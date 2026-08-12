LaLiga 2026-27 arranca este fin de semana: partidos imperdibles y dónde verla en EE.UU.

Barcelona defenderá el título ante Real Madrid y Atlético en una campaña con clásicos, derbis y duelos decisivos por Europa y el campeonato

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La espera terminó. LaLiga 2026-27 comienza este sábado 15 de agosto con una temporada que promete mantener la atención de los aficionados al fútbol en EE.UU. El campeonato tendrá como vigente campeón al Barcelona, mientras que el Real Madrid, con recientes incorporaciones como la de Yan Diomandé, y el Atlético de Madrid, en medio de la novela de Julián Álvarez, aparecen nuevamente entre los principales protagonistas de una carrera que tendrá duelos directos desde las primeras semanas y que culminará el 30 de mayo de 2027.

El calendario tiene varios partidos marcados en rojo, pero ninguno genera tanta expectativa como El Clásico. Barcelona recibirá al Real Madrid el 25 de octubre, mientras que el segundo enfrentamiento entre los gigantes españoles se disputará el 9 de mayo en Madrid, apenas tres jornadas antes del cierre. El derbi madrileño también tendrá dos capítulos: Atlético-Real Madrid el 20 de septiembre y Real Madrid-Atlético el 4 de abril.

Los partidos de LaLiga 2026-27 que hay que marcar en el calendario

La temporada también tendrá espacio para rivalidades históricas como los derbis vasco, sevillano y catalán. Además, los enfrentamientos entre Culés, Merengues y Colchoneros podrían tener un peso enorme en la definición del campeonato, especialmente si la tabla llega igualada a la primavera.

15 de agosto: Alavés vs. Getafe: arranque de LaLiga 2026-27.

Alavés vs. Getafe: arranque de LaLiga 2026-27. 20 de septiembre: Atlético de Madrid vs. Real Madrid: primer derbi madrileño.

Atlético de Madrid vs. Real Madrid: primer derbi madrileño. 25 de octubre: Barcelona vs. Real Madrid: primer Clásico.

Barcelona vs. Real Madrid: primer Clásico. 1 de noviembre: Athletic Club vs. Real Sociedad: derbi vasco.

Athletic Club vs. Real Sociedad: derbi vasco. 8 de noviembre: Atlético de Madrid vs. Barcelona: duelo directo entre aspirantes.

Atlético de Madrid vs. Barcelona: duelo directo entre aspirantes. 22 de noviembre: Sevilla vs. Real Betis: primer derbi sevillano.

Sevilla vs. Real Betis: primer derbi sevillano. 3 de enero: Espanyol vs. Barcelona: derbi catalán.

Espanyol vs. Barcelona: derbi catalán. 7 de febrero: Real Betis vs. Sevilla: segundo derbi sevillano.

Real Betis vs. Sevilla: segundo derbi sevillano. 7 de febrero: Barcelona vs. Atlético de Madrid: revancha entre dos contendientes.

Barcelona vs. Atlético de Madrid: revancha entre dos contendientes. 4 de abril: Real Madrid vs. Atlético de Madrid: segundo derbi madrileño.

Real Madrid vs. Atlético de Madrid: segundo derbi madrileño. 18 de abril: Barcelona vs. Espanyol: vuelta del derbi catalán.

Barcelona vs. Espanyol: vuelta del derbi catalán. 2 de mayo: Real Sociedad vs. Athletic Club: segundo derbi vasco.

Real Sociedad vs. Athletic Club: segundo derbi vasco. 9 de mayo: Real Madrid vs. Barcelona: segundo Clásico y posible partido decisivo por el título.

La primera jornada será particularmente atípica: no se concentrará en un solo fin de semana, sino que se repartirá entre el 15 y el 27 de agosto. El campeón Barcelona debutará el 27 de agosto contra Athletic Club, mientras Real Madrid recibirá a Real Sociedad el 26 y Atlético de Madrid enfrentará a Málaga el 19.

Así comienza la temporada 2026-27 de LaLiga

15 de agosto: Alavés vs. Getafe; Sevilla vs. Rayo Vallecano

Alavés vs. Getafe; Sevilla vs. Rayo Vallecano 16 de agosto: Racing vs. Villarreal – Espanyol vs. Levante – Celta vs. Osasuna

Racing vs. Villarreal – Espanyol vs. Levante – Celta vs. Osasuna 17 de agosto: Deportivo vs. Elche

Deportivo vs. Elche 19 de agosto: Atlético de Madrid vs. Málaga

Atlético de Madrid vs. Málaga 25 de agosto: Valencia vs. Real Betis

Valencia vs. Real Betis 26 de agosto: Real Madrid vs. Real Sociedad

Real Madrid vs. Real Sociedad 27 de agosto: Barcelona vs. Athletic Club

¿Dónde ver LaLiga 2026-27 en EE.UU.?

Para los aficionados latinos en EE.UU., hay información importante: ESPN mantiene los derechos de LaLiga en el país hasta la temporada 2028-29, con los 380 partidos disponibles en streaming y cobertura en inglés y español. El acuerdo también contempla encuentros seleccionados en las cadenas de televisión de ESPN. Pero también, hay otras opciones para seguir todas las jornadas del balompié ibérico:

ESPN+: opción principal para seguir los 380 partidos de LaLiga en vivo, con transmisiones en inglés y español.

opción principal para seguir los 380 partidos de LaLiga en vivo, con transmisiones en inglés y español. ESPN Deportes: cobertura televisiva en español y programación relacionada con el fútbol internacional.

cobertura televisiva en español y programación relacionada con el fútbol internacional. ABC, ESPN y ESPN2: partidos seleccionados de LaLiga podrán llegar a las cadenas lineales de ESPN.

partidos seleccionados de LaLiga podrán llegar a las cadenas lineales de ESPN. Disney+: algunos encuentros pueden integrarse a la oferta de ESPN dentro de Disney+, según la programación disponible para Estados Unidos.

Esta temporada, LaLiga ofrecerá mucho más que una pelea entre dos gigantes. Barcelona parte como campeón, pero el calendario coloca varios cruces directos en momentos capaces de cambiar el rumbo de la clasificación y quizá, puede que haya un nuevo monarca en el fútbol de España.

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