TPS para salvadoreños vence en menos de un mes

Miles de familias de este país podrían enfrentar cambios en su situación migratoria y laboral mientras buscan alternativas para permanecer legalmente en EE.UU.

Miles de salvadoreños pueden ser deportados / Shutterstock

Más de 170 mil inmigrantes de El Salvador viven una carrera contrarreloj ante el vencimiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños, previsto para el próximo 9 de septiembre. Si la protección llega a su fin, miles podrían perder su permiso de trabajo y quedar expuestos a procesos de deportación en EE.UU.

La incertidumbre aumenta entre las familias beneficiadas por el TPS, un programa creado para proteger a ciudadanos de países que enfrentan condiciones que dificultan su regreso seguro. El Salvador recibió esta protección en 2001, después de los terremotos que sacudieron al país.

Crece la preocupación entre los beneficiarios

“La gente está atemorizada”, expresó a EFE Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), organización que ha impulsado la permanencia del beneficio. En los últimos días, sus teléfonos no han dejado de sonar con consultas de salvadoreños preocupados por una posible cancelación.

El abogado de inmigración Fernando Romo considera que una nueva extensión del TPS para salvadoreños no parece probable, debido a las acciones que la Administración de Donald Trump ha tomado contra este programa, sin importar los costos que tienen las deportaciones. Para quienes dependen del TPS, el tiempo para encontrar otra alternativa migratoria se reduce cada día.

Trump ya intentó terminar el TPS

En enero de 2018, durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó terminar el TPS de El Salvador. En aquel momento, unos 180 mil salvadoreños estaban protegidos y recibieron 18 meses para buscar otra vía legal para permanecer en EE.UU. o abandonar el país.

Una demanda presentada por beneficiarios y sus hijos estadounidenses consiguió mantener temporalmente la protección mediante una orden judicial. Los demandantes argumentaron que la decisión del Gobierno estaba motivada por razones discriminatorias. Sin embargo, durante su segundo mandato, Trump volvió a impulsar la eliminación del TPS para distintos países y obtuvo respaldo de la Corte Suprema para revocar estas protecciones.

¿Qué pasa si vence el TPS?

Si el TPS para salvadoreños termina el 9 de septiembre, los beneficiarios afectados podrían perder su autorización de empleo y la protección migratoria que les permite permanecer legalmente en EE.UU. Aunque esto no significa que todos sean deportados de inmediato, quienes no tengan otra vía migratoria quedarían en una posición mucho más vulnerable frente a las autoridades.

Mientras se acerca la fecha límite, organizaciones y abogados de inmigración piden a los beneficiarios revisar su situación particular y determinar si cuentan con otra alternativa legal.

Con menos de un mes para el vencimiento del TPS para salvadoreños, miles de familias esperan una decisión que podría definir su futuro en EE.UU. La fecha del 9 de septiembre se acerca mientras crece la presión para encontrar una salida migratoria antes de que termine la protección.

Te puede interesar: