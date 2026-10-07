Tormenta tropical Isaías: cuándo podría tocar tierra como huracán en EE.UU.

Isaías avanza hacia el Golfo de México mientras crece la amenaza de vientos, marejada y lluvias intensas para varios estados del sur

Florida ya se prepara para la llegada de Isaías / Shutterstock

La tormenta tropical Isaías avanza sobre el Golfo de México y mantiene en alerta a comunidades de la costa estadounidense ante la posibilidad de fortalecerse hasta convertirse en huracán antes de llegar a tierra. El Centro Nacional de Huracanes (NHC) prevé que el sistema alcance la categoría de huracán el jueves y se acerque a la costa entre el viernes por la noche y las primeras horas del sábado.

El sistema se encontraba al noroeste de Progreso, México, y se desplazaba hacia el este-noreste a 8 mph (unos 13 km/h). Sus vientos máximos sostenidos alcanzaban las 46.6 mph (75 km/h), aunque las condiciones sobre las cálidas aguas del Golfo podrían favorecer una intensificación durante las próximas horas.

¿Cuándo llegaría Isaías a Estados Unidos?

El escenario que siguen los meteorólogos apunta a que Isaías podría tocar tierra en la costa del Golfo de México entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, aunque la trayectoria todavía puede cambiar. El pronóstico contempla un giro hacia el norte, llevando al sistema hacia la costa de Estados Unidos.

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La zona bajo mayor vigilancia comprende sectores de Mississippi, Alabama y el Panhandle de Florida. El NHC emitió una vigilancia de huracán desde Bay St. Louis, Mississippi, hasta Indian Pass, Florida, lo que significa que podrían registrarse condiciones de huracán dentro de las siguientes 48 horas.

Para quienes viven en estas áreas, la amenaza no se limita a la llegada del centro de la tormenta. El NHC advierte sobre vientos peligrosos, marejada ciclónica y lluvias capaces de provocar inundaciones repentinas, por lo que recomienda completar con anticipación los preparativos ante un posible huracán.

Estados que podrían recibir el mayor impacto

Florida ya activó medidas de emergencia. El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia para 25 condados del Panhandle y la región de Big Bend, una decisión que permite movilizar personal, equipos y recursos para responder ante el avance de Isaías.

Alabama también comenzó a prepararse. En Gulf Shores, fue cancelado el Festival Nacional del Camarón, programado para este fin de semana y que el año pasado reunió a unas 325,000 personas. La decisión refleja el nivel de precaución adoptado por las comunidades costeras ante el posible deterioro de las condiciones.

La lluvia será otro de los riesgos importantes. Isaías podría dejar entre 3 y 6 pulgadas (8 a 15 centímetros) de lluvia a lo largo de la costa del Golfo, con acumulaciones aisladas de hasta 10 pulgadas (25 centímetros). Las precipitaciones también podrían extenderse hacia Tennessee y las Carolinas.

La llegada de Isaías ocurre, además, en un momento poco habitual para la temporada de huracanes del Atlántico. De convertirse en huracán el jueves o después, el sistema podría acercarse al récord de 1905, cuando el primer huracán de aquella temporada se formó el 8 de octubre, según datos del Servicio Meteorológico Nacional.

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