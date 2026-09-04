Inter Miami vs Atlanta United: cómo llegar al Nu Stadium y dónde estacionarse

Estas son las rutas, opciones de estacionamiento y alternativas de transporte para disfrutar el partido de Inter Miami sin complicaciones

Inter Miami juega esta semana en el Nu Stadium | C. Mandato | Getty Images vía AFP

El partido Inter Miami vs Atlanta United de la MLS 2026 se jugará en una jornada maratónica de 15 partidos este fin de semana y este duelo tendrá lugar este sábado 5 de septiembre a las 7:30 p. m. ET en el Nu Stadium, y para quienes planean asistir al estadio, llegar con tiempo será clave.

El recinto está dentro de Miami Freedom Park y su ubicación, cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, hace que el tráfico pueda convertirse en uno de los principales retos de la jornada.

Para ver a Lionel Messi considerado como jugador de la jornada 23, se recomienda anticipar el desplazamiento y considerar alternativas al automóvil.

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Las mejores rutas para llegar al Inter Miami vs Atlanta United

Si vas a manejar desde Downtown Miami, Brickell, Miami Beach o el corredor de I-95, la ruta principal es la State Road 836, conocida como Dolphin Expressway, en dirección oeste. Las salidas hacia NW 37th Avenue y NW 42nd Avenue permiten aproximarse al complejo.

Para quienes llegan desde Doral, Sweetwater o zonas conectadas con la Palmetto Expressway, la recomendación es utilizar también la Dolphin Expressway, pero en dirección este, para después incorporarse hacia LeJeune Road. Desde Hialeah y Miami Lakes, la State Road 112, o Airport Expressway, ofrece otra alternativa para descender hacia el estadio.

Un detalle importante: LeJeune Road como uno de los puntos donde puede concentrarse el tráfico, especialmente conforme se acerca la hora del partido. Por eso, si vas en automóvil, conviene evitar llegar sobre la hora del silbatazo inicial.

El propio Inter Miami confirma que el encuentro comenzará a las 7:30 p. m. ET, por lo que una llegada anticipada puede marcar la diferencia entre entrar tranquilamente o pasar buena parte de la previa atrapado en el tránsito.

¿Dónde estacionarse y cuánto cuesta?

El estacionamiento dentro del complejo requiere compra anticipada. Inter Miami advierte que no habrá compra de espacios en el día del partido y que los lugares pueden agotarse debido a la demanda. Para encuentros individuales, la información oficial señala actualmente disponibilidad en el Yellow Lot.

La guía de movilidad contempla tres categorías principales: el Yellow Lot, destinado a espacios reservados y VIP, con tarifas estimadas de entre $60 y $80 dólares; el Green Lot, con precios de aproximadamente $45 a $60; y lotes generales perimetrales, con costos estimados de $35 a $50 dólares.

Si tienes estacionamiento reservado, lleva el pase digital listo en la aplicación. El sistema utiliza códigos dinámicos y reconocimiento de matrícula, por lo que las capturas de pantalla, imágenes enviadas por mensajería o boletos impresos no son válidos.

Pero existe una opción que puede resultar mucho más práctica: el transporte público. Metrorail conecta diferentes zonas de Miami-Dade con el Miami Intermodal Center, desde donde existe conexión peatonal hacia el estadio. También hay alternativas como Tri-Rail, Metrobus y servicios especiales de transporte.

Además, los aficionados que utilizan Metrorail, Tri-Rail, Metrobus o Brightline pueden recibir un crédito de $10 dólares para alimentos y bebidas, presentando la documentación correspondiente en Guest Services.

Para este Inter Miami vs Atlanta United, la recomendación más sencilla es llegar con varias horas de anticipación. Si vas en automóvil, reserva tu estacionamiento antes de salir; si puedes utilizar transporte público, tendrás una alternativa para evitar buena parte del tráfico y comenzar la experiencia del partido con menos estrés.

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