casi cuatro décadas.

El encuentro también marca el regreso de la NFL a México para un partido de temporada regular. Será el sexto juego de la liga en el país y la primera aparición de los Vikings en territorio mexicano. McCaffrey ya había jugado en la Ciudad de México en 2022, cuando los 49ers derrotaron a Arizona.

La marca de Jerry Rice no está en riesgo por una sola actuación. McCaffrey necesita mantener su producción durante el último tramo de la campaña. Si consigue diez touchdowns más, igualará el récord de la franquicia y añadirá una de las temporadas más productivas de su carrera a la historia de San Francisco.

¿Cuándo y dónde ver Vikings vs. 49ers?

Los Minnesota Vikings visitarán a los San Francisco 49ers este domingo 22 de noviembre de 2026, en el partido correspondiente a la Semana 11 de la NFL. El encuentro se disputará en el Estadio Banorte de la Ciudad de México, como parte del Sunday Night Football.

El inicio está programado para las 8:20 p. m. ET (7:20 p. m. CT y 5:20 p. m. PT).

En Estados Unidos, la transmisión estará disponible por NBC, con streaming en Peacock. Los suscriptores de NFL+ también podrán ver el encuentro en vivo desde teléfonos y tabletas compatibles.

Partido: Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers.

Minnesota Vikings vs. San Francisco 49ers. Fecha: domingo 22 de noviembre de 2026.

domingo 22 de noviembre de 2026. Sede: Estadio Banorte, Ciudad de México.

Estadio Banorte, Ciudad de México. Horario: 8:20 p. m. ET / 7:20 p. m. CT / 5:20 p. m. PT.

8:20 p. m. ET / 7:20 p. m. CT / 5:20 p. m. PT. Transmisión en inglés: NBC.

NBC. Streaming: Peacock.

Peacock. Streaming móvil: NFL+ en teléfonos y tabletas compatibles.

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