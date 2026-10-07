Neymar se rinde ante la leyenda de Messi con una emotiva carta de despedida: las estrellas que lo homenajearon en redes

Neymar agradeció a Messi por todos sus aportes al fútbol y recordó los años juntos como compañeros en el Barcelona

Messi recibió una gran cantidad de mensajes de excompañeros | LUIS ROBAYO / AFP

Neymar Jr. y Ronaldinho encabezaron losmensajes del mundo del fútbol para Lionel Messi tras su despedida de la selección argentina. Los brasileños, que compartieron distintas etapas de su carrera con el número 10, destacaron su aporte al deporte y recordaron la experiencia de jugar a su lado.

El mensaje de Neymar puso el foco en una relación que incluyó años como compañeros en Barcelona y París Saint-Germain, además de partidos como rivales con sus selecciones. El delantero agradeció al argentino por todo lo que hizo por el fútbol y por una influencia que resumió en pocas palabras. “Gracias por hacerme amar aún más el fútbol”.

Ronaldinho también dedicó una publicación a su antiguo compañero del Barcelona y le deseó lo mejor para esta nueva etapa. A los mensajes de ambos se sumaron figuras como Aitana Bonmatí y clubes como Barcelona, Inter Miami y Newell’s Old Boys, que reconocieron la trayectoria del capitán argentino con la Albiceleste.

Qué dijo Neymar sobre Messi

Neymar eligió sus redes sociales para agradecer a Messi en el marco de su último partido con Argentina. Su publicación incluyó una fotografía de ambos y un texto que destacó el alcance de la carrera del rosarino, más allá de los seguidores de su selección.

“No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol”, escribió el brasileño. También expresó su deseo de que Messi disfrutara cada segundo de su despedida y de los homenajes que prepararon para él.

La parte central del mensaje recordó las dos caras de su relación deportiva. Neymar aseguró que jugar contra Messi representó un honor, pero reservó un reconocimiento especial para los años en los que defendieron la misma camiseta. “Fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado”, señaló.

Hay que recordar que ambos compartieron vestuario en Barcelona y años más tarde volvieron a coincidir en el PSG. Su mensaje reunió esas experiencias con los cruces entre Argentina y Brasil, una rivalidad que no impidió su amistad fuera de la cancha.

Qué mensaje dedicó Ronaldinho a Messi

Ronaldinho recordó el inicio de una relación que nació en Barcelona, cuando Messi todavía daba sus primeros pasos en el primer equipo. “Qué placer y qué alegría haber formado parte de tu historia desde el primer día, hermano”, escribió en su publicación.

El brasileño destacó el lugar del argentino en la historia del fútbol y el objetivo que ambos cumplieron con sus selecciones. “Solo nosotros sabemos la alegría que sentimos al cumplir nuestro sueño de infancia, representar a toda nuestra nación y ser campeones del mundo”, expresó.

También reconoció la entrega de Messi a Argentina y cerró con buenos deseos. “Disfruta de la vida, hermano. Te deseo lo mejor, hoy y siempre”, señaló Ronaldinho, quien compartió vestuario con él entre 2004 y 2008 y le dio la asistencia de su primer gol oficial con Barcelona.

Qué otras figuras despidieron a Messi

Otras figuras del mundo del fútbol también dedicaron mensajes a Messi por su despedida de la selección argentina. Sus antiguos compañeros del Barcelona destacaron su trayectoria y el privilegio de compartir cancha con él durante distintas etapas de su carrera.

Luis Suárez compartió una publicación en la que mencionó los títulos que su amigo conquistó con Argentina y el reconocimiento de los aficionados. “Hoy dejas un legado lleno de recuerdos imborrables como jugador de tu Selección. Marcaste la historia del fútbol sudamericano y el fútbol mundial”, expresó el uruguayo, quien también le pidió que sintiera orgullo por su trayectoria.

Compañeros de selección también se sumaron a los homenajes. Nicolás Otamendi afirmó que compartir esa historia representó un privilegio, mientras Rodrigo De Paul escribió “Gracias por hacernos tan, pero tan felices”. Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso agradecieron su aporte al equipo y destacaron la permanencia de su legado.

Te puede interesar: