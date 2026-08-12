Lionel Messi y Denis Bouanga: el duelo por el récord de goles en Leagues Cup entra en zona decisiva

La estrella del Inter Miami y el delantero de LAFC están empatados con 14 goles, pero sus caminos para quedarse con el liderato histórico son muy distintos

Lionel Messi En Duda En Leagues Cup | Chandan Khanna | AFP

Lionel Messi y Denis Bouanga comparten el liderato histórico de goleadores de la Leagues Cup con 14 tantos cada uno. Messi llegó a esa cifra con un doblete ante Atlético de San Luis, mientras que Bouanga respondió con el gol de Los Angeles FC frente a Chivas.

Ahora, el atacante de LAFC está en condiciones de seguir sumando, mientras la participación de Messi ante León permanece en duda. Todo dependerá también de sus equipos.

Messi tomó ventaja, pero Bouanga respondió de inmediato

La pelea por el récord refleja dos formas diferentes de producir goles. Messi ganó el torneo en 2023 con Inter Miami; Bouanga fue subcampeón en 2024. En asistencias, el delantero de LAFC aparece por delante con seis, frente a las cuatro del argentino.

Sus estilos explican esta producción. Messi se mueve con libertad, puede aparecer como mediapunta o falso nueve y suele retroceder para participar en la construcción. Esa movilidad arrastra defensores. Sus dos goles frente a San Luis mostraron su precisión para atacar el área y aprovechar situaciones de balón parado.

Bouanga representa otra fórmula. El delantero franco-gabonés apuesta por la velocidad, el desborde y las diagonales desde la banda izquierda hacia su pierna derecha. El gol ante Chivas fue una muestra de esa capacidad para atacar espacios y definir ante la salida del arquero.

El camino de ambos hacia el liderato histórico

La situación competitiva introduce una diferencia importante.Inter Miami necesita superar a León para mantener vivas sus opciones de avanzar. Si el equipo de Florida consigue la clasificación, Messi podría reincorporarse en las rondas de eliminación directa y volver a competir por el primer puesto.

Bouanga, en cambio, llega con LAFC a la última jornada ante Querétaro con una oportunidad inmediata para romper el empate. Un nuevo gol lo colocaría como líder absoluto.

El contexto personal del argentino también ha marcado esta jornada.Tras el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, el capitán de Inter Miami recibió una licencia por duelo y se ausentó del encuentro contra Monterrey.

Su presencia ante León está prácticamente descartada debido al impacto emocional y a la falta de entrenamientos.

Por eso, la batalla por el récord no depende únicamente de quién define mejor frente al arco. También está condicionada por los resultados de sus equipos y por la posibilidad de seguir jugando.

Con 14 goles por lado, Messi conserva una mayor productividad por partido, pero Bouanga tiene ahora el escenario más directo para intentar separarse.

Además, cada gol puede cambiar el orden histórico de la competencia. La carrera puede resolverse en cuestión de partidos. Bouanga buscará tomar distancia ante Querétaro y Messi dependerá de que Inter Miami mantenga abierta la puerta de la eliminación directa.

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