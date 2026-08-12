Alexis Sánchez puede cambiar al CF Montreal: las claves de su nuevo papel como jugador franquicia

El delantero chileno llega para darle creatividad, experiencia y una nueva identidad ofensiva a un CF Montreal necesitado de respuestas

Alexis Sánchez Llega A CF Montreal | Imagen CF Montreal

Alexis Sánchez llega al CF Montreal como Jugador Franquicia con una misión que va mucho más allá de marcar goles: convertirse en el futbolista capaz de cambiar la manera en que el equipo ataca.

El conjunto canadiense atraviesa una temporada complicada en la MLS cuyos representantes disputan la Leagues Cup, ocupa el decimocuarto puesto de la Conferencia Este y apenas suma 24 goles, una producción que explica buena parte de sus problemas.

El nuevo número 10 puede darle otra dimensión al ataque

En una MLS que espera cambios con la llegada de Larry Berg, la principal aportación de Sánchez estará probablemente en zonas donde Montréal ha encontrado más dificultades: la elaboración y el último pase.

El equipo ha dependido demasiado de transiciones rápidas y ha tenido problemas para mantener posesiones profundas frente a defensas replegadas.

Ahí aparece el valor del chileno. A sus 37 años, su juego ya no depende exclusivamente de la velocidad y el desborde que caracterizaron algunas de sus mejores etapas en Europa.

Su evolución lo ha llevado hacia un papel de segundo delantero o mediapunta con libertad para moverse por diferentes sectores del campo.

La asignación del número 10 anticipa precisamente esa función. Sánchez podrá bajar algunos metros para participar en la construcción, recibir bajo presión y buscar pases entre líneas. Su movimiento también puede provocar que los defensores rivales abandonen sus posiciones, generando espacios para los extremos.

Es un cambio importante para un equipo que necesita producir más cerca del área. La temporada 2025-26 con Sevilla terminó para Sánchez con cuatro goles y dos asistencias en 28 apariciones oficiales, mientras que su carrera de clubes acumula 215 goles y 154 asistencias en 788 partidos, de acuerdo con el documento de referencia.

Experiencia, liderazgo y presión: el otro aporte de Sánchez

El impacto del chileno tampoco se medirá únicamente en las estadísticas. Montreal incorpora a un futbolista acostumbrado a vestuarios de máxima exigencia y con una trayectoria internacional que puede convertirse en una referencia para los jugadores jóvenes.

Alexis Sánchez llega después de pasar por clubes como Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán, Olympique de Marsella y Sevilla. Además, fue una pieza central de la generación chilena que conquistó dos Copas América consecutivas, en 2015 y 2016.

Esa experiencia puede tener un efecto directo sobre el grupo. Al concentrar parte de la atención de los rivales y de los reflectores, Sánchez también puede liberar presión sobre futbolistas más jóvenes.

Su presencia en los entrenamientos representa, además, una oportunidad para transmitir hábitos y exigencia competitiva.

El desafío será encontrar el equilibrio. Si el nuevo número 10 tiene libertad para crear, otros jugadores deberán asumir mayores responsabilidades defensivas. El propio análisis recomienda un bloque medio estructurado y mayor recorrido de interiores y mediocampistas para compensar su menor participación en la presión alta.

Por eso, el verdadero éxito del fichaje dependerá de que Montreal no espere que Alexis Sánchez resuelva todo por sí solo.

El objetivo debe ser construir alrededor de él un equipo capaz de aprovechar su visión, movilidad y experiencia. El chileno puede ser el rostro de una nueva etapa, pero su mayor aporte podría estar en algo todavía más importante: conseguir que el CF Montreal vuelva a tener una idea reconocible cuando tenga el balón.

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