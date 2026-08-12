Solo un tercio de los estadounidenses aprueba el trabajo de Trump, un mínimo histórico

La aprobación del presidente de EE.UU. cayó a un 33%, mientras el rechazo llega a 62%, su peor balance en las encuestas de sus dos mandatos

Algunos republicanos también le han dado la espalda a Trump / Jim Watson / AFP

La popularidad de Donald Trump atraviesa uno de sus momentos más complicados desde que regresó a la Casa Blanca. Solo 33% de los estadounidenses aprueba cómo está desempeñando su trabajo como presidente, mientras 62% lo desaprueba, de acuerdo con la más reciente encuesta de Economist/YouGov. El resultado marca el nivel más bajo de aprobación registrado para Trump en cualquiera de sus dos mandatos.

El dato adquiere mayor peso cuando se observa el balance general: Trump registra una aprobación neta de -29 puntos, resultado de restar el porcentaje de desaprobación al de aprobación. También es el peor registro que ha obtenido en los sondeos de Economist/YouGov. En este mismo punto de su primer mandato, su aprobación neta era de -10, mientras que Joe Biden tenía -17 durante el periodo equivalente de su presidencia.

El desgaste alcanza a independientes y republicanos

La caída no se limita a los sectores que tradicionalmente han sido más críticos con el presidente. Entre los independientes, apenas 18% aprueba su desempeño y 71% lo desaprueba, para una aprobación neta de -53. A comienzos de 2026, el panorama era considerablemente distinto: 32% lo aprobaba y 60% lo rechazaba.

Incluso, dentro del Partido Republicano, aparecen señales de desgaste. El respaldo continúa siendo prácticamente absoluto entre los republicanos que se identifican como MAGA: 92% aprueba el trabajo de Trump y 8% lo desaprueba. Sin embargo, entre los republicanos que no se consideran MAGA el cambio es mucho más pronunciado: 51% aprueba y 47% desaprueba su gestión, frente a un respaldo de 60% en enero.

La pérdida de apoyo también se refleja en otros grupos demográficos. Trump alcanza nuevos mínimos de aprobación neta entre las mujeres, con -36 puntos; los estadounidenses blancos, con -19, y los graduados universitarios, con -42. El resultado sugiere que el deterioro de su imagen presidencial no está concentrado en un único segmento del electorado.

Los demócratas mantienen un rechazo casi total

Entre los demócratas, la oposición a Trump prácticamente no deja espacio para la duda: 95% desaprueba su desempeño y apenas 4% lo aprueba, un balance neto de -91. La elevada desaprobación entre los votantes demócratas se ha mantenido como una constante durante buena parte de su segundo mandato.

Otro indicador de la debilidad presidencial es la proporción de estadounidenses que aprueba fuertemente su trabajo. Solo 17% expresa un respaldo decidido, el nivel más bajo registrado durante este mandato. Entre los republicanos, menos de la mitad, 48%, dice aprobar fuertemente su gestión.

Los demócratas toman ventaja rumbo a las elecciones de 2026

El mal momento de Trump coincide con una ventaja demócrata en la intención de voto para las elecciones legislativas de noviembre. Entre los votantes registrados, el 46% afirma que votaría por el candidato demócrata a la Cámara de Representantes, frente al 40% que elegiría al republicano. La diferencia de seis puntos es la mayor registrada por Economist/YouGov desde febrero.

La brecha resulta especialmente relevante entre los independientes: 43% se inclina por el candidato demócrata y 24% por el republicano. Entre los demócratas, 94% respalda al candidato de su partido, mientras 87% de los republicanos dice que votaría por el republicano.

La encuesta muestra, además, que el rechazo a Trump tiene un peso electoral mayor que el respaldo intenso que todavía conserva. El 82% de quienes desaprueban fuertemente al presidente se inclinarían por un candidato demócrata al Congreso, mientras que el 95% de quienes lo aprueban fuertemente elegirían a un republicano. Sin embargo, quienes desaprueban fuertemente a Trump representan aproximadamente la mitad de la población, frente a cerca de una quinta parte que lo aprueba con la misma intensidad.

En conjunto, los números dibujan un escenario cada vez más incómodo para Donald Trump de cara a las elecciones de medio mandato de 2026. Con su aprobación en un mínimo histórico y los demócratas ampliando su ventaja entre los votantes registrados, el desgaste presidencial podría convertirse en un factor decisivo en la batalla por el control del Congreso.

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