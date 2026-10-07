Qué es la trombocitosis, la condición que según la defensa complicó la ejecución de Christa Pike

Antes de la ejecución fallida, los abogados de Christa Pike ya habían advertido sobre condiciones médicas que complicarían el proceso

Christa Pike fue condenada a muerte. Foto: Tennessee Department of Correction / AFP

El 30 de septiembre, en horas de la tarde, Christa Pike fue acostada en la camilla de ejecuciones de la prisión de máxima seguridad Riverbend en Nashville, Tennessee. Es una mesa médica modificada, acolchada y diseñada especialmente para inmovilizar por completo al condenado a muerte. Solo de esta manera permite que el fármaco de la inyección letal tenga un acceso intravenoso seguro.

Cinco días después, contra todo pronóstico y explicaciones inconclusas, la mujer de 50 años despertó. Esta vez no en aquella gélida camilla, sino en la cama de un hospital de Nashville. Esposada y encadenada, pero evidenciando que su cuerpo fue capaz de tolerar dos dosis letales de pentobarbital, fármaco aplicado para inducir un coma rápido y posteriormente provocar un paro cardiorrespiratorio.

De acuerdo con AP, los abogados de Christa Pike presentaron una moción ante el Tribunal de Equidad del Condado de Davidson en la que describieron que sus brazos estaban “hinchados, quemados y con ampollas”. Al menos siete agujas se utilizaron durante el intento de ejecución, tratando de conectar con una vena e introducir el medicamento al torrente sanguíneo.

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En los meses previos a la ejecución, programada desde septiembre de 2025, Christa Pike ya había manifestado preocupación por su “trombocitosis, trastorno de estrés postraumático y venas pequeñas”. Según reseña ABC News, la moción señaló que existía “un riesgo sustancial de que experimente dolor y sufrimiento innecesarios y adicionales, terror y deshonra”.

El abogado defensor Steve Farrell también había advertido que la mujer sufrió durante años problemas relacionados con la extracción de sangre.

¿Qué es la trombocitosis que complicó la ejecución de Christa Pike?

La trombocitosis es una afección en la cual “el cuerpo produce demasiadas plaquetas”, por lo que pueden formarse coágulos sanguíneos, explica el portal médico Mayo Clinic.

En el caso de Christa Pike, la afección pudo haber generado un coágulo o un bloqueo en el punto de inserción de la vía intravenosa, impidiendo que el pentobarbital fluyera correctamente hacia el torrente sanguíneo. Esto sumado a la condición de venas pequeñas que impedía una inyección eficiente.

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El doctor Joel Zivot, profesor de anestesiología y cirugía que asesoró al equipo legal de Pike, y que ahora pronostica una lenta pero buena recuperación, explicó que el fármaco pudo alojarse en los tejidos musculares. En pleno intento de ejecución, según la moción de los abogados, la mujer sintió que su brazo “iba a estallar”. Posteriormente, se quedó dormida y hasta roncó.

“Su recuperación no tiene precedentes médicos”

Christa Pike, que tiene más de 30 años en prisión, recibió la pena de muerte por el brutal asesinato de Colleen Slemmer en 1995. La mayor parte de ese tiempo, y siendo la única mujer en el corredor de la muerte, lo pasó en una celda de aislamiento. Fueron aproximadamente 27 años.

Un extenso análisis del caso, publicado en la Cornell Law School, acotó que la aislada celda de Pike estuvo junto a la sección de la prisión femenina “reservada para personas con enfermedades mentales graves o que se consideran un riesgo para sí mismas o para los demás debido a su comportamiento”.

Después de tres décadas en prisión, la propia Christa Pike había expresado que el día de su ejecución era un día feliz, de liberación. Sin embargo, no solo sobrevivió, sino que su recuperacón “no tiene precedentes médicos”, según los abogados.

Los defensores dijeron estar agradecidos con los servicios de emergencia y el equipo médico del hospital. Afirmaron que Pike ha sido tratada “como un ser humano y le han brindado una atención excepcional”.

“Se ha recuperado hasta cierto punto, de modo que puede estar sin respirador y puede hablar, pero de ninguna manera anunciaría que está fuera de un riesgo grave adicional. Aún hay muchas cosas que pueden ocurrir, incluso cuando todos hacen bien su trabajo”, comentó, por su parte, el doctor Joel Zivot.

Los abogados también dijeron en la moción que mantienen su solicitud al gobernador de Tennessee, Bill Lee, para que conmute la sentencia de muerte a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Incluso, el caso de Pike provocó que el estado ordenara la suspensión de otra ejecución, programada para el 3 de diciembre.

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