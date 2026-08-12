Oficial: Kyler Murray gana la batalla a J.J. McCarthy y será el QB titular de los Vikings en Semana 1

Los Vikings eligieron a Kyler Murray para liderar su ofensiva en el debut de la temporada frente a los Packers.

Los Vikings dan un voto de confianza a Murray | DAVID BERDING /GETTY IMAGES VIA AFP

¡Se acabó la novela en el norte! Kevin O’Connell confirmó este martes que Kyler Murray será el quarterback titular de los Minnesota Vikings en la semana 1, cuando el equipo reciba a sus archirrivales de los Green Bay Packers el próximo 13 de septiembre. La decisión llega apenas dos semanas después del inicio del campamento y pone fin a una de las competencias más seguidas del verano en la NFL.

Murray se ganó el puesto a pulso

El experimentado mariscal, ex primera selección global del draft y ex Novato Ofensivo del Año, llegó a Minnesota con un contrato de un año y una misión clara, relanzar su carrera. Y vaya que lo está logrando. Durante el campo de entrenamiento en Eagan, Murray tomó cerca de dos tercios de las repeticiones con el primer equipo y mostró una mejoría constante que no pasó desapercibida para el cuerpo técnico.

El propio O’Connell reconoció que el pasador ha mejorado todos y cada uno de los días, y que quedó claro el trabajo que hizo durante el verano para dominar el playbook. Esa química con el esquema ofensivo, sumada a su capacidad para hacer daño con el brazo y con las piernas, terminó inclinando la balanza a su favor.

J.J. McCarthy tendrá que esperar su momento

Del otro lado queda J.J. McCarthy, la selección número 10 del draft de 2024, quien llegó al campamento con la esperanza de defender el puesto que ocupó el año pasado. Sin embargo, su temporada 2025 dejó más dudas que certezas, con 11 pases de anotación y 12 intercepciones, y ahora deberá aportar desde la banca como QB2.

Ojo, esto no significa que el proyecto de McCarthy esté muerto. O’Connell dejó claro que el joven seguirá recibiendo muchas repeticiones porque su desarrollo sigue siendo prioridad para la franquicia. Además, la presencia del veterano Carson Wentz le da a Minnesota una profundidad envidiable en la posición más importante del equipo.

Un arranque de temporada con sabor a revancha

Con este anuncio, los Vikings tendrán un quarterback titular distinto en la semana 1 por cuarto año consecutivo, tras Kirk Cousins en 2023, Sam Darnold en 2024 y McCarthy en 2025. La directiva confía en que Murray sea por fin la respuesta estable que el equipo necesita para pelear la NFC Norte, con armas de lujo como Justin Jefferson listas para explotar.

El calendario ya está marcado. Minnesota abrirá la pretemporada este sábado 15 de agosto visitando a los Giants en Nueva York, y tras el anuncio de Murray, los Vikings amanecieron como favoritos por 1.5 puntos ante los Packers para el duelo inaugural.

Y hay más motivos para emocionarse. El 22 de noviembre, Murray y los Vikings visitarán a los San Francisco 49ers en la Ciudad de México, en lo que podría ser un partido histórico, pues el pasador se perfila para convertirse en el primer ganador del Trofeo Heisman en disputar un juego de temporada regular en suelo mexicano. Una cita que ya tiene a la afición latina contando los días.

La era de Kyler Murray en Minnesota arrancó oficialmente. Ahora le tocará a Murray demostrar en el emparrillado si podrá convertirse en el quarterback titular durante el resto de la temporada.

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