Cómo donar al terremoto en Colombia desde EE. UU. de forma segura

¿Quieres ayudar tras el terremoto en Colombia? Estos son los canales verificados para donar desde EE.UU. sin riesgo de caer en trampas.

La Cruz Roja Colombiana está recibiendo donativos| ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP

La mañana de este lunes 10 de agosto, la tierra sacudió con fuerza en el occidente de Colombia. Un terremoto de magnitud 7.4 con epicentro en San José del Palmar, Chocó, estremeció ciudades como Pereira, Cali y Bogotá, dejando un saldo preliminar de más de 130 fallecidos, cientos de heridos y más de 1,500 viviendas averiadas, según los reportes oficiales que siguen actualizándose mientras avanzan las labores de rescate. Es el sismo más intenso que enfrenta el país en las últimas cinco décadas, y la comunidad latina en Estados Unidos ya se está movilizando para ayudar.

Cómo donar si estás en Florida

Si vives cerca del sur de Florida, la organización humanitaria Global Empowerment Mission (GEM) habilitó un centro de acopio en 1850 NW 84th Ave., Suite 100, Doral, Florida, que abre todos los días de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. Estos son los artículos que están recibiendo para las comunidades afectadas:

Carpas y lonas nuevas

Sacos de dormir y mantas nuevas

Artículos de higiene personal , como cepillos y pasta dental, jabón, champú y desodorante

, como cepillos y pasta dental, jabón, champú y desodorante Botiquines de primeros auxilios

GEM aclaró que no recibe alimentos, agua, ropa, artículos para bebés, suministros para mascotas ni medicamentos, porque esos insumos se adquieren directamente en Colombia para agilizar la respuesta. Este detalle importa, pues donar solo lo solicitado evita que la logística se convierta en un obstáculo para quienes esperan ayuda entre los escombros del sismo más fuerte que vive el país en cinco décadas.

Canales oficiales de la Cruz Roja Colombiana para donar

Para quienes prefieren aportar dinero desde cualquier estado, la Cruz Roja Colombiana mantiene abierta su campaña de emergencia con varias vías seguras.

Su sitio oficial www.cruzrojacolombiana.org

La cuenta corriente Davivienda 0560455069996490 a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (NIT 899999025-3)

a nombre de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (NIT 899999025-3) La app Daviplata

Cada aporte financia salud, agua potable, rescate y restablecimiento de telecomunicaciones en las zonas golpeadas. Hay más caminos confiables. La campaña Colombia Se Levanta, junto a Give To Colombia, recibe aportes desde Estados Unidos, y el Banco de Alimentos de Bogotá habilitó donaciones en su sitio web y mediante la llave BRE-B 0091677852. Y si tu angustia no es donar sino encontrar a alguien, el programa de Protección de Vínculos Familiares de la Cruz Roja te orienta gratis por el correo rcf@cruzrojacolombiana.org o el WhatsApp (+57) 321 213 9525.

Usar vías oficiales es tu mejor escudo contra las estafas

Aquí viene lo importante. Las emergencias despiertan lo mejor de la gente, pero también a los estafadores. Ya se detectaron cuentas falsas y páginas clonadas pidiendo “donaciones” tras el terremoto, un patrón que se repite en cada desastre. Para protegerte, ten en cuenta estas claves.

Verifica siempre el NIT y el nombre legal de la organización

de la organización Confirma los datos en los portales oficiales antes de transferir

antes de transferir Desconfía de quien te presione a donar de inmediato

a donar de inmediato Evita efectivo, tarjetas de regalo o envíos a personas desconocidas

o envíos a personas desconocidas Guarda comprobantes de cada donación, como recomienda la Comisión Federal de Comercio

Elegir canales verificados cumple un doble propósito, pues cuida tu bolsillo y garantiza que tu solidaridad llegue de verdad a las comunidades de Risaralda y Valle del Cauca que hoy lo necesitan todo.

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