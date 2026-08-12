Cavan Sullivan, la joya de la MLS que apunta a la selección de EE.UU.

El joven futbolista de 16 años deslumbra con Philadelphia Union y fortalece su candidatura para llegar al conjunto de las Barras y las Estrellas rumbo al Mundial 2030

Sullivan, la promesa del fútbol de EE.UU. / Mitchell Leff / Getty Images via AFP

Cavan Sullivan ya no parece un adolescente al que se le deben conceder minutos para que aprenda. A sus 16 años, el mediocampista de Philadelphia Union está empezando a reclamar protagonismo por méritos propios y, tras sus últimas actuaciones en la MLS y la Leagues Cup, la pregunta dejó de ser si tiene talento para competir entre profesionales. Ahora es cuánto tardará en convertirse en una opción real para la selección de EE.UU.

Su crecimiento llega en un momento especialmente atractivo para el fútbol estadounidense. Con Mauricio Pochettino renovado hasta el Mundial de 2030 y una nueva generación de jóvenes buscando hacerse espacio en el equipo nacional, Sullivan tiene por delante cuatro años para convertir su enorme potencial en una candidatura difícil de ignorar. La ruta, sin embargo, empieza mucho antes de pensar en la próxima Copa del Mundo: seguir respondiendo cada semana en la MLS y ante rivales de alto nivel de Concacaf.

Sullivan responde en los partidos grandes

El momento más reciente llegó el pasado domingo, cuando Sullivan fue una de las figuras del triunfo 3-1 del Philadelphia Union sobre Necaxa en la Leagues Cup. El estadounidense participó en la jugada del primer gol, después marcó el tercero al minuto 53 y terminó de confirmar una evolución que ya se había advertido en los partidos posteriores al Mundial.

Ante el conjunto mexicano, Sullivan demostró que puede jugar con personalidad frente a rivales acostumbrados a partidos físicos y de alta exigencia. Contra Cruz Azul había generado peligro pese al resultado adverso y, frente a Necaxa, dio un paso más: tomó decisiones con mayor claridad, atacó espacios y apareció en el área para marcar. Su gol también lo convirtió en el jugador más joven en anotar en la historia de la Leagues Cup, igualando en ese apartado al mexicano Gilberto Mora.

Una evolución que ya se nota en la MLS

La transformación no comenzó esta semana. Antes del parón por el Mundial, Sullivan ya había conseguido su primer gol en la MLS, además de una asistencia, en el partido contra Orlando City. Aquella actuación lo convirtió en el segundo jugador más joven en la historia de la liga en registrar un gol y una asistencia en un mismo encuentro.

Lo interesante es que ahora juega con una naturalidad distinta. La experiencia acumulada empieza a notarse en un futbolista que, durante sus primeros meses como profesional, en ocasiones parecía querer demostrar demasiado cada vez que recibía el balón. Hoy arriesga cuando debe, entiende mejor cuándo acelerar y, sobre todo, parece mucho más cómodo enfrentándose a jugadores físicamente superiores.

Philadelphia Union ya construye alrededor de su talento

Para Philadelphia Union, ese crecimiento tiene un valor enorme. El club ha apostado históricamente por su academia y Sullivan es uno de los mejores ejemplos de esa filosofía. Su debut en MLS, en julio de 2024, llegó cuando tenía apenas 14 años y 293 días, edad con la que rompió el récord que pertenecía a Freddy Adu como el futbolista más joven en disputar un partido de la liga.

Además, su futuro europeo ya está encaminado. Philadelphia Union acordó una transferencia a Manchester City para cuando Sullivan cumpla 18 años, una señal del nivel de expectativa que existe alrededor del jugador. Pero antes de pensar en Inglaterra, el gran desafío es consolidarse en la MLS y convencer a Pochettino de que merece una oportunidad con la selección de EE.UU.

¿Cavan Sullivan llegará al Mundial 2030?

El calendario también juega a su favor. Con el Mundial de 2030 como horizonte y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 en el camino, Sullivan tendrá varias ventanas para competir por un lugar dentro de las estructuras de la selección estadounidense. Todavía no ha debutado con el equipo mayor, pero su progresión y sus actuaciones ante clubes de la Liga MX hacen cada vez más difícil ignorar su candidatura.

La prudencia sigue siendo necesaria: convertir a un futbolista de 16 años en la próxima gran estrella de EE.UU. puede ser una carga innecesaria. Sin embargo, Sullivan está haciendo algo más importante que cumplir con las expectativas: está construyendo argumentos en la cancha. Y después de su gol ante Necaxa, el adolescente de Philadelphia Union ya no solo representa el futuro de la MLS; comienza a parecer una pieza posible del futuro de la selección de EE.UU.

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