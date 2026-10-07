Tormenta tropical Isaías se forma en el Golfo de México: ¿Dónde se ubica, trayectoria y estados que tendrán lluvias hoy 7 de octubre?

El ciclón tropical mantiene efectos en seis estados de México y podría fortalecerse en las próximas horas

Tormenta tropical Isaías en el Golfo de México. | Reuters

La tormenta tropical Isaías se formó durante la madrugada de este miércoles 7 de octubre de 2026 en el Golfo de México, después de que la depresión tropical Nueve aumentó la intensidad de sus vientos. Su circulación tendrá efectos en territorio mexicano con lluvias, viento y oleaje en estados del oriente, sureste y la península de Yucatán.

De acuerdo con la actualización de las 10:00 horas del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Isaías registraba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y avanzaba hacia el este-noreste a 13 km/h. Su presión central mínima descendió a 1000 milibares.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la circulación del sistema provoque este miércoles lluvias intensas en zonas de Campeche y Yucatán; muy fuertes en Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, y fuertes en Quintana Roo. Las precipitaciones podrían elevar los niveles de ríos y arroyos, además de generar inundaciones y deslaves.

¿Dónde se ubica la Tormenta tropical Isaías? Ubicación y trayectoria

El reporte del NHC de las 10:00 horas de este miércoles 7 de octubre ubicó el centro de la tormenta tropical Isaías en la latitud 22.4 norte y longitud 93.6 oeste, aproximadamente 420 kilómetros al oeste-noroeste de Progreso, Yucatán. El ciclón se desplazaba hacia el este-noreste a 13 km/h.

Isaías registraba vientos máximos sostenidos de 75 km/h, después de que durante la madrugada alcanzaba 65 km/h. Los datos muestran que el sistema ganó fuerza durante sus primeras horas como tormenta tropical.

El pronóstico del NHC indica que Isaías continuará su desplazamiento hacia el este-noreste y podría convertirse en huracán el jueves 8 de octubre. La trayectoria prevista llevará al centro del sistema sobre aguas del Golfo, al norte de la península de Yucatán, antes de avanzar hacia la costa norte del Golfo de Estados Unidos.

#AvisoMeteorológico El @GobiernoMX informa que la depresión tropical Nueve se intensificó a la tormenta tropical #Isaias, durante la madrugada de hoy. La circulación del sistema generará lluvias de fuertes a intensas en el oriente y sur de #México, así como en la península de #Yucatán. Más información: — Conagua (@conagua_mx) October 7, 2026

Para el viernes, el centro del ciclón se proyecta sobre el sector norte del Golfo y el pronóstico contempla un posible ingreso a tierra durante el sábado en Estados Unidos. El NHC ya emitió vigilancias de huracán y de marejada ciclónica para sectores de la costa norte del Golfo estadounidense.

Aunque el centro de Isaías se alejará de México de acuerdo con la trayectoria prevista, su circulación mantendrá efectos sobre el sureste y la península de Yucatán, por lo que las autoridades recomendaron seguir los avisos del SMN y de Protección Civil.

Tormenta tropical Isaías: ¿Qué estados se verán afectados con fuertes lluvias hoy?

Los principales efectos de Isaías en México durante este miércoles se concentrarán en Campeche, Yucatán, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, aunque la intensidad de las precipitaciones será diferente en cada entidad.

El pronóstico establece lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte de Campeche y en zonas del norte y oeste de Yucatán. Estas dos entidades tendrán los acumulados más altos asociados directamente con la circulación de Isaías durante la jornada.

También se esperan lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en la costa de Tamaulipas, centro y sur de Veracruz, así como en la costa de Tabasco. Para el norte y oeste de Quintana Roo se pronostican lluvias fuertes, con acumulados de 25 a 50 milímetros.

Los efectos no se limitarán a las precipitaciones. El SMN anticipó rachas de viento de 50 a 70 km/h en la costa de Veracruz, mientras que Tamaulipas, Tabasco, Campeche y Yucatán podrían registrar rachas de entre 40 y 60 km/h.

En cuanto al mar, se pronostica oleaje de dos a tres metros en las costas de Veracruz y Tabasco, además de olas de uno a dos metros en Campeche. Las autoridades señalaron que las lluvias pueden provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

El SMN pidió a la población de las entidades bajo los efectos del sistema mantenerse atenta a los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil, sobre todo en zonas susceptibles a inundaciones, desbordamientos y deslaves.