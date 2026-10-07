¿Qué significa la estatuilla que Benín le regaló a Messi en su despedida con Argentina?

‘La Pulga’ recibió un curioso obsequio de parte del conjunto africano y su significado tiene una historia que va más allá del fútbol

La estatuilla no era un regalo para Messi / Foto por LUIS ROBAYO / AFP

Lionel Messi recibió varios obsequios antes de disputar ante Benín su último partido con Argentina, pero hubo uno que llamó especialmente la atención: una estatuilla que le dio el capitán de la selección africana, Sessi D’Almeida, junto con otros representantes de la delegación, al astro argentino, justo antes de iniciar el encuentro.

Muchos de los presentes en el encuentro, así como los aficionados que siguieron el encuentro por televisión, se preguntaron qué significado podía tener la estatuilla y por qué decidieron dársela a Messi en su “último tango” con la Albiceleste.

La estatuilla es de una guerrera armada con un rifle y una espada, una figura que evoca a las Amazonas de Dahomey, conocidas también como Agojie, Agodjiés o Mino, un cuerpo militar integrado por mujeres que defendió al antiguo reino de Dahomey, en el territorio del actual Benín, hasta finales del siglo XIX.

Una guerrera que representa la historia de Benín

El monumento original está en Cotonú, la capital económica de Benín. La enorme escultura mide 30 metros y fue inaugurada en julio de 2022 como homenaje a aquellas mujeres y a su papel en la historia y la identidad nacional del país.

Por eso, la réplica entregada a Messi tiene un significado que va mucho más allá del fútbol. La amazona representa fuerza, valentía y protección, valores asociados con aquellas guerreras y que Benín llevó como símbolo a la despedida del capitán argentino.

La particularidad de este obsequio está en que, según explicaron los periodistas Mercedes Ninci y Pablo Gravellone, la estatuilla es para la esposa de Messi, Antonela Roccuzzo. El mensaje que el conjunto rival quiso transmitir fue que ella debía “cuidar al rey”, en una referencia simbólica a Messi.

Los otros regalos que recibió Messi

Además de la réplica de la Amazona, la delegación de Benín le entregó a Messi una sudadera de la selección, una carta escrita por el plantel y una rosa; también recibió una camiseta de River Plate de manos de Stefano Di Carlo, presidente del club, antes del encuentro.

Después del partido, apareció otro recuerdo inesperado. El árbitro chileno Fernando Véjar Díaz le entregó a Messi las tarjetas amarilla y roja que utilizó durante el encuentro, y el futbolista las guardó junto con el balón utilizado para este partido.

Entre todos los objetos regalados a Messi en su despedida con la selección argentina, sin duda la estatuilla es la que más ha llamado la atención por el valor particular que tiene, ya que conecta a uno de los más grandes en la historia del fútbol internacional con uno de los símbolos históricos de Benín, convirtiéndose así en un pequeño homenaje cargado de historia e identidad.

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