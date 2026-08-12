El plan de Chicago Fire y Lewandowski para superar al campeón de Liga MX en Leagues Cup

Robert Lewandowski tendrá un reto táctico ante un Cruz Azul compacto: moverse, generar espacios y aprovechar cada oportunidad

Robert Lewandowski Figura De Chicago | Jared Lennon | Getty Images vía AFP

Cruz Azul vs. Chicago Fire será uno de los partidos más atractivos de la Leagues Cup 2026 que reúne a equipos de la MLS y Liga MX. Con su principal figura, Robert Lewandowski frente al campeón vigente de la Liga MX, ambos equipos llegan con seis puntos y el liderato del Grupo A en juego.

Pero el delantero polaco tendrá una misión particular: encontrar la manera de romper una defensa que concede muy poco y que basa buena parte de su fortaleza en mantener juntas sus líneas.

Lewandowski tendrá que salir del área para abrir el cerrojo

El principal desafío para Lewandowski será evitar convertirse en un delantero predecible. Cruz Azul suele defender con un bloque compacto, especialmente cuando no tiene la pelota, y utiliza a Érik Lira como una pieza fundamental para cerrar los espacios por delante de los centrales.

Esa estructura obliga al atacante del Chicago Fire a interpretar el partido más allá de esperar un centro dentro del área.

Una de las claves estará en sus movimientos de apoyo. Si el polaco retrocede unos metros para recibir entre el mediocampo y la defensa, puede obligar a un zaguero cementero a abandonar su posición.

Ese pequeño desplazamiento puede ser suficiente para generar un hueco que los extremos aprovechen con diagonales.

La idea no consiste en alejar a Lewandowski permanentemente de la zona de definición, sino en utilizar su movilidad para desordenar al campeón mexicano. Después de atraer una marca, deberá volver rápidamente al área para aprovechar el espacio que él mismo ayudó a crear.

El delantero llega, además, en un momento ascendente. Registra tres goles en sus últimos tres partidos oficiales y destaca su capacidad para sostener esfuerzos prolongados, después de disputar 97 minutos ante Santos Laguna.

Chicago Fire necesita algo más que los goles de su delantero

Cruz Azul no solamente buscará controlar a Lewandowski; también intentará evitar que Chicago encuentre continuidad por las bandas. Por eso, la participación de los extremos y de los mediocampistas ofensivos será determinante.

El plan de Gregg Berhalter contempla una transformación durante los partidos. Chicago puede pasar de su 4-3-3 a una estructura 4-2-3-1 asimétrica para sobrecargar los costados y generar más opciones de desborde.

En ese escenario, jugadores como Puso Dithejane y Andrew Gutman pueden convertirse en socios importantes para el delantero polaco.

También habrá que prestar atención a las segundas jugadas. El gol de Lewandowski contra Santos Laguna, conseguido en el tiempo añadido, mostró que su instinto dentro del área continúa siendo una herramienta decisiva.

Ante una defensa que puede bloquear los caminos hacia la portería, estar atento a rebotes y rechaces podría marcar la diferencia.

Cruz Azul, por su parte, cuenta con argumentos para complicar el partido. José Paradela lidera su ataque, Carlos Rodríguez maneja buena parte de la distribución y Omar Campos aporta profundidad por la banda.

Por eso, Chicago Fire no puede limitarse a buscar a Lewandowski con pases directos. Necesita mover al campeón mexicano, cambiar el ritmo y crear situaciones en las que el delantero reciba con ventaja.

La clave estará en la paciencia. Si Lewandowski consigue atraer defensores, atacar el primer poste y aparecer en las segundas jugadas, Chicago tendrá herramientas para desafiar al campeón de Liga MX.

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